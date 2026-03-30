Souostroví pozapomenutých sopranistek – 2
Deanna Durbin (Edna Mae Durbin)
(14. prosince 1921 – 17. dubna 2013)
Vím, že tuto dámu neznají ani někteří zasvěcení, a to je asi škoda. Její rodina pocházela z Anglie. Krátce po jejím narození se rodina přestěhovala do Kanady a odtud do Kalifornie.
Od dětství ráda zpívala a po absolvování pěveckého kurzu na akademii Ralpha Thomase uzavřela smlouvu s filmovým studiem Metro-Goldwyn-Mayer a začala účinkovat ve filmech. Na rozdíl od Jeanette MacDonald, která byla spíš filmovou hvězdou, byla Durbin opravdová a velmi nadaná operní pěvkyně.
Uvádí se, že její skutečně hvězdná kariéra v Hollywoodu probíhala v letech 1936–1948. Po tomto datu se z filmování stáhla a věnovala se rodině a mateřství. Odešla z vlastního rozhodnutí na vrcholu slávy. A to vyžadovalo velkou odvahu. Možná ona sama cítila, že její hlas už není, co býval, a rozhodla se kariéru ukončit, než si toho všimnou i jiní lidé než ona. Říká se, že to byla ona, kdo zachránil studio Universal Pictures před krachem. Jisté je, že se studio Universal spojilo v roce 1948 s jiným filmovým studiem, International Pictures. To zřejmě poměrně zkomplikovalo její pozici ve zmíněném studiu. Její manžel ze studia odešel a ona záhy také. Ocitla se tak na volné noze. Studio jí však vyplatilo nemalé peníze předem a po jejím odchodu chtělo ty peníze zpátky. Ona se zavázala k natočení tří filmů, které ale nenatočila. Záhy se pak rozvedla se svým druhým manželem Jacksonem, aby se vzápětí znovu vdala za Charlese Henriho Davida. Brzy potom se z tohoto manželství narodil syn a, jak již bylo řečeno, vyhlásila, že se bude dále věnovat mateřství. Možná k tomu přistoupila kombinace nešťastných osobních událostí a neshoda s producenty, včetně již zmíněných možných hlasových komplikací, vedla k tomu, že odešla do ústraní. Jsou to však jen dohady, reálně o tom nic nevíme.
Žila pak ve Francii na farmě poblíž Paříže. Prý záměrně přibrala, aby ji lidé nepoznali, a věnovala se rodině.
Její průzračně čistý lyrický hlas zaznívá z filmového plátna a televizních obrazovek ve filmech pro pamětníky a mě vždy překvapí, jak úžasná byla.
O jejím hlase s úctou hovořila i Maria Callas.
Vissi d’arte, Tosca (poslech zde)
Já ji zaregistroval ve filmu „100 mužů a dívka“, kde vystupuje vedle dirigenta Leopolda Stokowského. Vyvinul jsem značné úsilí, abych film kvůli Leopoldovi sehnal. Deanna zde Leopolda tak trochu převálcovala. Je to jinak báječná lehounká komedie (ukázka zde)
Je zde zajímavost, že Winston Churchill údajně Deannu velmi obdivoval a měl prý ve svém bytě její fotku přilepenou na zrcadle (bez záruky).
Rita Hunter
15. srpna 1933 – 29. dubna 2001
Britská dramatická sopranistka. Musím říct, že se mi o některých lidech píše dost obtížně, protože o nich jednoduše nic nevím.
Začneme úplně nečekanou oklikou, začneme Verdiho operou Macbeth. Původní verze Macbetha pochází z roku 1847 a při svém uvedení nezaznamenala větší úspěch. Verdi se v roce 1865 k opeře vrátil a provedl hloubkovou revizi. Úspěch byl opět mírně vlažný a opera na mnoho let zapadla. Maria Callas ji ukořistila a velmi významným způsobem pomohla opeře zpět na scénu. Během doby se z opery stal vlastně evergreen a žádný rozumný impresário si bez ní neumí představit program.
Opera je však uváděna v revidované verzi z roku 1865. Verze z roku 1865 se na nás usmívá, zde máme opravdu velké štěstí na skvělé nahrávky.
No a co ta původní verze z roku 1847? Tady je to výrazně horší. Ale vlastně i zde máme štěstí. V roce 1978 vydalo vydavatelství OPERA RARA (britské vydavatelství, které se specializuje na zapomenuté nebo neobvyklé tituly) původní verzi z roku 1847 pod vedením dirigenta Johna Mathesona. Jako Macbeth se nám představil slavný britský barytonista Peter Glossop a jako Lady Macbeth právě Rita Hunter. Je to naprostý skvost, jenomže zmíněné vydavatelství ho vydalo jen v omezeném nákladu a prostě není k mání.
A já pro vás nalezl živé provedení vstupní árie lady v podání Rity Hunter (poslech zde). Jistě uznáte, že to je úžasné. Tato árie je navíc masový mlýnek na hlasivky.
Rita Hunter
Wagnerovská krev: I když ji zde představujeme ve Verdim, nelze nezmínit, že to byla jedna z nejlepších Brünnhild své generace (zejména v legendárním anglickém nastudování pod taktovkou Reginalda Goodalla). Ta síla a průraznost, kterou má v tom Verdim, pochází právě z téhle wagnerovské průpravy.
Pohled na Discogs nám dává sladké přísliby skvostných nahrávek Wagnerových titulů, Weberova Čarostřelce a dalších. Problém je, že to neznám.
A protože se mi ale ani trochu nechce opisovat životopisné údaje z Wiki, tak si to tam přečtěte sami (Wiki).
A na závěr bych konstatoval, že já jako lovec nahrávek lovím to jméno, kde se dá, ale neúspěšně.
Jarmila Novotná
(23. září 1907 – 9. února 1994)
Tato významná česká lyrická sopranistka se narodila v Praze na Královských Vinohradech. V Praze též studovala zpěv, a to u Emy Destinnové. Jako sedmnáctiletá debutovala na jevišti Národního divadla jako Mařenka v Prodané nevěstě. A někdo malinko nečekaný jí pomohl, byl to prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který pro ni napsal doporučující dopisy a osobně zprostředkoval jí studia v Miláně.
Následovaly angažmá: V Berlíně strávila čtyři roky. Potom následovala Vídeň, kde strávila pět let. Její kariéra pak vyvrcholila šestnácti sezonami v newyorské Metropolitní opeře.
V pozdějším věku opustila jeviště a věnovala se komornímu zpěvu písní. Tento typ umělecké činnosti jí poskytoval více času, který dle vlastních slov a rozhodnutí chtěla věnovat rodině.
Za války nahrála s Janem Masarykem album Lidické písně. Byla předsedkyní československé divize Amerického červeného kříže. V rámci této funkce zpívala pro raněné vojáky. Je zde zajímavost, že své koncerty končila československou hymnou.
Po válce se krátce vrátila domů. Pak přišel únor 1948 a komunistický puč ji znovu připravil o domov, sídlo i majetek. Emigrovala podruhé. Lidé doma na ni měli zapomenout a také se tak skoro stalo. Ale to my nesmíme dovolit.
Po listopadu se vrátila domů. Tenkrát mě doopravdy zaujalo její charisma.
Zemřela v New Yorku v roce 1994. Pohřbena je v rodinné hrobce v Litni u Berouna.
Napsala memoáry. Nazvala je Byla jsem šťastná.
Píseň na motivy Fibichova Poemu (poslech zde)
Zajímavé je její cameo ve filmu The Great Caruso, kde vystoupila vedle Maria Lanzy (poslech zde).
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Trade News: Nepropásněme ideální dobu na podnikání v Indii!
Zlínský podchod bude vlídnější a barevnější. Do návrhů se zapojí studenti
Podchod u náměstí Práce ve Zlíně bude pestřejší a vlídnější. Město plánuje už delší dobu jeho...
Automobilové klenoty 2026
Ve vyšších polohách Beskyd je kvůli zbytkům sněhu stále nutná zvýšená opatrnost
Ve vyšších polohách Beskyd na Frýdecko-Místecku stále silničáři doporučují řidičům větší opatrnost....
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 282
- Celková karma 8,24
- Průměrná čtenost 131x