Tak trochu neregulérní žebříček nejlepších filmů – 1. část

Nejlepších filmů je celá skupina. A já nyní zkusím některé vypsat, aniž bych měl v úmyslu sestavovat nějaké pořadí. Je to všehochuť bez ladu a skladu. Já záměrně trochu namíchám žánry.

„Jiří, co provokuješ? Všichni víme, že nejlepším filmem je Vykoupení z věznice Shawshank!“

Ano, mám rád vykoupení. Měl jsem původně v úmyslu napsat, že je to přeslazená komerční limonáda, která má nárok na druhou pětistovku. Ale i provokace má svoje meze a já si nic takového doopravdy nemyslím. Je to zcela výjimečný a nádherný film. Ale nejlepší? Nejlepší není. On vůbec takový nejlepší film vlastně ani není. Je jich celá skupina. A já nyní zkusím některé vypsat, aniž bych měl v úmyslu sestavovat nějaké pořadí. Je to všehochuť bez ladu a skladu. Já záměrně trochu namíchám žánry a promíchám kvalitu filmů. I když dle mého názoru všechny stojí za vidění, nejsou na stejné úrovni kvality.

Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958), řadím na vrchol psychothrilleru, James Stewart a Kim Novak. Já pronesu kacířskou myšlenku, tohle by mohl být nejlepší film všech dob alespoň tedy v oboru thriller.

Sunset Boulevard (Billy Wilder, 1950), jedna hvězda němého filmu a její poslední show před kamerou. Je třeba trochu počkat, než se to rozjede. Tento film byl roky na čele žebříčku jako nejlepší film. Vzhledem k pomalému tempu vyprávění mě nijak nepřekvapuje, že o tento post přišel. Kvalitu ale určitě zachovává.

Truman Show (Peter Weir, 1998), Jim Carrey jako hvězda one man reality show, o které neví jen on. Ale on to rozklíčuje. jeden z njlepších filmů, které jsem kdy viděl. Téma vzdáleně připomíná Matrix.

Prázdniny v Římě (William Wyler 1953), Ultimátní romantická limonáda, u které oko nezůstane suché. Gregory Peck a Audrey Hepburn. Miluji tě Audrey

Nebožtíci přejí lásce (Billy Wilder, 1972). Jack Leommon a Julliet Mills v jedné skvostné romantické komedii. Je zde pravda trochu nefunkční chemie mezi oběma hrdiny, ale není to tak zlé, jak se tvrdí.

Na titulní straně (Billy Wilder, 1974) Jack Lemmon a Walter Matthau v lehké konverzační komedii, která se odehrává mezi jednou popravou a svatbou. Děj se odehrává v jednom kanclu a ti dva darebáci v hlavních rolích jsou zcela úžasní.

Připoutejte se prosím, The Airplain (Jerry Zucker, 1980) Pravda je, že to malinko zestárlo. Ale mě každé shlédnutí málem stojí život. Dvojka je také ještě dobrá, i když o hodně slabší.

Ti druzí, The others (Alejandro Amenábar, 2001) nestárnoucí duchařský horor s Nicol Kidman. Hnědé kalhoty jsou určitě doporučeny.

Čas Probuzení, Awakenings (Penny Marshall, 1990) Robin Williams a Robert de Niro v dramatu o hledání léku na vážnou chorobu.

Vyšší Princip (Jiří Krejčík, 1960) jeden z nejlepších protiválečných filmů, které jsem kdy viděl. Slýchávám komentáře, že to tak nebylo, že je to komunistická propaganda. Já si pak ale myslím něco o idiotech.

Das Boot, Ponorka (Wolfgang Petersen, 1981) dle stejnojmenné knihy Lothara Buchheima. Vynikající film i kniha. Jeden z nejlepších protiválečných filmů, které jsme kdy viděl.

Svědek Obžaloby (Billy Wilder, 1957), tento film se dá vidět v plné síle jen jednou. když pointu znáte, nikdy už to není takové.

Údolí včel a Markéta Lazarová (František Vláčil, 1967) uvádím dohromady. Oba filmy jsou divácky dost těžké a špatně stravitelné. Kvalita je však nesporná.

Blbec k večeři, Le Dîner de cons (Francis Veber, 1998) jedna z nejvtipnějších francouzských komedií.

Mzda strachu (Henri-Georges Clouzot, 1953) nebát se a shánět colorovanou verzi, která je nepůvodní, ale lépe to vyzní. Učebnici fyziky a chemie nechte doma. Z tohoto pohledu je to nesmysl. Film si s přehledem dovolí hodinovou expozici, kde nám ve velmi pomalém tempu představí hlavní hrdiny.

Na Hromnice o den více, Groundhog Day (Harold Ramis, 1993), Bill Murray a Andie MacDowall v jedné komedii, která je mnohem více než se zdá být.

A to pro dnešek asi stačí.