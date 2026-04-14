Tak trochu neregulérní klasifikace dirigentů
Herbert von Karajan – Jsem prezident zeměkoule. Musíme to nahrát znovu, je to málo vyleštěné. Dnes to šlo super – nahráli jsme celých 17 minut symfonie jenom na 200 tejků – fakt dobré. A vy mi běžte do garáže znovu vyleštit Porsche a pak to zkusíme ještě jednou.
Leonard Bernstein – Hopsal jsem dnes s taktovkou tak intenzivně, že mě všechno bolí. Navíc jsem spadl ze stupínku a vrazil si taktovku do břicha. Dnes to šlo super – nahráli jsme celých 17 minut symfonie jenom na 200 tejků – fakt dobré. Uvážím ale, zda bychom to přeci jen neměli přetočit ještě jednou.
Carlos Kleiber – Když ono mě to dirigování tak štve, nemohl bych jít raději hrát karty?
Otto Klemperer – Právě jsem se vzbudil, jak nahrávka šla? Podělali jste to hodně?
Lorin Maazel – Největší borec jsem tady já a vy se běžte bodnout.
Zubin Mehta – Hlavně aby mě všichni měli rádi. Jsem milý a přítulný jako štěňátko.
Arturo Toscanini – Jste banda neuvěřitelných packalů. Máte evidentně uši na chodidlech. Kruci, rozlámal jsem další taktovku. To je dnes už sedmnáctá.
Giuseppe Sinopoli – Všechno znovu, vyprodukovali jsme málo spirituálních vln. Víte, co je to filozofie v hudbě? Nic nevíte!
Sir Georg Solti – Dělal jsem tak šílená gesta, že jsem sopranistce vyrazil zuby. To má z toho, že se se mnou nechtěla jít na večeři. Alespoň bylo nahrávání konečně správně chaotické.
Riccardo Muti – Myslíte si snad, že jste na fotbale? Já se tady snažím o klasickou interpretaci a vy jste si dovolili se usmát.
Jevgenij Mravinskij – Kdo mrkne, skončil. Kdo pípne, zemře!
Wilhelm Furtwängler – Sice se mi rozpadly nástrojové sekce, ale myslím, že to mělo dostatečnou filozofickou hloubku.
Claudio Abbado – Bylo to nádherné a já se tak báječně usmál. Fakt, bylo to úžasné a já přijímám gratulace, i když je mi to vlastně nepříjemné a asi se vás bojím.
Sergiu Celibidache – Proč já jen souhlasil, že se to bude nahrávat. Byl jsem nervózní a je to moc rychlé a nemá to potřebnou spirituální hloubku.
James Levine – Dneska se mi to nelíbilo. Naštěstí jdu odpoledne s tím novým houslistou do pánského klubu a tam nasadíme nějaký relaxační program.
Charles Dutoit – Dneska se mi to nelíbilo. Naštěstí jdu odpoledne s tou novou houslistkou do dámského klubu a tam se třeba pohne země.
Leopold Stokowski – A ja vám to celé prepíšem. Znowu nie udało im się znaleźć dla mnie ksylofonu. Proto bude dnes první houslista hrát na perkuse a hráč na perkuse bude hrát na housle. A nyní se prosím moc omlouvám, Знам, че имам други изисквания от останалите диригенти. A tady bude ticho, poslouchat budete – Il direttore d’orchestra sono io!
Simon Rattle – Jsem úžasný, hlavně mám super vlasy a zachránil jsem planetu.
Mariss Jansons – Dneska mě to otravuje, ale přesto jsem žoviální, ale fakt… proto mám dnes ve vlasech dvojitou pomádu.
Gustavo Dudamel – Podívejte, jakou mám super kšiltovku.
Pierre Boulez – Moje poslední kompozice byla skoro tonální, já se vám za to pomstím.
Daniel Barenboim – Nemůžu se rozhodnout, jestli jsem dirigent, nebo pianista.
Valerij Gergijev – Strávil jsem noc s bezdomovci na hlavním nádraží, proto vypadám, jako bych zrovna vylezl z popelnice. Ti grázlíci mi ukradli taktovku, a proto diriguji párátkem. Cože? Já nemám Parkinsonovu nemoc! Víte, jak jsem naštvaný kvůli té ukradené taktovce?
Jakub Hrůša – Když já jsem tak seriózní. Poznali jste to přeci podle těch brýlí.
Esa-Pekka Salonen – Kruci, zase jsem ztratil taktovku, proto dnes diriguji mobilním telefonem. Také testuji nový model fraku z recyklovaných iPodů.
Václav Neumann – Jsem seriózní, sice bych občas chtěl být jako Leonard Bernstein, ale jsem na to moc seriózní.
Karel Ančerl – No to bylo nádherné, skvělé a úžasné. Mohli byste mi vysvětlit, co jste to zahráli za hrůzu? To myslíte vážně, dám si vás k večeři. Všechno znovu, pak večerníček a spát.
Pierre Monteux – Jsem mrož!
Neeme Järvi – Zatímco vy přemýšlíte, co to dělám za zmatené posunky, já při tom jen zaháním mouchy. Tak honem, dnes musíme nahrát ještě dvacet cédéček.
Herbert Blomstedt – Občas zaskakuji v Louvru jako některá z mumií.
Fritz Reiner – Co si to dovolujete tady dýchat? Bez mého svolení tady nikdo dýchat nebude.
Thomas Schippers – Mám vrtuli na zádech, oheň v očích a vy jste jako leklé medúzy. Všechno znovu, protože je to Verdi a hranice vzplála strašlivým plamenem.
Libor Pešek – No docela to ušlo, moc se mi to líbilo, ale přeci jen, ty housle měly dost pozdní nástup a bylo tam asi pět set dalších chyb, takže to musíme nahrát celé znovu, ale jinak to bylo opravdu dobré.
John Eliot Gardiner – Já vás všechny usmažím na pánvi v trojobalu a umlátím dubovým polenem. Na co si to tu sakra hrajete? Půjdete všichni prodávat hambáče do mekáče!
Rafael Kubelík – No bylo to už skoro ono. Já chápu, že vás to unavuje, nahrávali jsme to dnes už třicetkrát, ale ten nástup nebyl dost synchronní a Dvořák kvůli tomu pláče v hrobce. Jistě uznáte, že to takhle nejde.
Mstislav Rostropovič – Včera jsem hrál na violoncello, dnes diriguji. Jsem si vědom, že mi dirigování moc nejde, jenže já to tak miluji. Napadlo mě, že bych třeba mohl dirigovat smyčcem, třeba by mi to šlo lépe. Odpoledne mám ale sraz s Karajanem. Leštění jeho polobotek mi zvedne náladu.
Georges Prêtre – Dirigování miluji. Viděli jste ty báječné světelné efekty na rukách? Budu v tom lepší než Stokowski.
Roger Norrington – Jsem sympaťák a mám super plešku. Poslední nahrávka Mozartova Andantina z koncertu K299 se mi fakt povedla. Rychleji už to zahrát nejde.
Nikolaus Harnoncourt – Nemůžu se dnes nějak rozhodnout, jaké dnes zvolíme ladění, zda bude komorní A na 390 nebo 415 Hz. Asi zvolím těch 415 Hz. To nižší ladění by se mi sice líbilo více, ale kritika by pak asi vznesla dotaz, jestli jsem dirigent, nebo zda plánuji mučit umírající kočky.
Seiji Ozawa – Ne, já nemám žádný záchvat. Já jenom diriguji Mahlera a opravdu se mi to dnes líbí.
Václav Talich – Pánové, vy nevíte, jak se drží tón? Ten tón musí dýchat jako milenka, ne jako pytel brambor! Máme tu hrát Dvořáka, ne nějakou geometrii. Budeme to opakovat, i když zemřete.
Zdeněk Košler – Druhé housle nastoupily o tři milisekundy pozdě, dechová sekce o dvě milisekundy dříve. Dívejte se na mě, poskytuji lekce deskriptivní geometrie během dirigování.
Jaroslav Krombholc – Moje drahá operní divo, ten tón musí bolet jako nešťastná láska v 19. století, ne jako když vás píchne včela. Vy mi tady budete markýrovat? Abych vás nepřeobsadil, tu výšku prosím naplno. Jinak to bylo úplně zdechlé, nemělo to poezii. Vy nemáte srdce.
George Szell – A vy v té první řadě – přestaňte tak nahlas mrkat, ruší mě to v analýze struktury! Proč se na mě díváte? Dívejte se do not, tam je to napsané! Nahráváme Mozarta a nesmažíme štěňátka na pánvi.
Bruno Walter – Moji drazí přátelé, moje milované děti... zapomeňme na chvíli na tu techniku. Cítíte tu kosmickou lásku v té sextě? A teď se všichni polibte. Já vás miluji.
Kirill Petrenko – Já tady vůbec nejsem, jsem neviditelný. Proboha, běžte pryč s tím foťákem, chcete mi ukrást duši! Jo, vy byste chtěli rozhovor? Pomoc!!!!
Riccardo Chailly – Jsem atlet, nejraději bych dirigoval činkou. Zhubnu já, ale pište si, že vy také. Je to Verdi, musí to vařit klokotem.
Jiří Zedník
Parkinsonova nemoc, sobotní úvaha.
Parkinsonova nemoc – přijmout takovou diagnózu není vůbec snadné. Člověk si stále říká, že to musí být nějaká chyba.
Jiří Zedník
Ettore Bastianini - jeden z největších barytonistů XX. století.
Mnoho vody uplynulo od doby, co Ettore Bastianini opustil toto slzavé údolí. A já tu sedím sám na židli a žasnu na tím neskutečným hlasem a energií, kterou byl schopen předat.
Jiří Zedník
Souostroví (bas)barytonistů – zapomenutých i těch méně zapomenutých.
Barytonová poloha v opeře je tak trochu „chudá příbuzná“. Barytonista typicky nemá v partituře napsány žádné zářivé výšky.
Jiří Zedník
Herbert von Karajan – narozeninový medailon
Jako každý rok jsem napsal medailon k výročí narození tohoto výjimečného umělce. A já zde lobbuji jako každý rok, abychom nechali vše negativní, co je s ním spojeno, být. Nemyslím si, že je to naše věc.
Jiří Zedník
Co život dal a vzal – RNDr. Martina Vondráčková, moje nejdražší kolegyně.
Marti, ach jo – je to jako včera, kdy přišla do práce, že ji brní ruka, a odešla k doktorovi. Byl z toho zhoubný nádor na mozku a skon v 58 letech.
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů
Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k...
Nizozemský taneční soubor NDT vystoupil ve vyprodaném Janáčkově divadle v Brně
Prestižní taneční soubor Nederlands Dans Theater (NDT) dnes vystoupil v Janáčkově divadle v Brně, a...
Policie obvinila cestující, kteří se poprali s revizory. Video rvačky budilo emoce
Z ublížení na zdraví a výtržnictví obvinili policisté v Ostravě 30letého muže a jeho o rok starší...
Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí
V Praze na Žižkově hoří ubytovna. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a...
Pacienti doufají, že pomůžou pojišťovny i e-žádanky, které ukážou reálné čekací lhůty v Česku
U tuzemských odborných lékařů zůstávají čekací lhůty dlouhodobě velmi dlouhé a v řadě oborů se...
