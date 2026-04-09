Souostroví (bas)barytonistů – zapomenutých i těch méně zapomenutých.

Barytonová poloha v opeře je tak trochu „chudá příbuzná“. Barytonista typicky nemá v partituře napsány žádné zářivé výšky.

Baryton bývá většinou záporák, tatínek nebo nějaká vedlejší role, a pěvci stále nadávají, že jim to nedává možnost předvést, co umí – tedy alespoň většinou. Protože pro baryton existují, například ve verdiovském a pucciniovském repertoáru, role naprosto monstrózní.

Titulní role: Od psychózy k politice

Zkusme si nějaké vyjmenovat: Macbeth, Rigoletto, Falstaff, Nabucco a například Simon Boccanegra.

  • Rigoletto je jedna z nejcharakternějších a nejtragičtějších postav napříč operní literaturou.
  • Macbeth – zde má barytonista možnost pracovat usilovně na své psychóze. Pokud ji v soukromí nevlastní, tak partnerství se zběsilou Lady mu ji určitě přivodí.
  • Nabucco jako symbol toho, jak může dopadnout nepovedená adopce. Adoptovat takovou harpyji, jako je Abigaille, to se jen tak nevidí.
  • Falstaff – tady může baryton pracovat na svém alkoholismu a trénovat požitkářství.
  • Simon Boccanegra poskytuje určitou průpravu pro kandidaturu do Poslanecké sněmovny. Nevybavuji si jinou operu, kde by byla tak vyhrocená politická scéna v senátu. Boccanegru řada lidí ani nezná, a to vůbec nechápu, je to naprostý klenot.

Nesmíme zapomenout na Dona Giovanniho, kde hlavní hrdina aspiruje na jednu z největších záporných postav historie.

Vedlejší role, které kradou show

Pak je zde neuvěřitelná salva rolí vedlejších. Zkuste uhodnout tuhle operu: Tenor si řeší svoje hormonální návaly, které pramení z toho, že nemůže spát se svou nevlastní matkou. A na barytonistovi to celé stojí, aby to zachraňoval. Oni ho za to nakonec odpráskli, protože všichni ostatní jsou buď pitomci, nebo amorální debilové. Už to máte? Samozřejmě, Rodrigo Posa z Verdiho Dona Carlose.

V kategorii „odporný záporák“ u mě soutěží Scarpia (Tosca) a Iago (Otello). Přemýšlím o tom 40 let a stále nejsem rozhodnut. Iago bude asi o něco horší – Scarpia je „jen“ sexuální predátor, ale Iagova motivace je temná a nejasná.

Mezi morálkou a diagnózou

Zajímavý je otec Germont (La Traviata). Zatímco synátor je amorální floutek, otec vykazuje stopy sice zkostnatělých, ale pevných morálních zásad.

Často ale narážíme na psychickou chorobu nebo vrozenou charakterovou vadu, případně spojenou s nižší inteligencí hrdiny. Třeba hrabě Luna (Trubadúr) – je to vlastně čestný muž, který se stal obětí toxické manipulace ze strany bezskrupulózní Azuceny.

Mnohem problematičtější je Don Carlo (Síla osudu). Mimo zjevnou idiocii a bezcharakternost je evidentně psychicky nemocen a pronásleduje ho utkvělá představa, že musí všechny zabít. Tím, že zapíchne svoji nevinnou sestru, mě při každém představení neskutečně vytočí.

A my si nyní uvedeme některá jména.

🇨🇿 Vody domácí

Václav Zítek

24. 3. 1932 – 20. 12. 2011

Elegán českého barytonu. Měl nádhernou, italsky znějící barvu. Jeho Posa v Národním divadle byl zážitek. Viděl jsem ho v tehdejším Smetanově divadle jako otce Germonta. Byl to jeden z večerů, na které se nezapomíná. Byl skvělý také v Libuši a v českém repertoáru. Bohužel jsem ho zastihl už v pozdnějším věku a bylo to možná malinko slyšet. Ale i tak jsem rád, že jsem ho viděl. Ukázka z Rigoletta zde.

René Tuček

8. 1. 1936 – 26. srpna 2017

Nejvtipnější z barytonistů. Mnohokrát jsem ho viděl v divadle. Při prvním setkání měl špatný večer a já se toho dojmu dlouho nemohl zbavit. On mě ale časem přesvědčil, že jsem se mýlil. Obdivoval jsem jeho nadhled a smysl pro humor.

La Traviata, ruská sopranistka Olga Romanko. První dějství byl malér. Olga byla strašně nervózní. Zle prosklila árii „E strano … sempre libera!“

René do ní o první přestávce nalil ve sklenici od hořčice nějakou lihovinu. Ptáte se, jak to vím? Viděl jsem to. Měl jsem přístup do zákulisí. Během druhého dějství se zpěv zlepšil a z Olgy začaly padat verdiovské emoce. Scéna na plese byla dechberoucí. Finální Violettino umírání proběhlo ve velkém stylu. Divadlo se utopilo v slzách. Nikdy jsem nic podobného nezažil. Roli sehrálo, že Olze bylo tenkrát asi 23 let a byla prostě nádherná.

Reného baryton byl výše posazený, což určovalo okruh jeho rolí. Proslul též jako vynikající pedagog. Přemyslova árie… Libuše

Adam Plachetka

Basbaryton

4. května 1985 –

Člověka potěší, když může psát o někom, kdo není mrtvý, a navíc je velká hvězda. Jistěže ho všichni známe a máme ho rádi.

Don Giovanni – přípitková árie zde.

Ivan Kusnjer

*10. 11. 1951

Inteligentní pěvec, který se díky rozumné správě svých vokálních zdrojů a opatrné volbě rolí držel velmi dlouho ve výtečné vokální kondici.

Viděl jsem ho jako Nabucca, a to mu tedy zase tak nesedělo. Není úplně verdiovský baryton. Zaznamenal vcelku mezinárodní kariéru a rozhodně patřil k tomu lepšímu, co se nabízelo.

Ukázka z Dvořákova Te Deum

🌍 Vody mezinárodní

Dmitrij Chvorostovskij

16. 10. 1962 – 22. 11. 2017

Teď mi namítnete, že se to jméno píše jako Dmitrii Hvorostovsky, ale to je anglická transkripce. Ta česká je bližší původní výslovnosti. Jinak to byl „Stříbrný lišák“ ze Sibiře. Vlasy mu zbělely v relativně mladém věku. Neuvěřitelné charisma a dech. Zemřel tragicky na nádor na mozku. Obdivoval jsem, jaký boj s nepřítelem, který nešel porazit, Dmitrij svedl.

Ukázka – Smrt Rodriga Posy zde.

Bryn Terfel

9. listopadu 1965 –

Velšský obr. Od Mozarta přes Falstaffa až po Wagnerova Wotana. Hlas jako přírodní úkaz. Terfel je někdy označován za Chvorostovského přímou konkurenci, ale tak to určitě není. Ty hlasy jsou příliš jiné. Pravda je, že se spolu ti dva účastnili nějakých pěveckých soutěží, ale já po tom nikdy nijak nepátral. Bryna jsme mohli vidět při korunovaci krále Charlese, kde zpíval Kyrie ve velštině.

Pavel Lisicjan (Lisitsian)

6. 11. 1911 – 6. 6. 2004

Legendární sovětský barytonista, ale já se přiznávám, že jeho práci moc neznám.

La Traviata, Di Provenza zde

Nicolae Herlea

28. 8. 1927 – 14. 2. 2014

Rumunský klenot, který je dnes malinko zapomenutý. Disponoval imponující jevištní přítomností a velmi pozoruhodným hlasem velmi tmavé barvy, obohaceným temným italským klokotavým vibratem. Pasu po tom jméně jako lovec, a jak to vidím, vrhám se po něm jako Rusalka na laskonku s jahodami.

Rigoletto, Cortigiani (zde)

Ludovic Tézier

*1968

Francouzský buldozer. Viděl jsem záznam Toscy s Kristine Opolais a šly mi z jeho zpěvu oči šejdrem.

Carmen, Votre toast (zde)

Enkhbatyn Amartüvshin

*23. 3. 1986

Mongolský, závislost způsobující pěvec, který dokolečka nadává, že neumí italsky. Abych byl malinko kritický: zdá se mi, že zde v poslední době byla jistá vokální krize, ale možná se mi to zdálo. Hlas temnější než Herlea, vzdor nadávání skvostná italská dikce.

Rigoletto, Cortigiani (zde)

Tom Krause

5. 6. 1934 – 6. 12. 2013

Finský basbaryton známý svou všestranností – od baroka až po modernu a Wagnera.

Richard Wagner, Večernice, Tannhäuser (zde)

Ramon Vinay

31. 8. 1911 – 4. 1. 1996

Zázrak z Chile

Vinay začal jako dramatický tenorista v nejvyšší lize. Jeho nahrávky Verdiho Otella jsou vzdor stáří opředeny gloriolou naprostého ultimátního zázraku, ať už je to verze pod Toscaninim nebo jakákoli jiná. G. Verdi, Otello, Dio, mi potevi scagliar… poslech zde

V pozdějším věku přešel do barytonových rolí. Byl ale skutečný baryton v nejvyšší lize. Jeho současný španělský epigon, kterého nebudu jmenovat, je proti němu komik.

Mario del Monaco a Ramon Vinay, Verdiho Otello, Si pel ciel, marmoreo giuro (Poslech zde)

Vinay skončil jako bas, když byl obsazen jako Velký inkvizitor do Verdiho Dona Carlose (poslech zde)

Peter Glossop

6. 6. 1928 – 7. 9. 2008

Tento sympatický Brit byl vždy mým oblíbencem. Bohužel nahrávek je málo. (Si pel ciel.. zde)

🇩🇪 Vody německé

Dietrich Fischer-Dieskau

28. 5. 1925 – 18. 5. 2012

Nejpilnější nahrávající umělec historie. Mistr písní (Lieder), písňových recitálů německého romantického repertoáru. Jenom mu možná měli říct, že není baryton italského typu. V italských rolích mě moc neoslovuje. Je ale velmi slušný Rigoletto pod Rafaelem Kubelíkem. Jako Rodrigo Posa pod Soltiho taktovkou mi to připadá o něco méně přesvědčivé. A jako Scarpia v Maazelově Tosce vedle Birgit Nilssonové a Franca Corelliho je to dle mého názoru za hranou sabotáže nahrávky. Ale já mu to odpustil. Jinak je opravdu skvělý. F. Schubert, Zimní cesta, Der Leiermann

Hermann Prey

11. 6. 1929 – 22. 7. 1998

Velký rival F-D. Měl vřelejší, lidovější projev. Nezapomenutelný Figaro a Papageno. Měl opravdu skvělý komediální talent. Charismatu barely. Jeho hlas byl o něco pružnější a libozvučnější než DFD. A mně se určitě líbí více než DFD. Bohužel zde byla jeho vážná závislost na alkoholu, která ukončila jeho cestu. F. Schubert, Zimní cesta, Der Leiermann.

Vánoce se blíží. Takhle bych to nikdy nedodělal. Přejdeme na formát tabulky.

🇩🇪 Vody německé (a basbarytonové) ve zkratce jako tabulka

Eberhard Wächter1929–1992Rakouský šlechtic opery. Jeho Don Giovanni pod Giuliniho taktovkou je dodnes etalonem. Jako Scarpia (poslech zde)
Hans Hotter1909–2003Legenda operního Olympu. Nejvýznamnější Wotan své generace s obrovskou duchovní hloubkou. A opět Leiermann
George London1920–1985Původem Američan, ale reprezentant německé školy. Temný, autoritativní hlas, nejslavnější Boris Godunov. Jeho osud byl velmi nešťastný. Zemřel brzy. Někdy se k němu vrátíme v samostatném článku (Iagovo kredo)

🇺🇸 Vody americké – také jako tabulka

JménoŽivotní dataCharakteristika
Lawrence Tibbett1896–1960První velká americká hvězda v MET. Byl to i filmový herec, nominovaný na Oscara. (Votre toast, Toreador song – zde)
Robert Merrill1917–2004„Hlas Ameriky“. V MET odzpíval přes 700 představení. Měl neuvěřitelně zdravou a jistou techniku. Můj oblíbenec, jeden z nejúžasnějších hlasů, které jsem kdy slyšel. R. Leoncavallo, Recitar!... Vesti la giubba – zde.
Cornell MacNeil1922–2011Obrovský, tmavý hlas ideální pro Rigoletta. Byl to velmi obyčejně vypadající muž, který však disponoval šokujícími výrazovými prostředky. Jeho Rigoletto s Ileanou Cotrubas je neuvěřitelný – zde.
Sherrill Milnes1935–Král 70. a 80. let. Vysoké tóny, které zněly jako u tenora. Vášnivý interpret Verdiho. Viděl jsem ho v divadle a na to se nezapomíná. Italština sice občas vykazuje jisté rezervy, ale to nevadí. Tosca, Tre sbirri, una carrozza – zde.
Leonard Warren1911–1960Nekorunovaný král verdiovských barytonistů. Zemřel tragicky přímo na scéně MET během Síly osudu. (O del mio amato ben – zde)
Thomas Hampson1955–Americký lyrický barytonista, mistr písňového repertoáru i psychologicky prokreslených rolí. Nemám ho moc rád a nevím proč. (Zimní cesta, Auf dem Flusse – zde)

🇮🇹 Italská škola (Bronz a ocel) a nejvíce je samozřejmě umělců italských

JménoŽivotní dataCharakteristika
Titta Ruffo1877–1953„Lev barytonů“. Měl tak obrovský hlas, že vedle něj i tenoři působí jako včelky. Nebo spíše komáři. (Cortigiani, Rigoletto – zde)
Tito Gobbi1913–1984Herecký génius. Váš oblíbený Scarpia. Možná neměl nejčistší barvu, ale jeho výraz byl nepřekonatelný. Tito občas produkuje tóny, které jsou zcela mimo intonaci. Ale na stranu druhou je schopen naprosto božských pianissim. Všechno ale bledne před jeho výrazem. Je to tak drtivé, že skončíte pod stolem. (Cortigiani, Rigoletto – zde)
Ettore Bastianini1922–1967„Bronzový hlas“. Neuvěřitelně krásná, tmavá barva. Zemřel bohužel předčasně na rakovinu. Zlatý standard. Všichni chtějí být jako on. (Eri tu che macchiavi, Verdiho Maškarní ples – zde)
Piero Cappuccilli1929–1999Král dechu. Jeho nekonečné verdiovské fráze jsou legendární. Dlouholetý pilíř La Scaly. Měl rád potápění, proto měl tak nekonečný dech. Také prý rád chodil s diváky na pizzu. Možná tomu chybí trocha toho „wow“ efektu, ale vždy je všechno perfektní – Il trovatore, Il balen del suo sorriso – zde)
Giuseppe Taddei1916–2010Neuvěřitelný rozsah od Falstaffa po Scarpiu. Zpíval skvěle ještě v osmdesáti! Mám zásadní drb, Taddei chodil s Karajanem na oběd a také prý do baru na vodku. Taddei je naprostou perlou v Karajanově Tosce z roku 1962, Tre sbirri, una carrozza – zde.
Giangiacomo Guelfi1924–2012Tre sbirri, una carrozza – zde.
Mario Sereni1928–2015Elegantní baryton, dlouhých 27 sezón byl hvězdou Metropolitní opery. (Il balen – zde)
Renato Bruson1936–Poslední z aristokratů. Jeho kantiléna a šlechtický přednes z něj udělaly nejlepšího Verdiho pěvce doby. (ERNANI - Oh de’ verd’anni miei – zde)
Rolando Panerai1924–2019Všestranný mistr barvy. Nezastupitelný partner Karajana i Callasové. Jeho Ford ve Falstaffovi je nepřekonatelný. Prolog z Komediantů – zde.
Giuseppe de Luca1876–1950Bez de Lucy by seznam nebyl kompletní. Bohužel ho moc neznám a informace se mi nechce hledat (Cortigiani – zde).
Riccardo Stracciari1875 - 1955Legendární Rigoletto, Cortigiani – zde.
Giorgio Zancanaro1939–Hlas jako katedrála. Robustní a suverénní vládce velkých verdiovských scén 80. let pod taktovkou Mutiho. (Di provenza, La Traviata – zde)
Ruggero Raimondi*1941Legenda operního Olympu. Vždy připraven dát do výkonu úplně všechno. (Votre toast – zde)
Aldo Protti1920 - 1995Tolik podceňovaný barytonista, který je ovšem skvělý. Byl velmi tělovýchovně nadaný. (La forza del destino, Morir! Tremenda cosa – Urna fatale – zde)
Renato Capecchi1923 - 1998Úžasný hlas a skvělé komediální nadání. Legenda praví, že Renato bodl v Otellovi tenoristu do zadku špendlíkem, aby trochu rozpohyboval tenorův dřevěný herecký projev. Nevím, zda to může být pravda. Jisté je, že v klipu, který přiložím, skoro vymazal Del Monaca ze scény (Si pel ciel, Verdiho Otello – zde)
Apollo Granforte1886 – 1975Nalezl jsem ho svými toulkami YT. Nic o něm ale nevím a nechce se mi to hledat, Largo al factotum (zde)
Leo Nucci1942–Král Rigolettů. Pěvec s neuvěřitelnou energií, který se stal synonymem pro italskou operní vitalitu. (Alzati, eri tu, che macchiavi zde)

A zde skončíme. Zapomněli jsme opravdu hodně jmen. Václav Bednář, Theodor Šrubař, Ingvar Wixell a další. Můžeme se k tomu vrátit. Ale já po 15 verzích árie Cortigiani už opravdu nemůžu.

Autor: Jiří Zedník | čtvrtek 9.4.2026 10:51 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Další články autora

Jiří Zedník

Herbert von Karajan – narozeninový medailon

Jako každý rok jsem napsal medailon k výročí narození tohoto výjimečného umělce. A já zde lobbuji jako každý rok, abychom nechali vše negativní, co je s ním spojeno, být. Nemyslím si, že je to naše věc.

6.4.2026 v 6:14 | Karma: 6,15 | Přečteno: 70x | Diskuse | Kultura

Jiří Zedník

Co život dal a vzal – RNDr. Martina Vondráčková, moje nejdražší kolegyně.

Marti, ach jo – je to jako včera, kdy přišla do práce, že ji brní ruka, a odešla k doktorovi. Byl z toho zhoubný nádor na mozku a skon v 58 letech.

31.3.2026 v 12:48 | Karma: 20,29 | Přečteno: 376x | Diskuse | Osobní

Jiří Zedník

Souostroví pozapomenutých sopranistek – 2

V druhé části našeho seriálu bychom se mohli seznámit s dalšími umělkyněmi, které by neměly být zapomenuty. Jmen je opravdu hodně a já nevím, koho vybrat.

30.3.2026 v 9:02 | Karma: 0 | Přečteno: 49x | Diskuse | Kultura

Jiří Zedník

Victoria de los Ángeles, soprán

Začal jsem psát další kus seriálu a zapomenutých sopranistkách a hned první jméno mě natolik zaujalo, že je z toho samostatný medailon.

29.3.2026 v 12:18 | Karma: 0 | Přečteno: 26x | Diskuse | Kultura

Jiří Zedník

Souostroví pozapomenutých sopranistek

Nyní se budeme věnovat pozapomenutým sopranistkám. Jmen je opravdu hodně. Je to tedy první díl delšího seriálu.

28.3.2026 v 12:19 | Karma: 4,30 | Přečteno: 54x | Diskuse | Kultura
