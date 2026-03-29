Victoria de los Ángeles, soprán

Začal jsem psát další kus seriálu a zapomenutých sopranistkách a hned první jméno mě natolik zaujalo, že je z toho samostatný medailon.

Victoria de los Ángeles

1. listopadu 1923 – 15. ledna 2005

Victoria de los Ángeles López García, španělská sopránová bohyně. Hlas tak svěží, tak výrazově bohatý, že tomu běžný člověk nevěří. Nahrávací stopa je obrovská, významná a nádherná. Když se člověk podívá na nějaká oficiální pořadí sopranistek, zjistí, že je Victoria v první pětce. Čili vydávat ji za zapomenutou je poněkud divné. Bohužel hodně času uplynulo od doby, kdy tato velká umělkyně opustila světová jeviště, a lidé zapomínají. Ale to my přece nedopustíme.

K životopisným údajům přistoupím tak, že uvedu odkaz na Wiki.

Jistě si říkáte, že když se tak rozplývám, měl bych uvést nějaké významné nahrávky.

Charles Gounod: „Faust“, André Cluytens (1954 a 1959). Vedle Victorie zde vystoupili Nicolai Gedda jako Faust a Boris Christov jako Mefisto. Jistě vás zaujalo, že jsem uvedl dva roky vzniku. Ony jsou totiž dvě verze. Ta starší je jenom mono, všichni byli o něco mladší, ale to není problém, prostě kupujte tu novější. Je to jedna z referenčních nahrávek tohoto titulu a vyrovnat se jí je opravdu těžké. Samozřejmě přidělit jí absolutní status není úplně fér. Tento titul má štěstí na jiné úžasné verze. Základní devizou je zde Boris Christov, jehož deklamatorní interpretace Mefista je natolik zdrcující, že člověk zapomene, že Borisova francouzština není z nejideálnějších. Zbytek ansámblu s ním drží krok a výsledek je klenot klasické hudby. A mě štve, že to lidé neznají.

Faust, finále… Mefisto vyzývá milence k útěku, Markéta však rozpozná přítomnost ďábla a vidí krev na Faustových rukách, udělá se jí nevolno, Fausta odmítne a v záchvatu hrůzy vzývá anděly. Její žádost je vyslyšena a její osvobozená duše stoupá k nebesům. (poslech zde)

Jistě bychom nalezli více Victoriiných nahrávek, které stojí za pozornost. Ale kdo jsem já, abych dával tipy, co si máte poslechnout od 3. nejvýznamnější sopranistky všech dob.

Že jsem tu od toho? Ach jo.

Je tu třeba Sir Thomas Beecham, Bizetova „Carmen“. Vedle Victorie tu máme Nicolaie Geddu, který je ve francouzském repertoáru jako doma, pak je tu Ernest Blanc jako Escamillo a Janine Micheau jako Micaëla, a pak je tu Victoria jako senzitivní vášnivá Carmen. Vždy se mi zdá, že sopránová poloha není pro Carmen moc vhodná, ale zde mě to usvědčuje z omylu.

Gabriele Santini a Pucciniho „Madama Butterfly“ (1960). Tvrdí se, že referenční Butterfly je ta s Renatou Scotto, já bych ale možná volil tuhle verzi s Victorií jako referenci, tedy samozřejmě pokud pomineme verzi s Callas, která se překonat asi nedá, ale ta je zčásti live. Santini nám nabízí Jussiho Björlinga jako Pinkertona a Maria Sereniho jako Sharplesse. Co se k tomu dá dodat?

Pak je zde opět Sir Thomas Beecham a Pucciniho „La Bohème“ (1956). Vzdor roku 1956 existuje stereo verze této nahrávky. Beecham nám vedle Victorie servíruje opět Jussiho Björlinga jako Rodolfa a Lucine Amaru jako Musettu.

Zde bych ale upozornil, že raná doba vzniku je malinko slyšet, ale s tím se nic nedá udělat. (O soave fanciulla – poslech zde)

Pak je zde Pierre Monteux a Massenetova „Manon“ (1956), tenorista je méně známý Henri Legay. Je to výborná verze, ale zde musím upozornit, že technicky to opravdu zaostává a dřevní audio umí potrápit.

Georges Prêtre, Massenetův „Werther“ s Geddou (1968), zde platí znovu varování před podivnou technickou stránkou. Poslední remaster to ale výrazně řeší.

Pak jsou tu písňové cykly.

Fallova „Čarodějná láska“ a mnoho dalšího.

Autor: Jiří Zedník | neděle 29.3.2026 12:18

Jiří Zedník

  • Počet článků 281
  • Celková karma 8,24
  • Průměrná čtenost 131x
Opera a klasická hudba, poskytuje přehled umělců, pěvců, autorů a skladatelů. Nemám sice vůbec žádné hudební vzdělání, ale vše je prověřené na moje vlastní uši

