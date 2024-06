Shirley Verrett, Falcon soprán

Co je to Falcon soprán? je to mezzosopranistka nebo altistka, která je schopna zpívat v sopránové poloze. Musím říct, že mě okřiknutí moderátorem blogu, že nemám dávat odkazy na discogs, poměrně otravuje

· Shirley Verrett (31. 5. 1931 – 5. 11. 2010)

· Shirley je jedna z mých největších oblíbenkyň. Je objevem z nedávné doby, tedy relativně nedávné (5 let).

Začneme Gounodem, opera Sapho a árie „O ma lyre immortelle“

· Znám jí mnohem déle, ale podcenil jsem to. Poprvé jsem jméno Shirley Verrett-Carter zaregistroval ve Stokowského provedení De Fallovy „Čarodějné lásky čili El Amor Brujo“,

· Klasický YT autoplay žert. Sedíte v sobotu po obědě na pohovce a zíráte do blba (zrcadlo, abych mohl zírat na blba, v obýváku nemám), chlastáte kávu … autoplay vám nabídne vám povědomý mezzosoprán. Říkáte si, jaký to je ale krásný sytý timbre. Říkáte si, že ten hlas znáte (aby ne, když tu s ní mám nahrávky), ale jméno nevíte. Říkáte si, že to bude asi Shirley Verrett. Zpěvačka úplně náhle, bez jakékoli výstrahy, zazpívá tón v nejvyšší sopránové poloze. Vyprsknete to kafe na ubrus. Probudíte spořič a zíráte na další černošku, tentokrát ale opravdu krásnou, nebo přinejmenším zajímavou (hlavně ty oči). Přečtete si jméno. Zjistíte, že je to opravdu Verrett. Jako fretka začnete projíždět její klipy. Skončíte ve čtyři ráno a úplně na dně se silami.

· Shirley Verrett (mezzosoprán, falcon soprán), tato afroamerická operní pěvkyně se narodila do katolické rodiny v New Orleans. Vystudovala Oakwoodskou univerzitu adventistů sedmého dne v Alabamě. Zní to možná neobvykle, ale její matka byla přesvědčenou členkou této náboženské organizace a v systému škol, které tato organizace provozuje, byli vzděláváni i všichni Shirleyini sourozenci.

· Po získání dalšího praktického vzdělání se Shirley Verrett stala realitní agentkou. Nákup a prodej nemovitostí jí šel dobře, ale její vášeň pro hudbu a klasický operní zpěv byla silnější. Vyhrála několik amatérských pěveckých soutěží, což jí umožnilo získat stipendium na Juilliardské škole umění v New Yorku, kde studovala zpěv pod vedením tamních pedagogů.

· V roce 1951 se Shirley poprvé provdala za realitního makléře Jamese L. Cartera. Carter se však ukázal být násilníkem a hrubiánem, a proto bylo manželství v roce 1963 rozvedeno. V té době spolupracovala Shirley s jedním z velkých dirigentů, Leopoldem Stokowskim, a na nahrávkách, které spolu pořídili, je uvedeno jméno Shirley Verrett Carter. Je třeba poznamenat, že spolupráce se Stokowskim nebyla bez problémů. Správní rada orchestru, který Stokowski v té době vedl, nepovolila obsazení afroamerické umělkyně do plánovaného partu. Stokowski si byl utrpěné křivdy vědom a později ji angažoval do Filadelfského orchestru, který vedl v pozdějších fázích své kariéry.

· V roce 1963 se Shirley provdala za umělce Louise Lo Monaca, se kterým zůstala až do své smrti v roce 2010.

· V roce 1957 debutovala Shirley Verrett v Brittenově opeře „Znásilnění Lukrécie“. Prvních úspěchů dosáhla na evropských operních scénách. V roce 1961 vyhrála konkurz do Metropolitní opery v New Yorku, kde vystupovala řadu let. Na půdě MET se jí povedlo vystoupit alespoň částečně ze stínu Leontyne Price a vybudovat si vlastní legendu. Oproti ní měla jednu přednost, byla opravdu skvělá herečka. Viděl jsem filmové televizní zpracování Cavallerie Rusticany. Když postava Santuzzy, v podání Shirley, vříská na Turiddu (Turidda?), že mu tedy tedy ty Velikonoce osladí. Vztekem zkřivený obličej Shirley mnou hluboce otřásl. Mělo to dobrou hororovou atmosféru.

· V roce 1962 se Shirley objevila v jedné z epizod vzdělávacích lekcí pro mladé publikum Leonarda Bernsteina.

· V roce 1966 vystoupila Shirley Verrett v Covent Garden jako čarodějnice Ulrica ve Verdiho „Maškarním plese“. V této roli vystoupila též ve studiové audio nahrávce z roku 1967, která byla pořízena pod dirigentským vedením Ericha Leinsdorfa. Tato nahrávka je dodnes považována za referenční nahrávku této opery.

· V roce 1968 vystoupila jako Carmen v MET a o rok později v La Scale jako Dalila v opeře Camilla Saint-Saënse „Samson a Dalila“. Když nic, tu Dalilu si pusťte. Shirley je zcela neuvěřitelná.

· Koncem 70. let začala Shirley Verrett přecházet z mezzosopránových rolí do sopránového oboru a zařadila se tak do úzkého okruhu tzv. Falcon sopránů. Falcon soprán je altistka, která je schopná zazpívat tóny v sopránovém rejstříku. Falconů bylo vždy jako šafránu a Shirley Verrett je jejich přední reprezentantkou.

· V roce 1978 vystoupila Shirley Verrett v přímém přenosu z MET v roli Florie Toscy s Lucianem Pavarottim a Cornellem MacNailem. Tosca je klasická sopránová role. Záznam tohoto představení je stále dostupný.

· Zpívala sopránový part ve Verdiho Requiem, a to i v televizním přenosu. Záznamů existuje hned několik.

· Zpívala Desdemonu ve Verdiho opeře Otello. Zpívala Belliniho Normu a mnoho dalších titulů. Psal jsem si s lidmi, kteří ji viděli v divadle zpívat Normu. Psali mi lidé, že to bylo strašné, protože při zpěvu vysokých tónů strašně valila oči. Jasně, že valila. Skočit hlasem o tolik nahoru, to prostě stojí úsilí. Troubové, nevíte, co bych za to dal, abych mohl Shirley vidět v divadle, jak valí oči.

· A co je důležité, zpívala Lady Macbeth ve Verdiho opeře Macbeth. Tato role ji proslavila po celém světě a její studiová nahrávka s Pierem Cappuccillim pod vedením Claudia Abbada z roku 1976 je považována za jednu z referenčních nahrávek tohoto titulu.

· K této nahrávce existují kompatibilní televizní záznamy z přenosů z jeviště.

· Ale pak také existuje TV film Clauda D’Anny z roku 1986, který operu Macbeth přivedl na TV obrazovky.

· Na konci hudební kariéry vystupovala na Broadwayi v muzikálech, kde obdržela prestižní cenu Tony Award.

· Od roku 1996 působila jako učitelka zpěvu na Michiganské hudební univerzitě.

· Svět je zvláštní, teď.. teď jsem jí viděl, jak se sama uvádí v té Rusticaně, o které jsem psal. Právě tu byla.. Bohužel Shirley nás opustila v roce 2010 ve skoro 80 letech.

· Její hlas je v mezzosopránové poloze nádherně krémový a hladí ucho posluchačovo po duši. Do výšek stoupá snadno.

· Sopránové výšky se rozlévají jako mořský příboj a stojí Shirley docela hodně úsilí. Mezzo poloha je stále přítomna Shirley do no ní může kdykoli klesnout a také to dělá.

· Shirley Verrett po sobě zanechala rozsáhlou diskografii, kde některé tituly patří ke klenotům světového kulturního dědictví.

Verdiho Maškarní Ples. Já tohle řadím před Soltiho verzi s Nilsson. A určitě to není tím, že jsem na Leontyne devotee.

Erich Leinsdorf And RCA Italiana Symphony Orchestra / Verdi* / RCA Italiana Symphony Chorus – Un Ballo In Maschera

Pak by tu byla Donizettiho Fvoritka. Nahrávku nemám celou, prostě to není

a zmíněný Macbeth. měl bych zmínit ještě další nahrávky (don Carlos), ale to až příšte.

Vstupní árie Lady Macbeth je jako mlýnek na maso ... je to neuvěřitelně těžké.