Teorie pokročilé likvidace předmětu

Kam s ním? Tato nerudovská otázka neztratila nic na svojí aktuálnosti, ba se problémy ještě prohloubily. Text je míněn jako ironická satira mířená do řad lidí hromadících věci, kam se neslavně řadím.

Také se vám doma hromadí věci? Také nejste schopni nic vyhodit? Mně se doma hromadí různé druhy foťáků, hrajítek, hodinek, desek, CDček a podobných věcí. Jsou krásné, jsou zcela neuvěřitelné. Jak ale čas běží, zjišťuji, že nevím, že je mám, a navíc je nemám kam dát. Jednoduché, že? „Vyhoď to trotle!“ Umíte číst? Psal jsem, že nejsem schopen nic vyhodit. Kam tedy s ním? Tato nerudovská otázka neztratila nic na aktuálnosti, ba se problémy od dob Nerudových ještě prohloubily.

Vyvinul jsem během let několik zaručených postupů, jak se předmětu zbavit. Likvidace vyhozením je velmi primitivní a není preferována. Nejnudnější variantou je odvezení do sběrného dvora. Tato metoda je ekologicky nejsprávnější, ale přiznejme si, ta cesta a příprava předmětu k odvezení jednoho otráví.

Když už vyhodit, musí tato akce zahrnovat prvky určitého vzrušení. Poněkud namáhavou metodou je zakopaní na dvorku. Tento způsob se již v praxi osvědčil. Metoda je vhodná pro likvidaci televizorů s vakuovou obrazovkou. Člověk získal prvky adrenalinu, když zapomněl, kde je televize na dvorku zakopána. Pak stačilo trefit obrazovku krumpáčem při kopání jímky na vodu. Musím říct, že následná imploze byla velmi vzrušující. Se zastavením výroby vakuových televizorů tento způsob poněkud ztratil kouzlo a jsou tedy preferovány jiné metody likvidace.

Další zaručenou metodou je umístit předmět do nesprávné přihrádky pro tříděný odpad. Je vcelku neškodné umístit vadný mobilní telefon do popelnice na papír. Mnohem zajímavějším stupněm této metody se jeví umístit rozbitou automatickou pračku do nádoby na kompost. Metoda je velmi vzrušující, co kdyby mě u toho někdo chytil, že? Problém je, pokud vás při této akci někdo chytí doopravdy. Pak může být problém vysvětlit, že nejste úplný idiot. Jsou ale lidé, kteří se jako idioti cítí i normálně, pak jim tento pocit nevadí a není nad čím váhat.

Pokud vám pocit vlastní idiocie v této metodě vadí, je třeba volit něco jiného. Přeci jen nádoby na bioodpad bývají většinou v zástavbě mezi lidmi a riziko přistižení je poměrně velké. Nabízejí se tedy různé alternativy, které se liší tím, jaké vzrušení metoda poskytuje. Zajímavou metodou je hození z mostu. Tato metoda má několik následných subvariant, dle toho, kde se most nachází a co je pod ním. Je-li pod mostem řeka, je pravděpodobnost úspěchu likvidace předmětu o něco málo větší, než když se jedná například o silniční nadjezd. Nutno podotknout, že za zasažení auta shozenou pračkou do předního skla a zabití řidiče, je poněkud nežádoucí. Při použití této metody je tedy třeba volit odlehlé komunikace, které pokud možno nevedou nad další silnicí, ale nad něčím zemědělským. Při hodu pračky ze železničního přejezdu nechceme poškodit lokomotivu a ani zabít strojvůdce, proto platí obdobná pravidla jako pro silniční variantu.

O něco mírnější metodou je umístění předmětu do parku, lesa nebo do chráněné krajinné oblasti. Tato metoda likvidace může být velmi úspěšná. Řekl bych, že je vhodná spíše pro drobnější předměty. Je zde stále riziko přistižení, ale bez toho rizika by to byla nuda. Zvláštní subkapitolou této metody likvidace je, umístění předmětu na dvorku u souseda nebo v areálu pracoviště zaměstnavatele.

Oblíbenou metodou je zapomenutí předmětu v restauraci nebo na návštěvě u přátel. Tato metoda má tu nevýhodu, že vám předmět může být vrácen. Co je ale dnes bez rizika?

O něco zvláštnější metodou je metoda vrácením půjčeného předmětu. Problém může nastat, že vám vaše oběť bude tvrdit, že jste si nic nepůjčil a že vaší starou automatickou pračku určitě nechce. Pak záleží jenom na vás, zda oběť zvládnete přesvědčit, že jste si pračku půjčil a že už byla zadřená, když jste si ji půjčovali.

Příbuznou metodou je likvidace předmětu darováním. Metoda může být velmi úspěšná, ale riziko selhání je v některých případech značné. Věnovat někomu automatickou pračku s vadným ložiskem, může narazit na nepřekonatelný odpor. Opět záleží na vašem talentu a hraném nadšení, kdy obdarovaného musíte přesvědčit, že ječící ložisko u přizadřené pračky například nahrazuje hudební aparaturu a že na to konto nepotřebuje hudební aparaturu Bowers α Wilkins a že si ji na to konto rád vezmete.

Další lety prověřenou metodou je, umístění předmětu do opravy. Funguje skvěle. Nezávislí opraváři mají jednu společnou vlastnost (Novákův fenomén), že servisovanou věc buď opraví hned anebo nikdy. Jen mě děsí, že by Novák opravdu všechno opravil a dovezl mi to domů. Nemyslím si, že by se tak někdy stalo.

A poslední možnost je, předmět prodat. Slabina je, že potom musíte předmět zabalit, táhnout na poštu nebo na pobočku Zásilkovny, což není úplně příjemné. Dále riskujete, že se kupujícímu nebude asi líbit, že je předmět nefunkční, například, že již zmíněná pračka má vadné ložisko. Můžete to zkusit uhrát na to, že jste mu to přeci říkal, ale pravděpodobně bude obchod zrušen je otravná. Jsme přeci slušní lidé.

Jinak zítra jedu se starou pračkou do sběrného dvora. Celé to byla jenom legrace.