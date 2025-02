Sumi Jo, jihokorejská sopránová bohyně koloratury.

Sumi Jo má jednu zásadní výhodu oproti jiným zpěvačkám, že na její recitál můžeme kdykoli do do divadla, až přijede.

Narodila se 22. listopadu 1962 jako Jo Su-gyeong v Jižní Koreji ve městě Changwon. V korejštině je vždy jeden problém, člověk nikdy neví, které jméno se, jak čte a co vlastně je příjmení a co křestní. Byla si toho dobře vědoma, proto si změnila v roce 1983 jméno na umělecký pseudonym Sumi Jo.

Ke zpěvu ji od raného věku vedla matka, která ji vedla velmi přísně. Malá Sumi se nejdříve učila na piano od 4 let. Matka jí nic neslevila a Sumi trávila studiem hudby desítky hodin týdně.

Od roku 1976 studovala Jo na Sun Hwa Arts School, obor piano a zpěv. Zmíněnou školu dokončila v roce 1980.

Od roku 1981 pokračovala Jo ve studiu zpěvu na Soulské národní univerzitě. Při závěrečných zkouškách a při výstupním recitálu v roce 1983 získala Jo plný počet bodů hodnotící komise.

Debutovala v lokálním Korejském rozhlase sérií koncertů a v roce 1983 vystoupila se Soulskou operou jako Zuzanka v Mozartově „Figarově svatbě“.

Dále ve studiu pokračovala v Itálii na Konzervatoři Santa Cecilia v Římě, kde ji mimo jiných vyučoval slavný italský tenorista Carlo Bergonzi.

Dále studovala zpěv u významné sopranistky Dame Elizabeth Schwarzkopf, což zlepšilo výrazně její vokální projev, dikci a frázování zpívaného textu.

V roce 1986 vyhrála hlavní cenu ve Veronské aréně.

V témže roce debutovala v Terstu v jako Gilda ve Verdiho opeře Rigoletto, kde oslnila místní publikum. Toto představení upoutalo pozornost stárnoucího velkého dirigenta Herberta von Karajana, který s ní navázal spolupráci a obsadil ji do plánované inscenace Verdiho „Maškarního plesu“ na festivalu v Salzburku v roce 1989. Karajan však zemřel a Jo nakonec v Salzburku nevystoupila. Můžeme ji však slyšet na Karajanově poslední nahrávce tohoto titulu, která byla tou dobou pořízena. Karajan měl problém nahrávku dokončit. Smrt byla blízko a on to věděl. Nahrávka je Karjanovou labutí písní a formálním rozloučením s publikem. Zde bych si dovolil osobní komentář: nahrávka je velmi dobrá, vzdor určité vokální únavě představitelky Amelie, Josephine Barstow. Barstow však stále dokáže vdechnout život zpívané postavě a její hlas dosahuje, vzdor určité ztrátě ohebnosti a výraznějšímu vibratu, dostatečných dramatických kvalit, které jsou nutné k uchopení role.

Páže Oskar kterého zpívá Sumi Jo, je ozdobou nahrávky.

V roce 1990 Sumi Jo debutovala v Chicagské lyrické opeře, a v roce 1993 v Metropolitní opeře v New Yorku.

V roce 1993 získala Sumi Jo cenu Grammy za nejlepší operní nahrávku Straussovy opery „Žena bez stínu“

V roce 2015 byla nominována na Oscara za interpretaci titulní písně ve filmu „Mládí“ režiséra Paola Sorrentina, ale nakonec ho nezískala. Z nepochopitelných důvodů píseň během oscarového ceremoniálu vůbec nezazněla. Udaný důvod byl nedostatek času. Spíše se ale jedná o nepochopitelnou podpásovou praktiku motivovanou politicky.

https://youtu.be/Y-pasbVPq7w

Za zmínku asi ještě stojí její dojemné vystoupení v roce 2006 v den, kdy jí zemřel otec, Toto vystoupení oslovilo posluchače po celém světě.

Tady se na to vystoupení můžeme podívat:

https://youtu.be/UGoXf09yfL8

Asi nemá smysl, abych opisoval z netu, kde všude vystupovala a kde zpívala. Je žádanou umělkyní a stále vystupuje po celém světě.

Sumi Jo je současnou přední umělkyní. Vzdor překonanému šedesátému roku věku, zůstává její hlas zářivý a lesklý i když se možná objevuje určitý sklon vibratu.

https://youtu.be/fvDqAA3zduE

Sumi Jo se nebojí crossoverových projektů, dokáže opustit hlavový rejstřík a zpívat jako populární zpěvačka.

Jako příklad jsem pro vás vybral opulární píseň „Besame Mucho“

https://youtu.be/eMC6htPu2RE

Její stříbřitý hlas snadno stoupá do koloraturních výšin a dokáže přiblížit toto umění běžnému publiku.

Kouzelná flétna „Die holle rache“

https://youtu.be/LY7xni90f5k