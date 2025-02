Victor Borge, Dánský klaun

Vím, že většina z vás nikdy o tomto komikovi neslyšela. Pravda, je zde určitá jazyková bariéra. Nemyslím tím dánštinu, on byl naprosto plynulý v angličtině.

Jak začneme? Podíváme se na něj: https://youtu.be/R9UN3xFBCcw

Musíte uznat, že ta hra na piano je famózní. Byl vynikající pianista.

Claude Debussy „Clair de lune“ https://youtu.be/ERJiXcmy2Gw

Narodil se jako Borge Rosenbaum 3. ledna 1909 v Kodani. Byl zázračné dítě a bylo jasné, že se klavír stane jeho osudem. Svůj první veřejný recitál přednesl ve věku 8 let. O rok později získal stipendium na Královské dánské hudební akademii.

Postupem času se z něj stal standardní koncertní pianista. První opravdu velký koncert uskutečnil v roce 1926. Začal opravdu hodně cestovat a koncertovat po celé Evropě. Postupem času zjistil, že ho baví, když o přestávce mezi skladbami vstane a začne vykládat vtipy. Tento aspekt časem převládl nad klasickou koncertní činností a stal se tak zřejmě prvním klasickým hudebním stand-up komikem.

Po svatbě v roce 1933 s Američankou Elise Chilton začal pociťovat obavy z nacismu a v srpnu 1940 se se ženou přestěhoval do USA. Anglicky neuměl v té době ani slovo, avšak vzhledem ke svému nadání a cílevědomosti tento handicap brzy napravil.

Jeho pořady, kde kombinoval svoje schopnosti pianisty se svým neuvěřitelným smyslem pro humor, se staly brzy velmi populární. Jeho skeče s čtením interpunkčních znamének v textu nebo otáčením notového záznamu jsou dodnes legendami, jak být opravdu vtipný a nikoli trapný.

Ten lepší klip s otáčením not bohužel na YouTube nevidím, tenhle bude muset stačit:

https://youtu.be/dKeqaDSjy98

A s interpunkcí zde:

https://youtu.be/lQ91SVKryYU

Před časem mě velmi pobavil Victorův „ekonomický“ doprovod Lauritze Melchiora:

https://youtu.be/Z9ILp1vI70c

Nic mu nebylo svaté, rád komunikoval s diváky, rád si dělal legraci sám ze sebe a z čehokoli, co souviselo s divadlem.

V osobním životě proslul jako skromný člověk pevných morálních zásad. Založil několik svěřeneckých fondů a jeho filantropická aktivita je též pozoruhodná. Nutno podotknout, že vzdor gejzírům gagů stále nezapomněl na svou životní lásku, kterou byla klasická hudba a jeho milované piano. V roce 1979 založil cenu Amerických pianistů (American Piano Awards), která je též známa jako Beethovenova nadace.

Ještě bych zmínil, že dalších vynikajících úspěchů dosáhl jako chovatel slepic. Chov slepic byl jeho životní koníček.

Borge byl dvakrát ženat – v letech 1933–1953 se zmíněnou Elsie Chilton a po rozvodu se Sannou Scraper, se kterou zůstal až do její smrti.

Borge vystupoval do svých 90 let, až do září 2000, kdy jeho druhá manželka Sanna odešla na druhý břeh. Jsa zcela zdrcen její ztrátou, odebral se 23. prosince 2000 za ní.

Jeho humor však přežil a je nesmrtelný.