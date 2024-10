Šaškem na zahraniční stáži ... O kino vedle

Strávil jsem v Liège opravdu celý rok. Nutno říct, že mi to šedivé, ošklivé město k srdci moc nepřirostlo. Zážitky z pobytu by vydaly na celou knihu. Třeba ji jednou napíšu. Jsou zde ale střípky, o které se rád podělím

Rok na stáži? Mimo domov?

Již hodně vody uplynulo od momentu, kdy jsem seděl v autobuse na hranicích s pasem v ruce. Rok na stáži v belgickém Liège? Rok mimo domov? Ale mimo jaký domov? Nevěděl jsem v té době, kde je domov. Měl jsem za sebou dost nečekaný rozvod. A teď jsem seděl na hranicích v Rozvadově s vizí, že jsem o všechno přišel a čeká mě krok do úplného neznáma. Jaký že to Rozvadov, jaká hranice, co že to je? Jenže se psalo osmého dubna roku 2005 a o Schengenu se jenom mluvilo.

Strávil jsem v Liège opravdu celý rok. Nutno říct, že mi to šedivé, ošklivé město k srdci moc nepřirostlo. Zážitky z pobytu by vydaly na celou knihu. Třeba ji jednou napíšu.

Je zde ale řada příhod a střípků, se kterými se rád podělím.

Byla sobota. Stávka řidičů autobusů byla přerušena a bylo tedy možné dojet autobusem 48 z univerzitního kampusu v Sart Tilman dolů do města.

Ten den pokračoval, jak je v Liège obvyklé, tedy deštěm. V Liège se nedá bez deštníku udělat ani krok, jsou to většinou jenom takové přepršky, ale člověk promokne během minuty až na kost. Měl jsem s sebou z Prahy deštník. Takový ten klasický deštník „made in China“. Šel jsem po nábřeží řeky La Meuse a koukal jsem, kde, co lítá. Koukám po plakátech, co dávají v kině.

Já si po zkušenostech s francouzským dabingem netroufal jít na film dabovaný do francouzštiny.

Na jednom plakátu se psalo, že dávají film „Karlík a továrna na čokoládu“. Po zkušenostech s projekcemi filmů na koleji byly anglické titulky vítány. „Karlík a továrna na čokoládu“. Studoval jsem ten plakát. Možná si ještě někdo ten plakát vybaví. Je na něm Johnny Depp v buřince a vypadá velmi ulízaně. Na plakátu se psalo, že mají několik kopií tohoto filmu dabovaných a jednu v angličtině s francouzskými titulky.

Říkal jsem si, že se na to budu muset zeptat v nějakém kině. Zevloval jsem před těmi plakáty, když se přihnala klasická liegská přeprška. Rozevřel jsem deštník a šel dál. Zavál prudší poryv větru a najednou lup… můj čínský deštník v půlce praskl a v ruce mi zůstala jenom rukověť. Vrchlík deštníku se točil cca 15 metrů ode mne. Vyrazil jsem pro něj. Když jsem ho skoro měl, přihnal se takový trochu prudší závan větru. Deštník se zvedl do vzduchu, zavřel se a práskl do kapoty kolemjedoucího auta, od auta se odrazil a zmizel někde v jiné dimenzi. Řidič smykem zastavil, vystartoval z auta a začal ze dvou centimetrů studovat tu kapotu. Duchapřítomně jsem pustil rukověť zlomeného deštníku, nasadil výraz idiota a prozpěvuje si píseň R. A. Dvorského „Sám já chodívám rád“ jsem mizel za nejbližším rohem. Myslím si, že tomu řidiči to bylo jasné, že to mám na svědomí já, ale jak jsem mizel za tím rohem a vstupoval na lávku přes řeku, viděl jsem, jak se zlým pohledem v obličeji nasedá zpět do auta a váhavě odjíždí. Raději jsem pokračoval v úprku.

Jak tak běžím, najednou koukám, že přede mnou je kino. Říkal jsem si, že se zeptám na toho Karlíka a tu čokoládu. Jdu k pokladně a svou oblíbenou hatmatilkou – směsí francouzštiny a angličtiny – jsem se dotazoval pokladní, jestli jejich filmy jsou všechny dabované do nativního místního jazyka, nebo jestli mají taky něco anglicky s francouzskými titulky.

Ženština v pokladně ze mě byla nějaká špatná, tvářila se velmi zmateně a šveholila něco v žabožroutštině, čemu jsem já ale ani trochu nerozuměl. Nakonec jsme se shodli, že když počkám na jejího šéfa, on mi to vysvětlí. Čekaje na šéfa kina, jsem zevloval ve vestibulu pokladen a sondoval plakáty, co vlastně hrají. Už první plakát mi přišel dost divný. Obrázek na plakátě byl značně stylizovaný, nějak mi nedocházelo, co na něm vlastně je. Motiv na plakátě vypadal celkově velmi nebezpečně, ale detaily zobrazeného motivu mi unikaly a můj mozek to nějak nechtěl akceptovat, že by to bylo to, na co to vypadalo.

Přešel jsem k druhému plakátu. Tady se mi konečně zdálo, že se chytám. Vypadalo to na pokračování filmu „Vetřelec“, jak tam jsou takové ty korýšochobotnice, říká se tomu facehugger nebo co to je… jak se to člověku přisává na obličej a snáší vajíčka do hrudi. Ale přišlo mi to celkově takové divné, nevěděl jsem, že by můj oblíbený film o tvorech s vystřelujícími zubiskami měl mít nějaké pokračování. Jak jsem tak zevloval po pokladně kina, četl jsem, že mají pět kinosálů a dvacet jedna kabin. Kabiny? Jaké proboha kabiny? Hlavou mi bleskla myšlenka na kinetoskop T. A. Edisona… že by tu tohle v dnešní době měli? Najednou mi to docvaklo, včetně toho, co vlastně bylo na těch plakátech… pornokino. Došlo mi, co byli ti facehuggeři a to, co bylo na ostatních plakátech. Facehuggeři způsobili svého času skandál na filmovém festivalu v Cannes, jejich vnitřní část se nelíbila tamním feministkám, asi vcelku oprávněně. Kdo viděl, proti čemu ty feministky protestovaly, musí uznat, že měly pravdu.

Zcela zmateně jsem zatroubil k ústupu… respektive jsem vystřelil z pokladny kina jako raketa. Paní na pokladně koukala, že jsem úplný debil. Ve dveřích kina mě oslovila asi šedesátiletá paní, jestli nechci sex. To byl poslední hřebík do rakve. Od té doby nemám rád Johnnyho Deppa, zdá se mi, že zjevně hraje v belgických pornofilmech.