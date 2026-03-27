Tenoristé významní, slavní, ale malinko zapadlí.

V dnešním postu si připomeneme některá zapadlá jména velkých tenoristů minulosti. Bohužel se v některých případech ta velikost neobtiskla do nahrávané stopy. A to je velká škoda.

Tito Schipa – malý velký muž

27. září 1888 – 16. prosince 1965

Narodil se jako Raffaele Attilio Amedeo Schipa. Původně se měl vydat cestou vojáka z povolání. Volání hudby však bylo silnější a on vystudoval zpěv na konzervatoři v Miláně. Zpíval v Metropolitní opeře, v La Scale a po celém světě. Hrál ve filmech a jeho popularita se hvězd dotýkala.

Za druhé světové války si zadal s Mussolinim, což vedlo k ukončení jeho kariéry v divadlech.

Věnoval se pak výuce zpěvu, překvapivě nikoli v Itálii, ale v maďarské Budapešti.

Na konci života se vrátil do Spojených států a v roce 1962 vystoupil v Town Hall v posledním recitálu. Americké publikum mu odpustilo a tento historický koncert vstoupil do dějin jako něco zcela výjimečného.

Titův hlas, i když nebyl prvoplánově krásný, umí hladit duši a vhánět slzy do očí.

Federicova lamentace z Cileovy opery Arlesanka (zde)

M’apparì z Flotowovy opery Martha (zde)

Pier Miranda Ferraro

30. října 1924 – 18. ledna 2008

Narodil se jako Pietro Ferraro.

Spinto dramatico tenor největšího kalibru, personifikace Otella, s překmity do Wagnera. Je zde problém: on neměl rád nahrávání. Zbyly nám tedy fragmenty nahrávek podivuhodného původu, které nám dávají nahlédnout pod pokličku umění tohoto velkého umělce.

Amor ti vieta z Giordanovy opery Fedora (zde)

Gianfranco Cecchele

25. června 1938 – 12. prosince 2018

V podstatě zní jako Mario del Monaco, ale bez omezení zpívat tiše. Opravdu moc nechápu, proč tento výjimečný umělec nezanechal hlubší stopu v nahrávkách. Jeho Otello byl legendární, přesto mi není známo, že by existovala studiová nahrávka. Přitom karty byly rozdány moc dobře. Karajan Gianfranca obsadil do svého televizního filmu Cavalleria rusticana a dále nahrávky nepokračují. Prý to byla jeho volba.

Kdo ho nezná, ať si na to raději sedne.

Nessun dorma, G. Puccini, Turandot (zde)

E lucevan le stelle, G. Puccini, Tosca (zde)

James McCracken

16. prosince 1926 – 29. dubna 1988

A zde bych popsal McCrackenův jev. V Americe nemám žádnou šanci, mám sice hlas, který zvedne střechu divadla a sestřelí nad divadlem letící letadlo, ale je to hlas spíše německého typu, který má do libozvučnosti dost daleko. Odjedu tedy do Evropy a vrátím se do USA jako velká hvězda. To se nedalo ignorovat a jeho hvězda se i v USA dotkla hvězd.

Leonard Bernstein Jamese obsadil do své nahrávky Carmen s Marilyn Horne, a to prostě něco je. I když tato nahrávka rozděluje operní svět na dva tábory. Jeden tábor to nesnese a říká, že je to hrůza, a druhý tábor to má na krbové římse obložené zlatem.

James byl partnerem Leontyne Price v její rozlučkové Aidě (3. 1. 1985) jako Radames.

O terra, addio, Aida, G. Verdi… s Leontyne Price (zde).

A jako Cavaradossi z Toscy, E lucevan le stelle (zde). Řekl bych, že je to testosteron na kvadrát. Ano, není to libozvučné… a ono to vadí?

Flaviano Labò

1. února 1927 – 13. února 1991

Víte co? Já nebudu opisovat životopisné údaje z netu. Koho umělec zaujme, jistě si to dohledá. Spíše uvedeme více umělců.

Tady bylo úplně všechno. Krásný hlas, skvělá jevištní přítomnost. Nahrávek je přesto málo. Snad za to zčásti může umělcova tragická smrt při automobilové nehodě. Co existuje, je jeho profilová deska s výběrem árií, která je jednou z ozdob mé sbírky vokálního umění.

Dein ist mein ganzes Herz (hezky v italštině), Země úsměvů, Franz Lehár (zde)

Sándor Kónya

23. září 1923 – 20. května 2002

Největším úspěchem tohoto umělce bylo, že jeho nahrávka Wagnerova Lohengrina pod vedením dirigenta Ericha Leinsdorfa údajně torpédovala klasickou divizi společnosti RCA Victor. Tohle ale tvrdí jen naprostí komici, kteří mají uši na ploskách chodidel. Ta nahrávka za to vůbec nemůže. Může za to změna nálady ve společnosti a strach lidí z Wagnera. Smutným faktem zůstává, že studio do projektu nalilo opravdu hodně peněz a prodalo se pouze asi 1000 desek po celém světě.

Di quella pira (německy), Il trovatore, G. Verdi (zde)

Vasile Moldoveanu

6. října 1935 – dosud

Tady je jedna zásadní věc, a tou je zcela nepřehlédnutelná jevištní přítomnost. Ostře řezané rysy a herecký projev jako Robocop ba možná legračnější. A pak se jeden diví, že toho Jacka Rozparovače nikdy nechytili.

Sento avvampar, Simon Boccanegra, G. Verdi (zde)

A nakonec – provokace. Jste chápaví? Jste tolerantní? A co třeba takový nenápadný kontratenor? Přiznám se, že jsem dlouhou dobu bojoval s předsudky a uvádělo mě to do rozpaků. Ale pak mi to kamarád nandal. Řekl mi, že když to někoho uvádí do rozpaků, má evidentně sám problémy s identifikací vlastní sexuální orientace. V umění zpěvu by mělo záležet na kráse tónu a je jedno, jestli tón vydala žena, nebo ho vydal muž.

Russell Oberlin (kontratenor)

11. října 1928 – 25. listopadu 2016

Russell se běžným kontratenorům tak nějak vymyká. Většina kontratenorů používá tzv. falsetto. Russell Oberlin využívá svůj přírodní dar vysoko posazeného hlasu, a to je hlavní důvod, proč jsem ho sem zařadil. Russell je první kontratenor v moderní historii, který vrátil tento zvláštní hlasový obor na výsluní a zbavil ho teatrálně-cirkusové pověstí a škatulky směšné kuriozity, do které to mnozí s výbuchy smíchu tak rádi řadí.

Handel: Radamisto, HWV 12, Act II: Ombra cara (zde)

Autor: Jiří Zedník | pátek 27.3.2026 21:55

Opera a klasická hudba, poskytuje přehled umělců, pěvců, autorů a skladatelů. Nemám sice vůbec žádné hudební vzdělání, ale vše je prověřené na moje vlastní uši

