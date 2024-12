seznam významných operních sopranistek, 1. část

Předesílám, že nemám v úmyslu sestavovat nějaký žebříček. Není možné obsáhnout všechna jména a určitě někoho zapomenu. Musíme to trochu rozdělit. Moje jednička je Leontyne Price s Renatou Tebaldi v těsném závěsu. Jiné to nebude.

Bývá mi často pokládán dotaz, který pěvec je v daném hlasovém oboru nejlepší. Stále dokola čelím otázkám, kdo je nejlepší tenorista nebo kdo nejlepší sopranistka. Příliš se nezohledňují další hlasové polohy, a to je chyba. Ale i já sleduji módní trendy. Proto jsem se rozhodl vytvořit přehled několika sopranistek, které považuji za výjimečné. Tento seznam není žádným řebříčkem. U umění tohoto kalibru je srovnávání zbytečné. Pojďme tedy na to!

1. Rosa Ponselle (1897–1981)

Životopis:

Rosa Ponselle se narodila v Meridenu v Connecticutu do italské rodiny jako Rosa Ponzillo. Její pěvecký talent se projevil již v mládí, kdy zpívala v kinech a divadlech. Její obrovský průlom přišel v roce 1918, kdy debutovala v Metropolitní opeře jako Leonora ve Verdiho La Forza del Destino po boku legendárního Enrica Carusa. Byla jednou z mála zpěvaček, které debutovaly přímo na hlavní scéně Metropolitní opery bez předchozího profesionálního operního vystoupení.

Repertoár:

Ponselle byla známá svým temně zabarveným dramatickým sopránem a zvládala jak dramatické, tak lyrické role. Mezi její nejslavnější role patří:

Leonora ( La Forza del Destino – Verdi)

( – Verdi) Norma ( Norma – Bellini)

( – Bellini) Violetta ( La Traviata – Verdi)

( – Verdi) Carmen (Bizet) – ve verzi pro soprán

(Bizet) – ve verzi pro soprán Gioconda (La Gioconda – Ponchielli)

Zajímavost:

Rosa Ponselle se po roce 1937 stáhla do soukromí a žila na svém sídle „Villa Pace“ v Marylandu. Zůstala však aktivní jako pedagožka a podporovatelka mladých talentů.

Ukázka:

„La Vergine degli Angeli“ (Verdi) s Eziem Pinzou – nádherný příklad jejího plného, bohatého hlasu a dokonalého legata.

2. Maria Callas (1923–1977)

Národnost:

Řecko-americká

Životopis:

Maria Callas se narodila jako Sofia Cecilia Kalogeropoulos v New Yorku do řecké přistěhovalecké rodiny. V roce 1937 se její matka s Marií a její sestrou vrátila do Řecka, kde Maria studovala zpěv na Athénské konzervatoři pod vedením Elviry de Hidalgo. Debutovala v roce 1941 v Athénské opeře jako Tosca. Po druhé světové válce se vrátila do Spojených států a následně si vybudovala kariéru v Itálii, kde spolupracovala s předními dirigenty a operními domy.

Její hlas, technika, a především dramatická schopnost z ní udělaly fenomén 20. století. Callas měla schopnost vdechnout postavám hlubokou emocionalitu a přesvědčivost. Její pěvecký styl kombinoval belcanto techniku s dramatickým výrazem.

Repertoár:

Maria Callas měla mimořádně široký repertoár, který zahrnoval jak koloraturní, tak dramatické role. Mezi její nejslavnější role patří:

Norma ( Norma – Bellini)

( – Bellini) Lucia ( Lucia di Lammermoor – Donizetti)

( – Donizetti) Tosca ( Tosca – Puccini)

( – Puccini) Violetta ( La Traviata – Verdi)

( – Verdi) Medea ( Medea – Cherubini)

( – Cherubini) Lady Macbeth (Macbeth – Verdi)

Kariéra:

Callas se stala známou nejen svými výkony na jevišti, ale i kontroverzemi spojenými s jejím osobním životem, včetně vztahu s miliardářem Aristotelem Onassisem. Její kariéra byla na vrcholu v 50. letech, ale po roce 1965 již pravidelně nevystupovala. Přesto její nahrávky, koncerty a mistrovské kurzy zůstávají trvalým odkazem.

Zajímavosti:

Přezdívali jí „La Divina“ (Božská) pro její jedinečnou kombinaci hlasu a dramatického talentu.

(Božská) pro její jedinečnou kombinaci hlasu a dramatického talentu. Měla komplikovaný vztah s médii i kolegy; často byla vnímána jako náročná a kontroverzní osobnost.

Její hlas prošel během kariéry změnami, které byly způsobeny intenzivním pracovním tempem a zdravotními problémy.

Ukázka:

Scéna z „Normy“ – ikonická interpretace árie „Casta Diva“, která ukazuje její dramatickou intenzitu a emoční hloubku.

Přiznávám se bez mučení, že Callas není můj šálek. Ale pohled na ni na jevišti, to je prostě něco úžasného, ta šíje, ty ruce, ty emoce, ten hlas. Já nemám v úmyslu zpochybňovat její legendu.

3. Renata Tebaldi (1922–2004)

Národnost:

Italská

Životopis:

Renata Tebaldi se narodila 1. února 1922 v Pesaru, rodném městě skladatele Gioachina Rossiniho. Její matka byla učitelka klavíru a otec trumpetista. V mládí překonala dětskou obrnu, což posílilo její odhodlání stát se pěvkyní. Studovala na konzervatoři v Parmě a později u proslulé sopranistky Carmen Melis v Miláně. Její profesionální debut přišel v roce 1944 v Rovigu jako Elena ve Verdiho Sicilských nešporách.

Velkou slávu jí přineslo vystoupení na koncertě k znovuotevření La Scaly v roce 1946 pod taktovkou Artura Toscaniniho, který její hlas popsal jako „andělský“. Následovala úspěšná kariéra v nejvýznamnějších operních domech světa, včetně Metropolitní opery v New Yorku, kde vystupovala od roku 1955 až do roku 1973.

Repertoár:

Renata Tebaldi byla považována za ideální interpretku italského repertoáru díky svému bohatému, lyricko-dramatickému sopránu. Její nejslavnější role zahrnují:

Desdemona ( Otello – Verdi)

( – Verdi) Aïda ( Aïda – Verdi)

( – Verdi) Mimi ( La Bohème – Puccini)

( – Puccini) Manon Lescaut ( Manon Lescaut – Puccini)

( – Puccini) Tosca ( Tosca – Puccini)

( – Puccini) Adriana Lecouvreur (Adriana Lecouvreur – Cilea)

Kariéra:

Tebaldi byla známá svým dokonalým legatem, nádhernou barvou hlasu a emocionální hloubkou. Její rivalita s Marií Callas byla často přeháněna médii, ale obě pěvkyně se navzájem respektovaly. Na rozdíl od Callas se Tebaldi vyhýbala extrémním dramatickým experimentům a soustředila se na čistotu zpěvu a krásu tónu.

Zajímavosti:

V Metropolitní opeře zpívala přes 270 představení a byla jednou z nejpopulárnějších pěvkyň své doby.

a byla jednou z nejpopulárnějších pěvkyň své doby. Přezdívalo se jí „La voce d’angelo“ (Hlas anděla).

(Hlas anděla). Po odchodu z operního jeviště v roce 1976 žila v klidu ve svém domě v San Marinu, kde přijímala své obdivovatele.

Ukázka:

„Un bel di vedremo“ (G. Puccini) – nádherný příklad jejího čistého, emotivního projevu a bezchybného legata.

Já k Renatě planu upřímnou horoucí láskou. Když ji slyším zpívat, roztéká se moje srdce.

4. Leontyne Price (1927–)

Národnost:

Afroamerická

Životopis:

Leontyne Price se narodila 10. února 1927 ve městě Laurel ve státě Mississippi. Pocházela z hudebně založené rodiny – její matka byla sopranistka a otec pracoval jako truhlář, ale také zpíval v kostele. Od dětství měla blízko k hudbě, zpívala v kostelním sboru a hrála na klavír. Studovala na Central State College v Ohiu a následně na Juilliard School v New Yorku pod vedením Florence Page Kimball.

Její velký průlom přišel v roce 1955, kdy vystoupila v roli Bess v operní verzi Porgy a Bess od George Gershwina. Od té doby začala její závratná kariéra, která ji zavedla na nejprestižnější světové scény. Debut v Metropolitní opeře v roce 1961 jako Leonora ve Verdiho Il Trovatore ji katapultoval mezi absolutní hvězdy operního světa.

Repertoár:

Leontyne Price byla známá svým bohatým, sametovým sopránem a dokonalou technikou. Její repertoár se soustředil především na italskou operu, ale zahrnoval také díla Mozarta a Wagnera. Mezi její nejslavnější role patří:

Leonora ( Il Trovatore – Verdi)

( – Verdi) Aïda ( Aïda – Verdi) – její podpisová role

( – Verdi) – její podpisová role Tosca ( Tosca – Puccini)

( – Puccini) Desdemona ( Otello – Verdi)

( – Verdi) Donna Anna ( Don Giovanni – Mozart)

( – Mozart) Maddalena (Andrea Chénier – Giordano)

Kariéra:

Price byla jednou z prvních Afroameričanek, které prolomily rasové bariéry ve světě klasické hudby. Její vystoupení v Metropolitní opeře otevřelo dveře dalším generacím černošských umělců. Její kariéra trvala více než 40 let a zahrnovala stovky vystoupení po celém světě. V roce 1985 se rozloučila s Metropolitní operou v roli Aïdy, což bylo jedno z nejdojemnějších rozloučení v dějinách opery.

Zajímavosti:

Získala 19 cen Grammy , včetně ocenění za celoživotní dílo.

, včetně ocenění za celoživotní dílo. Její verze „Pace, pace, mio Dio“ a „O patria mia“ jsou považovány za referenční nahrávky.

a jsou považovány za referenční nahrávky. Byla známá svou grácií, smyslem pro humor a neochvějným sebevědomím.

Ukázka:

„Dorettin Sen“ (G. Puccini) – její hlas zde doslova září svou bohatou barvou, silou a kontrolou nad frázováním.

Moje absolutní jednička a stálo mě to hodně sebezapření, abych ji neuvedl jako první a nejlepší.

5. Martina Arroyo (1937–)

Národnost:

Afroamerická

Životopis:

Martina Arroyo se narodila 2. února 1937 v New Yorku do rodiny portorikánského původu. Její otec byl inženýr na Wall Street a matka pracovala jako švadlena. Martina vystudovala Hunter College v New Yorku a později studovala zpěv u Margharity Gruppi a Josephine Vann. V roce 1957 vyhrála prestižní soutěž Metropolitan Opera Auditions, což odstartovalo její profesionální kariéru.

Debutovala v Metropolitní opeře v roce 1961 jako Celestial Voice ve Verdiho Donu Carlosovi. Arroyo se rychle etablovala jako jedna z předních sopranistek 60. a 70. let, známá svou nádhernou hlasovou technikou, muzikálností a inteligentním přístupem k rolím.

Repertoár:

Martina Arroyo vynikala především v italském a německém repertoáru, ale byla také skvělá interpretka francouzských oper. Mezi její nejslavnější role patří:

Aïda ( Aïda – Verdi)

( – Verdi) Leonora ( Il Trovatore – Verdi)

( – Verdi) Amelia ( Un Ballo in Maschera – Verdi)

( – Verdi) Desdemona ( Otello – Verdi)

( – Verdi) Elisabeth ( Tannhäuser – Wagner)

( – Wagner) Sieglinde ( Die Walküre – Wagner)

( – Wagner) Cio-Cio San (Madama Butterfly – Puccini)

Kariéra:

Arroyo vystupovala na nejvýznamnějších světových operních scénách, včetně Metropolitní opery, Vídeňské státní opery, Royal Opera House v Londýně a La Scaly v Miláně. Byla ceněna pro svou schopnost přinášet do dramatických rolí hluboký emocionální výraz, aniž by obětovala technickou preciznost.

Vedle své aktivní pěvecké kariéry se věnovala také pedagogické činnosti a byla známá svou vřelostí a smyslem pro humor. V roce 2013 získala Kennedy Center Honors za celoživotní přínos umění.

Zajímavosti:

Byla jednou z prvních Afroameričanek, která dosáhla mezinárodního uznání v dramatických sopránových rolích.

Po skončení aktivní kariéry se věnovala vzdělávání mladých pěvců a založila Martina Arroyo Foundation na podporu operního vzdělávání.

Ukázka:

„https://youtu.be/IQUFZnvhP2M“ (G. Verdi) – jedna z jejích nejsilnějších interpretací, která ukazuje její bohatý hlas a emocionální hloubku.

sopranistek a přidám trochu kontextu k jejich kariéře a výjimečnosti. Vytvořím tak komplexnější přehled, který by mohl lépe odpovídat na otázky, kdo jsou tyto pěvkyně a proč si zaslouží pozornost.

Pustím se do toho hned teď!

6. Victoria de Los Angeles (1923–2005)

Národnost:

Španělská

Životopis:

Victoria de Los Angeles se narodila 1. listopadu 1923 v Barceloně jako Victoria López García. Pocházela z hudbymilovné, ale chudé rodiny. Její otec byl správce v hudebním muzeu, což jí umožnilo vyrůstat obklopena hudbou. Studovala na Konservatoři Liceu v Barceloně a už v roce 1941 ve svých 18 letech debutovala v koncertním provedení.

Její profesionální operní debut přišel v roce 1945 v roli Mimi v Pucciniho La Bohème v opeře Gran Teatre del Liceu. Rychle si získala uznání pro svůj nádherný lyrický soprán a přirozený muzikální projev. V roce 1949 debutovala v Pařížské opeře jako Marguerite ve Faustovi a následně v roce 1950 v Metropolitní opeře v New Yorku jako Mimi.

Repertoár:

Victoria de Los Angeles byla známá především svým lyrickým sopránem, který zářil v belcantových a romantických rolích. Její repertoár zahrnoval italskou, francouzskou a španělskou operu i písňovou literaturu. Mezi její nejslavnější role patří:

Mimi ( La Bohème – Puccini)

( – Puccini) Manon ( Manon – Massenet)

( – Massenet) Marguerite ( Faust – Gounod)

( – Gounod) Carmen ( Carmen – Bizet) – často zpívala i ve verzi pro soprán

( – Bizet) – často zpívala i ve verzi pro soprán Lauretta ( Gianni Schicchi – Puccini)

( – Puccini) Liù ( Turandot – Puccini)

( – Puccini) Desdemona (Otello – Verdi)

Kariéra:

Victoria de Los Angeles vystupovala na předních světových operních scénách, jako jsou Metropolitní opera, La Scala, Covent Garden a Vídeňská státní opera. Byla také známá svou interpretací španělských písní (canciones) a zarzuel, čímž propagovala španělský hudební odkaz po celém světě.

Její vystoupení se vyznačovala přirozenou muzikálností, nenuceným projevem a jemným citem pro dramatický výraz. Na koncertních pódiích byla stejně úspěšná jako v operních domech.

Zajímavosti:

Byla první španělskou sopranistkou, která dosáhla mezinárodního věhlasu po druhé světové válce.

Její verze Carmen byla netradičně lyrická, což jí přineslo jedinečné uznání.

byla netradičně lyrická, což jí přineslo jedinečné uznání. Victoria byla známá svou skromností a přirozeností, což jí přidávalo na oblíbenosti mezi fanoušky i kritiky.

Ukázka:

„Un bel di vedremo“ (G. Puccini) – její interpretace této árie je vzorem čistoty tónu a lyrického cítění.

7. Montserrat Caballé (1933–2018)

Národnost:

Španělská

Životopis:

Montserrat Caballé se narodila 12. dubna 1933 v Barceloně do skromné rodiny. Studovala na prestižní Konservatoři Liceu v Barceloně pod vedením Napoleone Annavatiho, Eugenie Kennyové a Conchity Badía. Debutovala v roce 1956 ve švýcarské Basilejské opeře jako Mimì v Pucciniho La Bohème. Její kariéra se zlomově rozběhla v roce 1965, kdy vystoupila v roli Lucrezie Borgie v koncertním provedení Donizettiho stejnojmenné opery v Carnegie Hall. Toto vystoupení jí přineslo mezinárodní uznání a srovnání s legendární Marií Callas.

Caballé byla známá svou mimořádnou technikou, zejména schopností zpívat nádherná a dlouhá pianissima. Měla obrovský rozsah a flexibilitu, což jí umožnilo zpívat jak lyrický belcanto repertoár, tak dramatické role.

Repertoár:

Montserrat Caballé byla univerzální sopranistkou, která excelovala v široké škále rolí od belcanta po verismus. Její nejslavnější role zahrnují:

Norma ( Norma – Bellini)

( – Bellini) Lucrezia Borgia ( Lucrezia Borgia – Donizetti)

( – Donizetti) Violetta ( La Traviata – Verdi)

( – Verdi) Tosca ( Tosca – Puccini)

( – Puccini) Aïda ( Aïda – Verdi)

( – Verdi) Salome ( Salome – Strauss)

( – Strauss) Isolda (Tristan a Isolda – Wagner)

Kariéra:

Montserrat Caballé vystupovala v předních operních domech po celém světě, včetně Metropolitní opery, La Scaly, Vídeňské státní opery a Royal Opera House v Londýně. V roce 1987 překvapila spoluprací s Freddiem Mercurym na ikonické skladbě „Barcelona“, která se stala symbolem Olympijských her v Barceloně v roce 1992.

Její kariéra trvala více než pět desetiletí a zahrnovala stovky rolí a koncertních vystoupení. Byla známá svou vřelostí, humorem a neuvěřitelným muzikantstvím.

Zajímavosti:

Byla považována za „ královnu belcanta “ díky své fenomenální technice a kontrole hlasu.

“ díky své fenomenální technice a kontrole hlasu. Její spolupráce s Freddiem Mercurym jí přinesla popularitu i mimo svět klasické hudby.

jí přinesla popularitu i mimo svět klasické hudby. Caballé byla známá svou skromností a pokorou vůči umění, kterému zasvětila celý svůj život.

Ukázka:

„tady zvolíme populární píseň“ – nádherná ukázka jejího mistrovství v belcantu a schopnosti zpívat dlouhá, éterická pianissima.

8. Eileen Farrell (1920–2002)

Národnost:

Americká

Repertoár:

Opera: Verdi, Wagner

Verdi, Wagner Jazz a populární hudba: Gershwin, Cole Porter, Harold Arlen

Kariéra:

Eileen Farrell byla jednou z nejvšestrannějších amerických zpěvaček 20. století. Narodila se v Willimanticu v Connecticutu a její kariéra sahala od operních domů až po rozhlasové a televizní vysílání. Farrell disponovala hlasem mohutného, dramatického sopránu s výjimečným rozsahem a technickou zdatností. Přestože byla vyškolena v klasickém repertoáru, dokázala plynule přecházet mezi operou a jazzem, což bylo v té době velmi neobvyklé.

Svou kariéru zahájila v rozhlasovém pořadu „The Voice of Firestone“ ve 40. letech, kde si získala popularitu díky schopnosti zpívat jak operní árie, tak populární písně. Na operní scéně debutovala poměrně pozdě, až v roce 1956 v Metropolitní opeře jako Gluckova Alcesta. Mezi její vrcholné role patřily také Verdiho Leonora v Síle osudu nebo Wagnerova Brünnhilda.

Farrell se neomezovala jen na klasiku; dokázala stejně přesvědčivě interpretovat jazzové standardy a písně Gershwina. Právě její flexibilita a přirozený smysl pro frázování z ní činily výjimečnou umělkyni. Její schopnost zpívat jazz byla natolik výjimečná, že si vysloužila srovnání s ikonami jako Ella Fitzgerald.

Zajímavosti:

Farrell byla známá svou skromností a smyslem pro humor. Přestože byla vynikající operní pěvkyní, často upřednostňovala koncertní vystoupení před plnohodnotnou operní kariérou.

Její hlas byl technicky impozantní, ale zároveň emotivní a plný nuance, což jí umožnilo excelovat ve zcela odlišných stylech.

Doporučená ukázka:

„I Got Rhythm“ – Gershwinova klasika, kterou Farrell zpívá s lehkostí a energií, je ukázkou jejího talentu pro jazz a populární hudbu.

Další významné nahrávky:

Wagnerovy „Wesendonck Lieder“

Verdiho „Messa da Requiem“ pod taktovkou Leonarda Bernsteina

pod taktovkou Leonarda Bernsteina Jazzové album „I’ve Got a Right to Sing the Blues“

Farrellina kariéra je inspirativním příkladem toho, jak může umělec překračovat žánrové hranice, aniž by ztratil svou uměleckou integritu.

Ukázka z operního ranku: „un bel di vedremo“.

9. Joan Sutherland (1926–2010)

Národnost:

Australská

Repertoár:

Belcanto: Bellini, Donizetti, Rossini

Bellini, Donizetti, Rossini Verdi: zejména koloraturní role

zejména koloraturní role Francouzský repertoár: Meyerbeer, Delibes

Kariéra:

Joan Sutherland, přezdívaná „La Stupenda“, byla jednou z největších koloraturních sopranistek 20. století. Narodila se v Sydney v Austrálii a již od mládí bylo zřejmé, že má mimořádný talent. Její kariéra vzlétla po úspěšném debutu v londýnské Covent Garden v roce 1952. Mezinárodní slávy dosáhla v roce 1959, kdy ohromila svět svým ztvárněním role Lucie z Lammermooru od Donizettiho, kde ukázala nejen svou neuvěřitelnou techniku, ale i dramatický cit.

Sutherland byla známá svým jasným, silným a pružným hlasem s perfektním ovládáním koloratury. Její rozsah sahal od plného, pevného spodního rejstříku až po zářivé výšky. Díky její technické brilanci se mohla pustit do náročných rolí, které vyžadovaly precizní běhy, ozdoby a vysoké tóny. Její hlas byl ideální pro belcanto repertoár, zejména pro role, které vyžadovaly dokonalou kontrolu nad hlasem a dechovou technikou.

Mezi její nejslavnější role patří:

Lucia ( Lucia di Lammermoor od Donizettiho)

( od Donizettiho) Norma ( Norma od Belliniho)

( od Belliniho) Lakmé ( Lakmé od Delibese)

( od Delibese) Semiramide (Semiramide od Rossiniho)

Spolupracovala s mnoha významnými dirigenty, včetně svého manžela Richarda Bonyngeho, který výrazně přispěl k jejímu uměleckému vývoji a podpoře její kariéry.

Zajímavosti:

Sutherland se zasloužila o renesanci belcanta v druhé polovině 20. století, kdy mnoho zapomenutých děl Belliniho a Donizettiho díky ní opět ožilo.

v druhé polovině 20. století, kdy mnoho zapomenutých děl Belliniho a Donizettiho díky ní opět ožilo. Její spolupráce s tenoristou Lucianem Pavarottim byla legendární; společně vytvořili mnoho nezapomenutelných nahrávek.

byla legendární; společně vytvořili mnoho nezapomenutelných nahrávek. Byla známá nejen svou technikou, ale také skromností a oddaností hudbě.

Ukázka:

„Il dolce suono“ z Lucie z Lammermooru – ukázka jejího mistrovského ovládání koloratury.

Další významné nahrávky:

Donizetti: „La fille du régiment“ (s jejím ikonickým provedením devíti vysokých C)

(s jejím ikonickým provedením devíti vysokých C) Bellini: „I Puritani“

Rossini: „Semiramide“

Sutherland si právem vysloužila místo mezi největšími sopranistkami všech dob, a její odkaz žije dál díky nesčetným nahrávkám a generacím zpěvaček, které inspirovala.

10. Beverly Sills (1929–2007)

Národnost:

Americká

Repertoár:

Belcanto: Donizetti ( Lucia di Lammermoor , La Fille du Régiment , Roberto Devereux )

Donizetti ( , , ) Francouzská opera: Massenet ( Manon , Thaïs )

Massenet ( , ) Mozart: (Únos ze serailu, Figarova svatba)

Kariéra:

Beverly Sills, vlastním jménem Belle Miriam Silverman, byla jednou z nejvýraznějších amerických koloraturních sopranistek druhé poloviny 20. století. Narodila se v Brooklynu v New Yorku a již v dětském věku se stala hvězdou dětských rozhlasových pořadů. Její profesionální operní debut přišel v roce 1947 a během následujících desetiletí se propracovala mezi největší operní hvězdy.

Sills byla známá nejen svou technickou dokonalostí, ale také mimořádným charismatem, inteligencí a emotivní interpretací. Její hlas byl lehký, pružný, ale zároveň s velkým dramatickým potenciálem. Výrazně se proslavila díky rolím v operách Gaetana Donizettiho, zvláště v jeho „Tudorovských královnách“, kde excelovala v dramatických koloraturních partech, jako jsou Anna Bolena, Maria Stuarda a královna Alžběta v Roberto Devereux.

Mezi její nejslavnější výkony patří:

Lucia di Lammermoor ( Lucia di Lammermoor – Donizetti)

( – Donizetti) Manon ( Manon – Massenet)

( – Massenet) Královna Alžběta I. (Roberto Devereux – Donizetti)

Sills byla také vynikající interpretkou mozartovského repertoáru a francouzských oper, kde dokázala spojit brilantní techniku s emocionálním prožitkem.

Zajímavosti:

Přestože zpívala na mnoha významných světových scénách, například v Metropolitní opeře debutovala až v roce 1975.

debutovala až v roce 1975. Po ukončení pěvecké kariéry se stala významnou administrativní osobností a působila jako generální ředitelka New York City Opera .

. Její život byl poznamenán osobními výzvami; obě její děti měly vážná zdravotní postižení, což Sills zvládala s neuvěřitelnou odvahou.

Ukázka:

„Ah! Non credea mirarti“ z Belliniho La Sonnambula – tato árie je skvělým příkladem její schopnosti vyjádřit křehkost a jemnost, přičemž technická brilance zůstává na nejvyšší úrovni.

Další významné nahrávky:

Donizetti: „Roberto Devereux“

Massenet: „Manon“

Bellini: „I Puritani“

Odkaz:

Beverly Sills byla nejen vynikající zpěvačkou, ale také milovanou veřejnou osobností, která propagovala operu mezi širokou veřejností díky své otevřenosti, humoru a mediální přítomnosti. Její přínos pro americkou operní scénu a její bojovnost tváří v tvář osobním zkouškám z ní udělaly skutečnou inspiraci.

11. Jessye Norman (1945–2019)

Národnost:

Americká

Repertoár:

Opera: Wagner ( Tannhäuser , Tristan a Isolda ), Strauss ( Ariadna na Naxu ), Bizet ( Carmen )

Wagner ( , ), Strauss ( ), Bizet ( ) Písňová tvorba: Mahler, Schubert, Ravel, spiritualy

Falcon soprán

Jessye Norman byla jednou z mála moderních pěvkyň, které vlastnily tzv. Falcon soprán – hlasový obor pojmenovaný po Cornélie Falcon, francouzské sopranistce 19. století. Tento hlas kombinuje dramatickou sílu mezzosopránu s výškami a flexibilitou sopránu. Její tón byl temný, mohutný, avšak neuvěřitelně pružný a plný barev. Falcon soprán umožňoval Norman zpívat role, které vyžadovaly široký hlasový rozsah a dramatický výraz.

Kariéra

Jessye Norman se narodila v Augustě ve státě Georgia a rychle prokázala mimořádný hudební talent. Studovala na Peabody Conservatory a později na Michigan University. Na světové scéně debutovala v roce 1969 v Berlínské opeře jako Elisabeth v Tannhäuserovi od Wagnera.

Norman si získala pověst nejen díky své dechberoucí technice a hlasovému rozsahu, ale také díky neuvěřitelnému charismatu a přítomnosti na jevišti. Její interpretace Wagnera a Strausse se staly ikonickými, ale zářila i ve francouzském repertoáru a v písňových cyklech.

Nezapomenutelné role a vystoupení:

Elisabeth ( Tannhäuser – Wagner)

( – Wagner) Ariadna ( Ariadna na Naxu – Strauss)

( – Strauss) Cassandre ( Les Troyens – Berlioz)

( – Berlioz) Didon ( Les Troyens – Berlioz)

( – Berlioz) Gluckova Alceste

Norman také excelovala v interpretaci spiritualů a koncertní písňové tvorby. Její interpretace Mahlerových písní a Schubertova „Ave Maria“ byly oceňovány pro svou hloubku a duchovní rozměr.

Ukázka:

„Ave Maria“ – Schubert: Jessye Norman – Amazing Grace

Tato nahrávka je mistrovským příkladem jejího Falcon sopránu – mohutného, avšak pružného, s neuvěřitelnou emocionální hloubkou.

12. Shirley Verrett (1931–2010)

Národnost:

Americká

Repertoár:

Opera: Verdi ( Lady Macbeth , Azucena , Eboli ), Bizet ( Carmen ), Saint-Saëns ( Samson a Dalila ), Puccini ( Tosca )

Verdi ( , , ), Bizet ( ), Saint-Saëns ( ), Puccini ( ) Oratoria a písně: Mahler, spiritualy

Falcon soprán

Shirley Verrett byla výjimečná zpěvačka, která dokázala spojit sílu a zabarvení mezzosopránu s výškami dramatického sopránu, čímž se zařadila do vzácné kategorie Falcon sopránů. Její hlas měl bohatou, sametovou barvu a zároveň neuvěřitelnou flexibilitu a schopnost dramatického výrazu.

Falcon soprán jí umožnil zpívat široký repertoár, od mezzosopránových rolí, jako je Carmen a Azucena, až po dramatické sopránové party, jako je Lady Macbeth a Tosca. Tato všestrannost jí přinesla mimořádný respekt na světových scénách.

Kariéra

Shirley Verrett se narodila v New Orleans a vyrůstala v Los Angeles. Studovala na Juilliard School a debutovala v roce 1957. Její kariéra byla plná vrcholů, ať už šlo o dramatické role v operách nebo koncertní vystoupení. Byla jednou z prvních černošských zpěvaček, které se prosadily na nejprestižnějších světových operních scénách, včetně Metropolitní opery, La Scaly a Covent Garden.

Mezi její nejslavnější role patří:

Lady Macbeth ( Macbeth – Verdi)

( – Verdi) Carmen ( Carmen – Bizet)

( – Bizet) Eboli ( Don Carlo – Verdi)

( – Verdi) Dalila ( Samson a Dalila – Saint-Saëns)

( – Saint-Saëns) Norma (Norma – Bellini) – zpívala také tuto sopránovou roli, zatímco její kolegyně zpívala Adalgisu.

Její schopnost zpívat jak mezzosopránové, tak sopránové role ji činila unikátní a nesmírně ceněnou umělkyní. V 70. letech se stala jednou z největších operních hvězd své doby.

Ukázka:

„Tosca“ – Shirley Verrett – Vissi D´arte

Toto provedení je dokonalou ukázkou jejího Falcon sopránu, kde kombinuje dramatický výraz, bohatý temný tón a brilantní technickou kontrolu.

Zajímavosti:

Shirley Verrett se v roce 1990 zapsala do historie, když zpívala roli Normy v Belliniho opeře, což je sopránový part, a následně roli Adalgisy , což je mezzosopránový part.

v Belliniho opeře, což je sopránový part, a následně roli , což je mezzosopránový part. Později ve své kariéře působila jako profesorka na University of Michigan , kde předávala své zkušenosti nové generaci zpěváků.

, kde předávala své zkušenosti nové generaci zpěváků. Byla průkopnicí pro černošské umělce v klasické hudbě a bojovala proti rasovým předsudkům v operním světě.

Odkaz:

Shirley Verrett byla nejen vynikající pěvkyní, ale také silnou osobností, která překonala bariéry a zanechala trvalý odkaz v operním světě. Její hlas, plný vášně, síly a elegance, zůstává inspirací pro všechny milovníky opery.

13. Kirsten Flagstad (1895–1962)

Národnost:

Norská

Repertoár:

Wagner: ( Tristan a Isolda , Prsten Nibelungův , Tannhäuser , Lohengrin )

( , , , ) Strauss: ( Elektra , Ariadna na Naxu )

( , ) Verdi: (Aida)

Kariéra:

Kirsten Flagstad je považována za jednu z největších dramatických sopranistek všech dob, zejména díky svým nezapomenutelným interpretacím Wagnerových hrdinek. Narodila se v norském Hamaru do hudební rodiny. Její profesionální kariéra začala v roce 1913 v norském divadle, ale mezinárodní hvězdou se stala až po debutu v Metropolitní opeře v New Yorku v roce 1935 jako Sieglinde v Die Walküre (Valkýra).

Flagstad se proslavila především jako ideální wagnerovská sopranistka. Její hlas byl monumentální, s dokonalou kontrolou nad dlouhými frázemi, obrovskou silou a schopností zvládnout náročné dramatické party s naprostou lehkostí. Na rozdíl od mnoha jiných dramatických sopranistek nikdy nemusela tlačit na svůj hlas, což jí umožnilo dlouhou kariéru bez známek únavy nebo opotřebení hlasu.

Legendární role:

Isolda ( Tristan a Isolda – Wagner)

( – Wagner) Brünnhilda ( Prsten Nibelungův – Wagner)

( – Wagner) Elisabeth ( Tannhäuser – Wagner)

( – Wagner) Leonora (Fidelio – Beethoven)

Její spolupráce s dirigentem Wilhelmem Furtwänglerem vytvořila legendární nahrávky, které jsou dodnes považovány za referenční.

Ukázka:

Bach BWV 208 "Sheep may safely graze“ https://youtu.be/Gs6KvdWzigY

Tato nahrávka je ikonickým příkladem jejího mistrovství. Flagstadova interpretace je plná vznešenosti, hloubky a naprosté technické dokonalosti. Její hlas doslova „pluje“ nad orchestrem s neuvěřitelným klidem a sílou.

Zajímavosti:

Druhá světová válka: Během války se Flagstad vrátila do Norska, což vedlo k kontroverzím kvůli jejímu manželovi, který byl obviněn z kolaborace. Po válce čelila kritice, ale její umělecká integrita a talent nakonec převážily.

Během války se Flagstad vrátila do Norska, což vedlo k kontroverzím kvůli jejímu manželovi, který byl obviněn z kolaborace. Po válce čelila kritice, ale její umělecká integrita a talent nakonec převážily. Po kariéře: Po ukončení pěvecké kariéry se stala ředitelkou Norské opery v Oslu (1958–1960).

Po ukončení pěvecké kariéry se stala ředitelkou v Oslu (1958–1960). Hlas: Její hlas byl zachován v mnoha kvalitních nahrávkách, které dodnes uchvacují posluchače.

Odkaz:

Kirsten Flagstad zůstává nedostižnou ikonou wagnerovského repertoáru. Její hlas, čistý a mohutný jako přírodní síla, je dodnes etalonem pro dramatické sopranistky. Kdyby nebyla „propast času“, rozhodně by stála v čele pelotonu největších sopranistek všech dob.

14. Birgit Nilsson (1918–2005)

Národnost:

Švédská

Repertoár:

Wagner: ( Tristan a Isolda , Prsten Nibelungův , Tannhäuser , Lohengrin )

( , , , ) Strauss: ( Elektra , Salome )

( , ) Verdi: ( Aida , Macbeth , Turandot )

( , , ) Puccini: (Turandot)

Kariéra:

Birgit Nilsson je považována za jednu z největších dramatických sopranistek všech dob, zejména pro její fenomenální interpretace rolí z oper Richarda Wagnera a Richarda Strausse. Narodila se v malém městě Västra Karup ve Švédsku a svůj profesionální debut měla v roce 1946 jako Agáta ve Weberově Čarostřelci ve Stockholmské královské opeře.

Nilssonova kariéra zářila na nejprestižnějších světových operních scénách včetně Metropolitní opery v New Yorku, Bayreuthského festivalu, Vídeňské státní opery a La Scaly. Její hlas byl známý svou ohromující silou, precizní technikou a nevyčerpatelnou výdrží, díky čemuž se stala nepřekonatelnou wagnerovskou legendou.

Legendární role:

Isolda ( Tristan a Isolda – Wagner)

( – Wagner) Brünnhilda ( Prsten Nibelungův – Wagner)

( – Wagner) Elektra ( Elektra – Strauss)

( – Strauss) Salome ( Salome – Strauss)

( – Strauss) Turandot (Turandot – Puccini)

Její výkon jako Isoldy v Tristanovi a Isoldě a Brünnhildy v Prstenu Nibelungově jsou považovány za nepřekonatelné. Ve Verdiho operách excelovala zejména jako Lady Macbeth a Aida.

Ukázka:

„Liebestod“ z Tristana a Isoldy – Birgit Nilsson – Liebestod

V této ikonické nahrávce „Liebestodu“ Nilsson předvádí svou brilantní techniku, obrovskou hlasovou sílu a dokonalý dramatický výraz. Její interpretace je plná vznešené vášně a emocionální intenzity.

Zajímavosti:

„Ocelová magnólie“: Tuto přezdívku získala díky kombinaci silného hlasu a neochvějného profesionalismu.

Tuto přezdívku získala díky kombinaci silného hlasu a neochvějného profesionalismu. Vtipná a přímočará: Nilsson byla známá svým břitkým humorem. Na otázku, jaké jsou její největší role, jednou odpověděla: „ Brünnhilda, Isolda a americký daňový úřad. “

Nilsson byla známá svým břitkým humorem. Na otázku, jaké jsou její největší role, jednou odpověděla: „ “ Repertoár: Ačkoliv byla nejvíce známá díky Wagnerovi a Straussovi, zpívala také Verdiho, Pucciniho a další.

Odkaz:

Birgit Nilsson nastavila laťku pro dramatický soprán na úroveň, která dodnes zůstává téměř nedosažitelná. Její hlas byl jako plamen, který nikdy neuhasl – ohromný, nádherný a nezapomenutelný. Zanechala za sebou nejen nespočet nahrávek, ale také odkaz obdivuhodné umělecké síly, která inspiruje generace operních zpěváků i posluchačů.

15. Mirella Freni (1935–2020)

Národnost:

Italská

Repertoár:

Verdi: ( La Traviata , Otello , Simon Boccanegra )

( , , ) Puccini: ( La Bohème , Madama Butterfly , Manon Lescaut )

( , , ) Mozart: ( Figarova svatba , Don Giovanni )

( , ) Čajkovskij: (Oněgin)

Kariéra:

Mirella Freni byla jednou z nejvýznamnějších lyrických sopranistek 20. století, známá svou mimořádnou muzikálností, elegantní technikou a vroucím projevem. Narodila se v Modeně, stejně jako její celoživotní přítel a kolega Luciano Pavarotti. Oba se dokonce učili zpěvu u stejné učitelky a pracovali v místní továrně na tabák, což vytvořilo jejich zvláštní pouto.

Freni debutovala v roce 1955 jako Micaëla v Carmen a brzy se stala vyhledávanou interpretkou lyrických rolí. Její hlas měl nádherný, čistý a jasný tón, kombinovaný s dokonalou kontrolou a přirozeným frázováním. Na rozdíl od mnoha jiných zpěvaček si svůj hlas pečlivě chránila a postupně rozšiřovala repertoár na dramatičtější role, aniž by ztratila svou vokální svěžest.

Její kariéra trvala více než padesát let a vystupovala na předních světových scénách, jako jsou La Scala, Metropolitní opera, Vídeňská státní opera a další.

Nezapomenutelné role:

Mimi ( La Bohème – Puccini)

( – Puccini) Desdemona ( Otello – Verdi)

( – Verdi) Manon Lescaut ( Manon Lescaut – Puccini)

( – Puccini) Elisabetta ( Don Carlo – Verdi)

( – Verdi) Tatyana (Evžen Oněgin – Čajkovskij)

Její interpretace Mimi a Desdemony patří mezi nejdojemnější a nejautentičtější vůbec. Vždy se snažila o pravdivé a citlivé vykreslení postav, což její výkony činilo nezapomenutelnými.

Ukázka:

„Vissi d´arte“ z Pucciniho Toscy – Mirella Freni

Tato árie dokonale zachycuje Freniinu schopnost vyjádřit křehkost, vášeň, něhu a hloubku postavy Florie Toscy s naprostou technickou dokonalostí.

Zajímavosti:

Freni byla známá svou pokorou a profesionalitou . Přestože byla hvězdou, nikdy nezapomínala na své kořeny a své rodné město Modenu.

. Přestože byla hvězdou, nikdy nezapomínala na své kořeny a své rodné město Modenu. Byla vdaná za basistu Nicolu Ghiaurova , se kterým vytvořila mnoho hudebních projektů a nahrávek.

, se kterým vytvořila mnoho hudebních projektů a nahrávek. Měla výjimečnou schopnost udržet si svěžest hlasu po celou svou dlouhou kariéru díky pečlivé volbě repertoáru a důsledné technice.

Odkaz:

Mirella Freni možná „příliš rychle mizí ze vzpomínek“, jak říkáte, ale její umění zůstává zachováno v nesčetných nahrávkách, které dokazují její jedinečný talent. Její hlas byl symbolem čistoty, vroucnosti a autentického emocionálního prožitku. Je velká škoda, že se na ni často zapomíná, protože její interpretace patří k tomu nejlepšímu, co operní svět kdy nabídl.

16. Virginia Zeani (1925–2023)

Národnost:

Rumunská

Repertoár:

Verdi: ( La Traviata , Don Carlo , Otello )

( , , ) Puccini: ( Tosca , La Bohème , Madama Butterfly )

( , , ) Donizetti: ( Lucia di Lammermoor , Anna Bolena )

( , ) Francouzská opera: Gounod (Faust), Massenet (Manon)

Kariéra:

Virginia Zeani byla jednou z nejelegantnějších a nejvášnivějších sopranistek 20. století. Narodila se v Rumunsku, ve městě Solovăstru, a již od mládí prokazovala mimořádný hudební talent. Studovala v Bukurešti a později v Miláně u slavného tenoristy Aurelia Pertileho.

Svůj profesionální debut měla v roce 1948 v Bologni jako Violetta v La Traviatě od Verdiho – roli, kterou během své kariéry zpívala více než 600krát. Její Violetta se stala legendární díky jejímu dokonalému ovládání techniky, schopnosti dramatického výrazu a emocionální hloubce.

Zeani měla mimořádně univerzální hlas, který jí umožňoval zpívat lyrický, koloraturní i dramatický repertoár. Její technika byla dokonalá, s neuvěřitelně jemnými pianissimy, ohromujícími výškami a schopností přecházet mezi různými hlasovými rejstříky s lehkostí a elegancí.

Nezapomenutelné role:

Violetta ( La Traviata – Verdi)

( – Verdi) Lucia ( Lucia di Lammermoor – Donizetti)

( – Donizetti) Desdemona ( Otello – Verdi)

( – Verdi) Manon ( Manon – Massenet)

( – Massenet) Tosca (Tosca – Puccini)

Její schopnost proniknout do psychologického nitra postavy a vyjádřit její emoce činila její interpretace nezapomenutelnými.

Ukázka:

„Depuis le jour“ z Charpentierovy Louisy – Virginia Zeani

Tato árie ukazuje Zeaniinu schopnost vnést do každé fráze srdce a duši, s jemnými pianissimy a procítěným výrazem, který dokonale vystihuje melancholii této árie.

Zajímavosti:

Virginia Zeani byla vdaná za italského basistu Nicola Rossi-Lemeniho , se kterým měla syna.

, se kterým měla syna. Po ukončení aktivní pěvecké kariéry se stala uznávanou profesorkou zpěvu na Indiana University v Bloomingtonu, kde vychovala celou generaci skvělých zpěváků, včetně sopranistky Angely Gheorghiu .

na v Bloomingtonu, kde vychovala celou generaci skvělých zpěváků, včetně sopranistky . Její kariéra trvala více než 30 let a zahrnovala přes 60 hlavních rolí v operách.

Odkaz:

Virginia Zeani byla skutečně velkou umělkyní, jejíž odkaz by neměl být zapomenut. Její interpretace byla kombinací technické dokonalosti, emocionální hloubky a dramatické pravdivosti. Byla nejen skvělou sopranistkou, ale i inspirující učitelkou, která formovala další generace operních zpěváků. Její hlas a umění zůstanou nadále živé v nahrávkách a vzpomínkách těch, kteří měli to štěstí ji slyšet.

18. Magda Olivero (1910–2014)

Národnost:

Italská

Repertoár:

Verismo: Cilea ( Adriana Lecouvreur ), Giordano ( Fedora ), Mascagni ( Iris )

Cilea ( ), Giordano ( ), Mascagni ( ) Puccini: ( Tosca , Manon Lescaut , Suor Angelica )

( , , ) Strauss: (Ariadna na Naxu)

Kariéra:

Magda Olivero byla jedinečná italská sopranistka, jejíž kariéra byla nejen dlouhá, ale i nesmírně intenzivní. Narodila se v Saluzzu v severní Itálii a debutovala v roce 1932 v operní roli Lauretty v Pucciniho Gianni Schicchi. Její kariéra byla plná zvratů – v roce 1941 se rozhodla operní scénu opustit, aby se věnovala rodině. V roce 1951, po osobní žádosti skladatele Francesca Ciley, se vrátila k vystupování jako Adriana Lecouvreur, což se stalo jednou z jejích ikonických rolí. Cilea zemřel v roce 1950 a slyšet Olivero v této roli bylo jeho poslední přání. Je to pravda nebo snad pohádková legenda? Inu, kdo ví.

Olivero byla známá svým intenzivním dramatickým projevem, dokonalou technikou a hlubokým emocionálním ponorem do rolí. Její hlas byl zvláštní směsí lyrické elegance a dramatické síly, s neuvěřitelnou schopností předat jemné nuance a srdcervoucí emoce.

Nezapomenutelné role:

Adriana Lecouvreur ( Adriana Lecouvreur – Cilea)

( – Cilea) Fedora ( Fedora – Giordano)

( – Giordano) Manon Lescaut ( Manon Lescaut – Puccini)

( – Puccini) Tosca (Tosca – Puccini)

Její interpretace veristických rolí byla považována za vrcholné umění, protože dokázala vdechnout postavám život díky své dramatické pravdivosti a jedinečné schopnosti frázování.

Ukázka:

„ Io son l’umile ancella“ z Cileovy Adriany Lecouvreur – Magda Olivero

Tato árie dokonale vystihuje její schopnost vyjádřit bolest a zoufalství prostřednictvím jemných nuancí a mistrovské kontroly nad hlasem. Každá fráze je prožitá do hloubky, každé slovo má svůj význam.

Zajímavosti:

Dlouhověkost kariéry: Olivero vystupovala až do svých téměř 90 let . Její poslední veřejné vystoupení se konalo v roce 2005 , kdy jí bylo 95 let.

Olivero vystupovala až do svých téměř . Její poslední veřejné vystoupení se konalo v roce , kdy jí bylo 95 let. Osobní disciplína: Byla známá svou přísnou disciplínou a péčí o hlas. I ve vysokém věku si udržovala neuvěřitelnou vokální kondici.

Byla známá svou přísnou disciplínou a péčí o hlas. I ve vysokém věku si udržovala neuvěřitelnou vokální kondici. Diva staré školy: Byla považována za poslední opravdovou „divu“ veristické tradice, která vkládala do každé role maximální dramatický prožitek.

Odkaz:

Magda Olivero byla nezničitelnou umělkyní, která překonala hranice věku a zanechala po sobě odkaz neuvěřitelného dramatického umění. Její hlas byl plný vášně, pravdy a oddanosti hudbě. Přestože její jméno dnes není tak často zmiňováno, měla by být oslavována jako jedna z nejautentičtějších operních pěvkyň minulého století.

19. Maria Caniglia (1905–1979)

Národnost:

Italská

Repertoár:

Verdi: ( Aida , La Forza del Destino , Otello , Don Carlo )

( , , , ) Puccini: ( Tosca , Manon Lescaut , La Bohème , Turandot )

( , , , ) Verismo: Mascagni (Cavalleria Rusticana), Giordano (Andrea Chénier), Cilea (Adriana Lecouvreur)

Kariéra:

Maria Caniglia byla jednou z předních dramatických sopranistek své doby a patřila k největším hvězdám italské operní scény během 30., 40. a 50. let 20. století. Narodila se v Neapoli a studovala zpěv na Conservatorio San Pietro a Majella. Debutovala v roce 1930 ve Verdiho La Forza del Destino jako Leonora, role, která se stala jednou z jejích ikonických postav.

Caniglia byla známá svým mohutným, vášnivým hlasem s plnými výškami a dramatickým projevem. Její tón byl temný a bohatý, s charakteristickou italskou zvučností a emocionální intenzitou. Měla mimořádnou schopnost vnést do rolí hluboký cit a dramatické napětí, což bylo zvláště patrné v jejích interpretacích Pucciniho a Verdiho oper.

Nezapomenutelné role:

Tosca ( Tosca – Puccini)

( – Puccini) Aida ( Aida – Verdi)

( – Verdi) Desdemona ( Otello – Verdi)

( – Verdi) Manon Lescaut ( Manon Lescaut – Puccini)

( – Puccini) Maddalena (Andrea Chénier – Giordano)

Během své kariéry vystupovala na nejprestižnějších světových scénách, včetně Teatro alla Scala, Metropolitní opery v New Yorku a Royal Opera House v Londýně. Její spolupráce s takovými dirigenty jako Arturo Toscanini, Tullio Serafin a Vittorio Gui podtrhovala její význam jako jedné z klíčových pěvkyň své éry.

Ukázka:

„Vissi d’arte“ z Pucciniho Toscy – Maria Caniglia – Vissi d’arte

Toto provedení je příkladem její schopnosti vyjádřit hluboké emoce a tragiku postavy s ohromující vokální kontrolou a dramatickým nábojem.

Zajímavosti:

Historické nahrávky: Maria Caniglia byla jednou z prvních operních hvězd, která se objevila v mnoha kompletních nahrávkách oper. Její nahrávky Aidy a Toscy patří dodnes k cenným pokladům operního dědictví.

Maria Caniglia byla jednou z prvních operních hvězd, která se objevila v mnoha kompletních nahrávkách oper. Její nahrávky a patří dodnes k cenným pokladům operního dědictví. Válečná léta: Během druhé světové války pokračovala ve vystupování v Itálii a stala se symbolem kulturní odolnosti.

Během druhé světové války pokračovala ve vystupování v Itálii a stala se symbolem kulturní odolnosti. Zřídka vzpomínaná: Přestože ve své době byla jednou z největších hvězd, její jméno bohužel postupně upadlo v zapomnění. Její umění si však zaslouží pozornost pro svou vášeň, technickou zdatnost a dramatickou sílu.

Odkaz:

Maria Caniglia byla skutečnou divou zlaté éry opery, která dokázala v každém představení nabídnout nezapomenutelný zážitek. Je velká škoda, že dnes není více připomínána, protože její nahrávky a interpretace jsou živoucím svědectvím o autentickém italském dramatickém zpěvu.

20. Toti dal Monte (1893–1975)

Vlastním jménem:

Antonietta Meneghel

Národnost:

Italská

Repertoár:

Belcanto: Donizetti ( Lucia di Lammermoor , La Fille du régiment )

Donizetti ( , ) Verdi: ( Rigoletto )

( ) Puccini: ( Madama Butterfly , La Bohème )

( , ) Rossini: (Il Barbiere di Siviglia)

Kariéra:

Toti dal Monte byla jednou z nejvýznamnějších koloraturních sopranistek první poloviny 20. století. Narodila se ve městě Mogliano Veneto a její pěvecké vzdělání probíhalo na Conservatorio Benedetto Marcello v Benátkách. Její debut přišel v roce 1916 jako Biancofiore v operním představení Franchettiho La donna del lago.

Jméno „Toti dal Monte“ si zvolila jako své umělecké pseudonymum, které se brzy stalo synonymem pro technickou dokonalost, sladký hlas a neuvěřitelný cit pro dramatický projev. Dal Monte měla jasný, zvonivý a flexibilní soprán, ideální pro role vyžadující brilantní koloraturu a lyrickou něhu.

Největší slávu jí přinesla role Cio-Cio-San (Butterfly) v Pucciniho Madama Butterfly, kterou interpretovala s mimořádnou citlivostí a autenticitou. Její ztvárnění této role bylo považováno za etalon lyrické a dramatické dokonalosti, kombinující jemnost, tragiku a emocionální hloubku.

Nezapomenutelné role:

Cio-Cio-San ( Madama Butterfly – Puccini)

( – Puccini) Lucia ( Lucia di Lammermoor – Donizetti)

( – Donizetti) Gilda ( Rigoletto – Verdi)

( – Verdi) Rosina ( Il Barbiere di Siviglia – Rossini)

( – Rossini) Marie (La Fille du régiment – Donizetti)

Její interpretace Madama Butterfly byla tak výjimečná, že ji tato role doprovázela po celou kariéru a stala se její uměleckou vizitkou. Vynikala také ve verzi Lucie z Lammermooru, kde dokázala skloubit technickou brilanci s tragickým prožitkem.

Ukázka:

Regnava nel silenzio (’Lucia di Lammermoor’ - Donizetti) (1926) – Toti dal Monte

Tato nahrávka zachycuje její něžný a křehký přístup k postavě Luvie. Její hlas se vyznačuje krystalickou čistotou, jemnými pianissimy a hlubokým emocionálním prožitkem.

Zajímavosti:

Herecký projev: Dal Monte byla známá nejen svým zpěvem, ale také výjimečným hereckým talentem, díky kterému dokázala postavám vdechnout život a věrohodnost.

Dal Monte byla známá nejen svým zpěvem, ale také výjimečným hereckým talentem, díky kterému dokázala postavám vdechnout život a věrohodnost. Mezinárodní hvězda: Vystupovala na významných operních scénách, včetně La Scaly , Metropolitní opery a Royal Opera House .

Vystupovala na významných operních scénách, včetně , a . Filmové role: Objevila se také ve filmech, například v roce 1932 ve snímku La canzone dell’amore .

Objevila se také ve filmech, například v roce 1932 ve snímku . Pedagogická činnost: Po skončení kariéry se věnovala pedagogice a vychovala několik generací operních zpěváků.

Odkaz:

Toti dal Monte byla skutečnou legendou koloraturního sopránu, jejíž hlas a umění zanechaly nesmazatelnou stopu v dějinách opery. Její interpretace Madama Butterfly zůstává jednou z nejcitlivějších a nejautentičtějších vůbec. Je velká škoda, že dnes není tak často připomínána, protože její kombinace technické brilance a hlubokého dramatického prožitku je nadčasová a inspirativní.

Já to tady zarazím, je to douhé jako Lovosice, ale nejmenoval jsem opravdu velké dámy. brzy se k tomu vrátíme. Zjišťuji, že asi budu opravdu blázen.