Tak trochu neregulérní žebříček nejlepších filmů – 2. část

Opět jsem dal dohromady část žebříčku filmů. On to ale není žebříček, je to spíše seznam filmů, které mě kdy zaujaly. Bude to mít ještě další pokračování.

Night to Remember (Roy Baker 1958),

Tento starší film uvádí příběh Titanicu z pohledu důstojníka Titanicu Charlese Lightollera, který katastrofu přežil. Film přesně sleduje závěry vyšetřovací komise té doby. Čili zde není ani zmínka o rozlomení lodi a jsou zde některé kontroverzní body. Je to spíše dokument. Má to jednu výhodu, že zde není žádná lovestory a to se počítá. Také tu ale není žádná atmosféra beznaděje, kterou tak skvěle zachytila ta Cameronova limonáda, kterou ale nemám rád.

Úsvit mrtvých, Dawn of the dead (Zack Snyder, 2004),

Zombie horor, myslím si, že to byla pocta G. Romerovi. Je to vyplachovačka na odpočinutí, a to přesně člověk někdy potřebuje.

Amadeus (Miloš Forman, 1984),

Fiktivní příběh ze života W. A. Mozarta. Takových vrstev má málokterý film.

Butch Cassidy a Sundance Kid (George Roy Hill, 1969)

Poměrně netypický western s Paulem Newmanem a Robertem Redfordem

Frajer Luke (Stuart Rosenberg, 1967)

Excelující Paul Newman ve filmu, který není tak optimistický, jak by se mohlo zdát.

Sedm (David, Fincher 1995),

Těžká náročná deprese. Morgan Freeman a Brad Pitt jako vyšetřovatelé ošklivé série vražd. Je to jeden z nejlepších thrillerů, které jsem kdy viděl.

Metropolis (Fritz Lang 1927),

Neskutečná němá sci-fi, pravda je, že jsem musel odpočívat a nejde to zvládnout v kuse. Je to velmi poplatné době vzniku, ale to nevadí. Je to úžasné.

Moderní doba, Modern Times (Charles Chaplin, 1936),

Chaplinova kritika společnosti, velmi levicový film. Ale není to komunistické, jak někteří kritici tvrdí. Je potřeba to vidět optikou doby vzniku a nepronášet unáhlené soudy.

Velký Waldo Pepper (George Roy Hill, 1975)

Robert Redford jako zkrachovalý pilot. Není to moc veselý film, ba naopak.

Let fénixe (Robert Aldrich, 1965),

James Stewart a Hardy Kruger, jejich osobní střet nad modelem jednoho letadla uprostřed pouště. Herecký koncert dvou legend. Není to snadný film, ale pánové jsou prostě úžasní.

Pokračování příště!