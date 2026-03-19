Tak trochu přidrzlá klasifikace operních tenoristů
Tenoristy obecně rozdělujeme dle dramatičnosti. Kdybych vám to měl detailněji přiblížit, tak bych to shrnul termínem, jak efektně jsou schopni zazpívat finální „zdechnutí“. Někdy se tato veličina nazývá vokální váha. Když zkusím jinou definici, mohl bych napsat, že se to klasifikuje dle toho, jak dlouho a s jakou intenzitou je tenorista schopen vydávat ony ušlechtilé zvuky, které velká část populace považuje za řvaní.
1) Tenor leggiero, Tenore di grazia, řečený ležérák, slaďoch, čili tenor vhodný pro nejlehčí role. Není ostuda být slaďoch, jsou zde velká jména a já tuto skupinu velmi obdivuji. V této kategorii se vyskytuje řada rolí, kde se finální „zdechnutí“ nekoná, a to je otrava. Příklady: Luigi Alva, Juan Diego Flórez, Lawrence Brownlee. A jako ukázku dám Flóreze, i když mívám pocit, jestli to není na zabití.
2) Mozartovec, řečený mozartovský tenor – zde máme překryv s rossiniovci a donizettiovci, někdy i s jinými belcantovými „ovci“. Zde bych podotkl, že podobnost se slovem „ovce“ je čistě náhodná, protože mozartovské zpívání je jednoduché jen zdánlivě. Příklady: Cesare Valletti, Peter Schreier.
3) Obdobou mozartovce, ale ve specifickém repertoáru, je francouzštinář. Čili bych to definoval tak, že je to lehký tenor s francouzskou elegancí – zde jsou opravdu velká jména: Alfredo Kraus (Alfredo Kraus a jeho salva vysokých cé v Donizettiho „Dceři pluku“ – kolik mu jich napočítáte?), Alain Vanzo (úžasný Vanzo) či Nicolai Gedda.
4) A zde bychom měli překryv, protože zde máme unikátní kategorii, která obsahuje jediného tenoristu, kterým je Nicolai Gedda. Bylo úplně jedno, v jakém jazyce to bylo. Hodili jste mu to, a pokud se mu to líbilo, což bylo moc důležité, zazpíval to. Zazpíval to, i když to nebylo pro něj, a je jasné, že to probojuje. Jedna věc je ale jistá, dal do toho celého Geddu. (Tady jako Florestan. Je jasné, že na jevišti by si to nedovolil, ale s mikrofonem je to moc vtipné.)
5) Lyrický tenor je logicky specialista na lyrické role. Někteří zvládají i mírné dramatické překmity, nebo si to aspoň myslí. Pokud se myšlenka nepotkává s realitou, mohou být ty překmity velmi smutné. Tady začíná to pravé „zdechávání“. Pláčete s nimi, opájíte se sametem jejich hlasu, a nakonec s nimi „zdechnete“. Okolí vás kvůli tomu sice podezřívá z homosexuality, ale vám je to jedno. Příklady: Luciano Pavarotti, Pavarotti turbo (Giuseppe di Stefano), Beniamino Gigli a Gigli turbo (Ferruccio Tagliavini). Jedna věc je jistá, na Tagliaviniho v některých áriích jen tak někdo nemá (tady árie z Cileovy „Arlesanky“ – ta pianissima jsou slzotvorná na kvadrát). (Některým mým kamarádům se moje teorie o turboverzích známých tenoristů zdá přehnaná, ale je to přece žert.) Zde bych uvedl, že jednotkou lyrickosti je jeden Gigli (1 Gg). Sám nositel jména jednotky dosahuje hodnot lyrickosti v řádech megaGigli. Ferruccio Tagliavini ho ovšem hravě překonává a dosahuje lyrickosti v řádech gigaGigli (gGg).
6) Lyrik s přesahem do dramatického repertoáru, řečený nepovedený Otello, bývá typicky na zabití. Klasický příklad je Luciano Pavarotti a samozřejmě jeho turbo verze, Giuseppe di Stefano. Tenoristé všech podoborů reagují na roli Otella jako švábi na pivo. Výsledky bývají moc smutné a člověk neví, zda se má smát, nebo brečet. Někteří lyričtí tenoristé dosahují podobně smutných výsledků také v roli Calafa nebo Lohengrina. A protože je máme rádi, příklady neuvedeme.
7) Aby toho nebylo málo, lyrický rank též obnáší kategorii tenoristů, kterým říkám „kozel obecný“. Jejich základní tón totiž zní jako mečení kozla v říji. Příklady opět nebudu uvádět. Možná ale podotknu, že sem patří některá relativně známá jména ruské školy zpěvu. Příklady kozlíků opět vypustíme, též je máme rádi.
8) A největší malér je, když se tohle všechno kombinuje a vznikne kozí Otello. Pak se ale produkce přesunuje do nejbližší střediskové vesnice a tento klasický Verdiho titul je pak uváděn pod názvem „Otík“!
9) Lirico spinto, tady máme oblíbenou kategorii tenorů milovaných a skvostných. Příklady: Carlo Bergonzi (můj tolik zbožňovaný Bergonzi – tady), Giacomo Lauri-Volpi.
10) Zde bohužel přetrvává smutná subkategorie, stále ještě nepovedený Otello… a zde máme překryv, sem patří zmíněný Carlo Bergonzi, a to mě moc moc mrzí.
11) Spinto tenor… něco jako Otello, a když se povede, tak je to skutečný Otello. Příklady: Plácido Domingo, Franco Corelli, který ale k Otellovi nikdy nedosměřoval a zůstaly nám jen vášnivé přísliby – zde.
12) Spinto drammatico – Otello a jeho personifikace… zde je překryv s dalšími kategoriemi. Příklady: my uvedeme Maria del Monaca a Lea Slezaka a vybereme někoho, koho neznáte. Jmenoval se James McCracken a já myslím, že mu toho Otella uvěříte.
13) Tenore di forza, silový tenor. Tito umělci mají většinou nádherné barytonální zabarvení a mocné výšky. Typickým představitelem je Giuseppe Giacomini (zvaný Beppi) nebo Gianfranco Cecchele. Četl jsem kdysi vzpomínku jednoho cellisty, který Giacominiho doprovázel. Říkal si, jaká škoda, takový baryton si hraje na tenoristu. Myslel tím bez výšek. Giacomini ale náhle vypálil tak mocné céčko, že nešťastnému cellistovi vyletěla zubní protéza přes půl jeviště. A my vybereme přísahu z Otella, kde Beppi vystoupil s barytonistou Sherrillem Milnesem.
14) Zde je zvláštní subkapitola. Tou je Franco Bonisolli v pozdější fázi kariéry. Kdyby se Franco dovedl ukáznit, skončil by v síni slávy na prvním místě. Zkraje by to bylo v oboru lirico spinto a na konci právě jako „tenore di forza“. Bohužel se ukáznit nedovedl, a to je škoda. Franco ovšem na stranu druhou vynikal v olympijské disciplíně, která se nazývá „hod předmětem na cíl“ nebo „hody dřevěným mečem po dirigentovi“. Bohužel se netrefil. Kdyby se trefil, proslavil by se jako lovec nacistů. Ten dirigent byl samozřejmě Herbert von Karajan.
15) Heldentenor, tato kategorie si dává ty předchozí s křenovou zálivkou k večeři. Příklady: Lauritz Melchior, Jon Vickers, Ramón Vinay. Heldentenoři jsou schopni předvést opravdu velmi efektní finální zdechnutí. Jsou schopni umírat klidně půl hodiny a utopit diváky v slzách. To asi ty křenové výpary. Příklad: Ramón Vinay a jeho Otello.
16) A poslední kapitolou je hrdinsky hrdinný tenorista… tenor hrdina, který se odvážně staví před diváky s nesnesitelným kdákáním a hrdinně věří, že ho publikum za to nezabije. Smutné bývá, když je to někdo slavný, kdo kdysi býval skvělý. Nedokázal však včas odejít z jeviště a ten dojezd je pak hrůza. Vzhledem k úctě, kterou mám k umělcům, neuvedu žádný příklad. Jistě máte svoje tipy.
Jiří Zedník
Jiří Zedník
Jiří Zedník
Jiří Zedník
Jiří Zedník
