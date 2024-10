Vilém Přibyl: Významný český tenorista s nezaměnitelným hlasem

Nutno říct, že bylo v té době zvykem uvádět i mezinárodní opery česky. Mělo to určitě něco do sebe.

Další články autora

Jiří Zedník Giulietta Simionato, legendární italská mezzosopranistka Pokud nepatříte mezi operní nadšence, možná jste o ní neslyšeli. Mezi operními znalci je však jméno Simionato synonymem pro vynikající techniku, hudební cit a výjimečnou hlasovou flexibilitu. A já vás teď seznámím. Kultura 24.10.2024 v 0:35 | Karma: 0 | Přečteno: 40x | Diskuse