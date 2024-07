To by se chemikovi stát nemělo

Útrapy nešťastného organického chemika na zahraniční stáži aneb hrůzy divokého západu - belgického Liege - 1. část

Rok na stáži? Mimo domov? Již hodně vody uplynulo od momentu, kdy jsem seděl v autobuse na hranicích s pasem v ruce. Po tvářích se mi koulely slzy jako hrachy, které nešly zastavit. Rok na stáži v belgickém Liege? Rok mimo domov? Ale mimo jaký domov? Nevěděl jsem v té době, kde je domov. Měl jsem za sebou dost nečekaný rozvod. Moje žena se se mnou rozvedla. Měl jsem dojem, že jsem přišel o všechno. O ženu, kterou jsem v té době ještě bláhově miloval, o milovaného pejska, který nakonec rozvod přežil jen o pár měsíců a o šílený byt paneláku, náš příšerně neuspořádaný chlívek, který jsem téměř pět let nazýval domovem. A teď jsem seděl na hranicích v Rozvadově s vizí, že jsem o všechno přišel a čeká mě krok do úplného neznáma. Jaký, že to Rozvadov, jaká hranice, co že to je?

Jenže se psalo osmého dubna roku 2005 a o Schengenu se jenom mluvilo. Než přišel celník, podařilo se mi utřít slzy a tvářit se jakž takž normálně. Celní kontrola proběhla a autobus Eurolines přejel hranici. Začal jsem znovu brečet, táhly mi hlavou naprosto zoufalé myšlenky. Pak slzy vyschly a přišel spánek a únava. Kdo ale jel přes tisíc km někam autobusem, tak ví, jak jsem se asi vyspal. Autobus kodrcal, až dokodrcal na místo určení. Místo určení bylo belgické Liege. Autobus Eurolines mě vyklopil u vlakového nádraží Guillemins, které bylo tenkrát ve výstavbě. Zůstal jsem stát jako pitomec na nástupním ostrůvku nádraží a váhal, co se bude dál dít. Můj budoucí belgický šéf Philippe Lenoir mě měl vyzvednout. V ruce jsem žmoulal papírek s instrukcemi, co dělat, kdyby se něco podělalo.

Na papírku se skvělo číslo autobusu 48 a jméno stanice, kde mám vystoupit: Sart Tillman Les homes des etudiantes. Váhal jsem, kolik tomu magorovi dám času, než půjdu hledat ten pitomej autobus. Zpoza rohu se vynořilo velmi historické a omlácené Mitsubishi, nevěřícně mě napadlo, že by to mohl být Philippe. Auto přijelo blíže a vynikla jeho orezlost a celková omlácenost. „To přeci nemůže být on“, říkal jsem si. Samozřejmě, že to byl on. Auto zastavilo se skřípěním brzd u chodníku a vyvalil se sám velký Philippe. Tedy velký, mužík co vystoupil, měl s bídou 165 cm, hlavu ve tvaru hodně baňaté hrušky a velmi rtuťovité pohyby.

Co se týká věkového zařazení, odhadl jsem ho tak na 40 let, což byla skoro trefa. Dnes mi dochází, že byl možná stejně nervózní jako já. Hnal se ke mně a já pocítil neodolatelnou chuť utéct a schovat se za nejbližším autem. Přihnal se, podal mi ruku jako leklá ryba a proběhlo vzájemné představení. Kufr jsme naložili do Philippova supervozu. Vyrazili jsme do Sart Tillman, do místa, kde sídlila budova chemie. V záchvatu rostoucího děsu jsem si prohlížel panorama města, které se na příští rok mělo stát mým domovem. Nešlo si nevšimnout obrovských továren na okrajích města, které chrlily síru (a to bohužel doslova). Celé město vypadalo jako pod dekou smogu, což jak se později ukázalo, skutečně smog byl.

Samozřejmě pršelo, což bylo pro tento kraj velmi typické. Po takové době si nepamatuji, kudy jsme jeli. Dojeli jsme do Sart Tillman. Philippe mě vyložil i s kufrem u studentské koleje a šel někam zaparkovat tu svoji super káru. Uvědomil jsem si, že jsme ujeli x kilometrů a že tahle část univerzity je od centra města strašně daleko. Že celý univerzitní areál je na poli, že kolem není vůbec nic, že Sart Tillman není vlastně součástí města, ale že v nejlepším případě jde o připojenou vesnici. Přemýšlel jsem, kolik kilometrů jsme tak ujeli? Později jsem zjistil, že skoro 8.

Došlo mi, že pokud zůstanu bydlet zde, na večerní romantické procházky centrem města to moc nevypadá. Prohlížel jsem si budovu koleje. Byla to budova z armovaného betonu. Stěny měly krásnou dřevitou strukturu, což vypovídalo o technologii stavby budovy. Prostě byla postavena forma z prken, do které byl posléze nalit beton. Prkna se krásně obtiskla do stěn budovy. Romantické mi to tedy nepřipadalo ani trošku.

Philippe se dovalil z parkoviště a šli jsme se ubytovat. Vstupní foyer koleje mě zlehka šokoval, tmavá rozlehlá hala s prošlapaným kobercem, neuvěřitelnou špínou na zemi i po zdech. Naštěstí se celá hala topila ve tmě, kterou narušoval pouze mihotavý blikot několika zářivek, takže ta špína nebyla tak vidět. Ubytovací úředník byl vysoký brýlatý pán kolem 60tky pan Habrand. Hned zkraje mi sdělil, že postdoci nemají místo na koleji vůbec garantované, že ubytování bude dočasné, protože na koleji je málo místa. Uvedli mě na pokoj, dalo-li se tomu tak říka

Tmavá mihotavě osvětlená kobka s nevyneseným košem, špinavým prošlapaným kobercem. V pokoji byla proleželá postel, naštěstí čerstvě povlečená. Jenom jsem později nemohl rozlišit, co je prostěradlo a co přikrývka. Dále byl v pokoji železný pracovní stůl, židle, cosi co jsem původně považoval za prádelník a co bylo posléze identifikováno jako botník. Celá ta nádhera měla dokonce předsíňku, kde bylo cosi vzdáleně připomínající šatní skříň. Z předsíňky se lezlo do koupelny, která byla společná pro dvě kobky. Záchod byl na chodbě, na chodbě byla i lednička.

Zaujal mě všudypřítomný neuvěřitelný nepořádek. A hlavně to, že lednička byla tak namrzlá, že nešla zavřít. Interiér byl taky betonový, stejně jako celá kolej. Zarazila mě také zima, která v objektu byla. Bod zima je třeba si pamatovat, byl to hlavní nepříjemný fenomén, který mě provázel celé zimní období. Inu, odložil jsem kufr a šlo se na univerzitu. Budova chemie byla celá betonová (jak jinak) a neuvěřitelně ošklivá. Vlezli jsme dovnitř a vyjeli do druhého patra, kde se nacházely prostory patřící skupině profesora Marchanda. Prvotní dojem byl šok a zima. Všudypřítomný chaos, podpořený tím, že studenti pobíhali po laboratořích s něčím v ruce. Později jsem zjistil, že pobíhání je hrané a šílené pracovní tempo nerealistické a předstírané. Dones nevím proč to tak bylo. Jen jsem se vzdálil, všichni lehli. Toho jsem si všiml později, při jiných příjezdech.

Laborky byly ve třech řadách, krajní řady vždy 5 velkých laboratoří vedle sebe, vždy mezi laboratořemi byla klidová místnost (celkově tedy tři klidovky). V prostřední řadě laborek byla váhovna a materiálové přístroje. Začalo kolečko po lidech, všem studentům jsem byl představen. Po těch letech si nepamatuji skoro žádná jména. Nakonec mě Philippe uvedl k samotnému Marchandovi. Dle mého názoru je Robert Marchand vynikající člověk. Jen za celý roční pobyt jsem s ním skoro nemluvil. Jenom jednou a to o počasí. Párkrát mě přišel pořádně sprdnout, že mám málo výsledků. Uznávám, že sprdnout postdoca, nemůže být nikdy na škodu. V laborce jsem ho nikdy pracovat neviděl. Provozoval konferenční turistiku a psal publikace a granty. Když šel projít oddělení, všichni lezli hrůzou pod lino. Byl to prostě klasický feudál moderní vědy. Nakonec mi Philippe představil členy své skupiny. Nemá cenu je teď vyjmenovávat, probereme to postupně.

Philippe mě tou svojí károu pak ještě zavezl do města na nákup. Totálně na konci sil jsem šel spát.

Den druhý

Den druhý začal blbě, špatně jsem spal, na koleji byl bugr a zima. Hned v několika sousedních pokojích se do noci intenzivně sexovalo. Holky při milování vydávaly zvuky rozkoše a mně to bylo líto. Přeci jenom jsem byl rozvedený a po rozvodu jsem si tohoto typu životní radosti moc neužil. Phlippe dovalil v osm ráno, s takovým vyšším nepříjemným týpkem, který jak se ukázalo, byl čistokrevný Bratislavan. Nebudu tady sám, radoval jsem se.

Čas to vybarvil a nepodařilo se mi se slovenským kolegou najít společnou notu. Jmenoval se Jozef Dočolomanský a byl prostě divnej, nebo jsem divnej já, ale nejspíše oba. K tomu se dostaneme později. Vyrazilo se na úřad města Liege. Já se informoval, co je třeba mít s sebou: Vízum, fotky, kopii rodného listu, zvací dopis atd. atd. Philippe vyrazil svým orezlounem do centra města. Z nepochopitelných důvodů zaparkoval orezláka v Rue Varin, což je liegská ulička lásky. To jsem ale v té době nevěděl, a malinko mě to překvapovalo. Jak jsme šli, na levé straně byla vlaková trať a na chodníku vpravo byly výlohy, kde stály holky. Nechápal jsem, proč jdeme zrovna tudy.

Povídal jsem si s Jozefem ve snaze navázat přátelství. Byl jsem z něho „nějakej zmatenej“. Říkal věci o svobodě a soukromém vlastnictví, ale kontext mi vůbec neseděl, bylo to divné. Naštěstí jsme došli na tu radnici. Mě od prvního dne zaráželo, kolik lidí, kde různě kouřilo. Pokladní v Carrefouru a samozřejmě i úřednice na tom podivném úřadě. Dlužno podotknout, že kouření se během trvání stáže omezilo a antikuřácká kampaň dorazila i na divoký západ, tedy do Belgie. Vlezl jsem dovnitř a nakoupil závan cigaretového dýmu do všech tělních otvorů. Přepážková baba byla vyžilá baba a hulila jako lokomotiva.

Hned vypukl problém, fotky na počítači vytištěné na barevné tiskárně se jí nelíbily. Byl jsem donucen si pořídit fotky v místním automatu. Byly taky tištěné, ale paní se líbily a začali jsme s vyplňováním podkladů pro la carte de sejour. Spustil jsem frantícky a dostavila se katastrofa. Paní mi vůbec nerozuměla…. Narodil jste se? (Vous etes né?) vingt-quatrième juin 1970, to ještě prošlo. Ženil jste se ? A teď se to stalo ..... Avril vingt et un deux mille. Vyslovil jsem číslovku 21, jak nejlépe jsem uměl « vingt et un ». Co jste to probohá říkal ? Vantean (pokus o fonetický přepis). „A to je jakým jazykem?“ Francouzsky? Deux mille chápu, Avril taky. Ale co bylo to před tím. Vantean …. Zkoušel jsem Vanteetan, žádná reakce. Řekl jsem anglicky twenty one … vingt et tun. Šok nepochopení …. Paní pronesla vantetje, valonský dialekt. Počátek dlouhodobých problémů výslovností. Další konverzace probíhala anglicky, cítil jsem poníženě.

V protější kanceláři vypukl zároveň zmatený šum. Byrokratický belgický úředník nebere v úvahu, že jsme v EU. Já s tím počítal, zkoumal jsem to předem. Jozef jako arogantní pitomec ne. Čili ho vyrazili, že potřebuje vízum. Vztekal se na chodbě jako starej magor. Belgie funguje na čistě byrokratickém principu, je to obraz dnešní EU. Nepřekvapuje mě to, jak unie funguje, je to jenom zvětšená Belgie, mraky předpisů naprosto na všechno. „Law to protect people“. Nikdy jsem neviděl nic, co by mě tak štvalo. Jozef nadával celou cestu zpět do uličky lásky. Děvčata ve výlohách se na nás smála a kynula nám.

Šlo se na nákup do místniho Carrefouru. Zaujaly mě pokladní se žvárem na pokladnách. Koupil jsem nějaké jídlo a jelo se zpět. Na koleji byla večer skupinová projekce filmu „Osudový dotek“. Film není špatný, ale já to ve francouzském znění vůbec nepochopil.

Den třetí

Den třetí byla sobota. Vypravil jsem se do města na průzkum. Motal jsem se v centru jako pitomec, nevěděl jsem, kudy chodím. Jediná stálice a orientační bod byl ležící uleželý bezďák, mračna much, která kolem něj kroužila, byla strašná. Vytuneloval jsem u něj asi 6x. Celá věc měla jednu slabinu. Při posledním vytunelování ho přikrývali a nakládali do rakve, byl mrtvý, proto ty mraky much, je nutno si pamatovat, že byl teprve duben.

Ten den pokračoval, jak je Liege obvyklé … tedy deštěm. V Liege se nedá bez deštníku udělat ani krok, jsou to většinou jenom takové přepršky, ale člověk promokne během minuty až na kost. Měl jsem s sebou z Prahy deštník …. Takový ten klasicky deštník made in China. Šel jsem po nábřeží řeky la Meuse, a koukal jsem, kde co lítá.

Koukám po plakátech, co dávají v kině. Já si samozřejmě netroufal jít na film dabovaný do Franiny. Na jednom plakátu se psalo, že dávají film „Karlík a továrna na čokoládu“. Po zkušenostech s předchozím filmem, byly anglické titulky vítány. „Karlík a továrna na čokoládu“ Studoval jsem ten plakát. Možná si ještě někdo ten plakát vybaví. Je na něm Johnny Depp v buřince a vypadá velmi ulízaně. Na plakátu se psalo, že mají několik kopií tohoto filmu dabovaných a jednu v angličtině s francouzskými titulky. Říkal jsem si, že se na to budu muset zeptat v nějakém kině. Zevloval jsem před těmi plakáty, když se přihnala klasická liegská přeprška. Rozevřel jsem deštník a šel dál.

Zavál prudší poryv větru a najednou lup … můj čínský deštník v půlce praskl a v ruce mi zůstala jenom rukověť. Vrchlík deštníku se točil cca 15 metrů ode mne. Vyrazil jsem pro něj. Když jsem ho skoro měl, přihnal se takový trochu prudší závan větru. Deštník se zvedl do vzduchu, zavřel se a práskl do kapoty kolemjedoucího auta, od auta se odrazil a zmizel někde v jiné dimenzi. Řidič smykem zastavil, vystartoval z auta a tak se ze dvou centimetrů studovat tu kapotu. Duchapřítomně jsem pustil rukověť zlomeného deštníku, nasadil výraz idiota, a prozpěvuje si píseň R.A. Dvorského „Sám já chodívám rád“ jsem mizel za nejbližším rohem. Myslím si, že tomu řidiči to bylo jasné, že to mám na svědomí já, ale jak jsem mizel za tím rohem a vstupoval na lávku přes řeku, viděl jsem, jak se zlým pohledem v obličeji nasedá zpět do auta a váhavě odjíždí.

Raději jsem pokračoval v úprku. Zahnul jsem do takové úzké uličky a najednou koukám - Výloha a v ní figurína holky ve výstředním oblečení… co to proboha je? K mému překvapení na mě ta figurína mrkla…. Prostitutka ... Sedla si na židli a začala dělat vyzývavá gesta, odhrnula okraj kalhotek a nechala mi nahlédnout do hlubin svého klína. V tu chvíli se dostavila zcela bezděčná fyziologická reakce mého samotou zmučeného organismu. Dovolil bych si to více nekomentovat. Ona si toho samozřejmě všimla a začala za v té výloze úplně šíleně vyšilovat. Zjistil jsem, že jsem zlehka v šoku … za peníze a ještě takhle …. za ní bylo vidět takové kanape s kusem hadru a ..nějak jsem usoudil, že mě to moc neláká. Rozhodl jsem, že nejlepší bude, když vezmu dráhu. Kdo mě zná, ví, že běh nepatří k mým silným stránkám … ono i muži mají své dny a vědí, že v určitých situacích, když jsou vám z jistých důvodů malé kalhoty, se běhá hodně špatně. Ona navíc vystartovala z té svojí výlohy a něco za mnou volala. Myslím, že o nějaké slevě ….

Jak tak běžím, najednou koukám, že přede mnou je kino. Říkal jsem si, že se zeptám na toho Karlíka a tu čokoládu. Jdu k pokladně a svou oblíbenou hatmatilkou – směsí francouzštiny a angličtiny, jsem se dotazoval pokladní, jestli jejich filmy jsou všechny dabované do nativního místního jazyka, nebo jestli mají taky něco anglicky s francouzskými titulky. Ženština v pokladně ze mě byla nějaká špatná, tvářila se velmi zmateně a šverkala něco v žabožroutštině, čemu jsem já, ale ani trochu nerozuměl. Nakonec jsme se shodli, když počkám na jejího šéfa, že on mi to vysvětlí. Čekaje na šéfa kina, jsem zevloval ve vestibulu pokladen a sondoval plakáty, co vlastně hrají.

Už první plakát mi přišel dost divný. Obrázek na plakátě byl značně stylizovaný, nějak mi nedocházelo, co na něm vlastně je. Motiv na plakátě vypadal celkově velmi nebezpečně, ale detaily zobrazeného motivu mi unikaly a můj mozek nějak nechtěl akceptovat, že by to bylo to, na co to vypadalo.

Přešel jsem k druhému plakátu. Tady se mi konečně zdálo, že se chytám. Vypadalo to na pokračování filmu „Vetřelec“, jak tam jsou takové ty korýšochobotnice, říká se tomu Facehugger nebo co to je … jak se to člověku přisává na obličej a snáší vajíčka do hrudi. Ale přišlo mi to celkově takové divné, nevěděl jsem, že by můj oblíbený film o tvorech s vystřelujícími zubiskami, měl mít nějaké pokračování. Jak jsem tak zevloval po pokladně kina, četl jsem, že mají pět kinosálů a dvacet jedna kabin. Kabiny? Jaké proboha kabiny? Hlavou mi bleskla myšlenka na cimenatoscop T. A. Edisona ….. že by tu tohle v dnešní době měli? Najednou mi to docvaklo, včetně toho, co vlastně bylo na těch plakátech … pornokino.

Došlo mi, co byly ty facehuggery a to co bylo na ostatních plakátech. Facehuggeři způsobili svého času skandál na filmovém festivalu v Cannes, jejich vnitřní část se nelíbila tamním feministkám, asi vcelku oprávněně. Kdo viděl, proti čemu ty feministky protestovaly, musí uznat, že měly pravdu.

Zcela zmateně jsem zatroubil k ústupu … respektive jsem vystřelil z pokladny kina jako raketa. Paní na pokladně koukala, že jsem úplnej debil. Ve dveřích kina mě oslovila asi 60 letá baba, jestli nechci sex. To byl poslední hřebík do rakve. Od té doby nemám rád Johnnyho Deppa, zdá se mi, že zjevně hraje v belgických pornofilmech. Později jsem zjistil, že tato část města je tzv. vykřičená

Jak jsem, tak vyklízel potupně pozice a zdrhal ulicí od onoho nešťastného kina, na kterém na sto kilometrů blikala písmena XXX, přitočila se ke mně taková holka v sutaně s límečkem kněze (!) kolem krku, navíc se oháněla biblí. Něco šverkala místním dialektem, čemu jsem vůbec nerozuměl. Pochytil jsem ale známé slovo …l´argent.… peníze. Hele … jeptiška, shání peníze na charitu. Sáhl jsem do šrajtofle a dával jsem jí dvoueurovou minci. Ona se začala strašně chichotat, a že to jako nechce. Vzala propisku a napsala si, na mimochodem značně ušmudlanou dlaň, 50 euro. 50 euro na charitu? To se zbláznila, ne? Nicméně po zkušenostech z toho dne ve mně začal hlodat červ pochyb, a soustředil jsem se extrémně na to, co to vlastně říká … „La pipe d’amour“ … co to je? V rozpacích a s rostoucím podezřením jsem to opakoval „la pipe d’amour“? Oui .. la pipe …a přiložila si ruku k vyšpuleným rtům a udělala par rychlých pohybů nahoru a dolů. „Vždyť ona mi nabízí orální sex za pajcku.“ Střelil jsem pohledem po špinavých rukách, zkažených zubech a zdvořile jsem poděkoval a pokračoval v úprku z oné divné části města.

Pokračování bude, pokud bude zájem