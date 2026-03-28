Souostroví pozapomenutých sopranistek
Antonietta Stella
(15. března 1929 – 23. února 2022)
Hlas tak podobný Renatě Tebaldi, ale přesto jiný. Hlas nemá Renatina technická omezení, ale vždy mi připadal emocionálně plochý a já se této pěvkyni vyhýbám. Existuje studiová verze Verdiho Il trovatore (1968) pod vedením dirigenta Tullia Serafina, kde Stella zpívá Leonoru vedle Carla Bergonziho, Ettore Bastianiniho a Fiorenzy Cossotto. Stelliny afektované hysterické výlevy mi zde z osobního hlediska pijí krev. Zní zde dle mého názoru moc staře a mně to nesedí. Zde zdůrazňuji, že jsou to moje osobní antipatie, které nemají možná ani oporu v realitě.
Tullio Serafin, G. Verdi, árie Leonory Tacea la notte placida (poslech zde) Il Trovatore
Gabriella Tucci
4. srpna 1929 – 9. července 2022
Tento případ mi připadá naprosto nepochopitelný. Tucci by měla být hvězdou první velikosti, přesto nad ní řada lidí ohrnuje nos. Cokoli jsem slyšel, bylo na nejvyšší úrovni. I když tedy v následující ukázce jsou některé ty výšky dost na hraně a jsou spíše zavřísknuté než zazpívané, ale to jsou detaily. Byla spolehlivá; když jste potřebovali záskok, ona byla vždy po ruce, byla pracovitá, a právě proto je upozaděná.
Thomas Schippers, G. Verdi, árie Leonory Tacea la notte placida (poslech zde) Il Trovatore
Maria Chiara
24. listopadu 1939 – dosud
Maria má úplně všechno. Navíc byla jako mladá úplně k sežrání. Kariéru zdánlivě udělala značnou. Vystupovala s Pavarottim jako Aida a mnoho dalšího. Přesto je to jméno upozaděno.
Desdemonina modlitba Ave Maria z Verdiho opery Otello (poslech zde)
Helen Traubel
16. června 1899 – 28. července 1972
„Jsi spadl na šišku, Jiří? Prohlašuješ jednu z nejvýznamnějších wagnerovských sopranistek za zapomenutou? Víš přece, že si nemáš brát do úst jména bohů!“
A teď ruku na srdce, znáte to jméno? Neznáte, že jo! Já to věděl! Kam jen ten svět spěje!
Helen byla určitě žena pozoruhodného vzhledu, ale celou svou profesionální kariéru trpěla strašnou trémou, a to nakonec ukončilo její kariéru. Připadala si prý ošklivá.
Ona po večerech ráda zpívala v baru a impresário MET jí to zakázal. Ona ten zákaz porušila a dojela na to. Nebyla v tom sama. Impresário MET pan Rudolf Bing sice otevřel v roce 1966 novou budovu MET, ale jinak to byl panovačný terorista. On jí vytkl, že zpívala v nočním klubu, a ona kontrovala, o co že mu jde, jestli ten incest ve Valkýře je jako v pohodě? A Bing ji na místě vyrazil s tím, že jeho umělci nebudou zpívat v bordelu. Pak nemá mít opera pověst něčeho nudného? Nebyla zdaleka sama, kdo na konflikt s Bingem dojel, můj oblíbenec Robert Merrill vyletěl ze stejného důvodu. Jsou to prostě nepřípustné autoritářské tendence.
A my nyní zkusíme populární píseň Softly, as in the Morning Sunrise (poslech zde)
A nakonec zkusíme
Licia Albanese
22. června 1909 – 15. srpna 2014, ano, dožila se 105 let
Na začátek opět zmíníme její spor s Bingem, který ji nechal opustit prkna MET bez standardní velké rozlučky. To bylo tenkrát vnímáno jako velká urážka.
Albanese je poslední velká sopranistka, která studovala zpěv u velkých italských pěvců předchozí generace. Je to slyšet z každé fráze. Člověka to může odrazovat.
Její výkony v lyrických rolích se dodnes považují za referenci.
K této umělkyni se vrátíme v samostatném článku.
Licia Albanese a Jan Peerce, duet z La Bohème pod Toscaniniho taktovkou (poslech zde)
A vzhledem k tomu, že méně je více, tak zde dnes končíme.
Jiří Zedník
Jiří Zedník
Jiří Zedník
Jiří Zedník
Jiří Zedník
