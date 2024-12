Risë Stevens, pozemská inkarnace Bizetovy Carmen

Tato pěvkyně definitivně vyvrací teorii, která je tak široce rozšířena mezi lidmi, že operní zpěvačky jsou obtloustlé antieerotické matróny.

Risë Stevens (11. června 1913 – 20. března 2013)

Tato pěvkyně definitivně vyvrací teorii, která je tak široce rozšířena mezi lidmi, že operní zpěvačky jsou obtloustlé antieerotické matróny. Risë Stevens byla žhavá nádherná žena, která patřila mezi nejvýraznější operní mezzosopranistky 20. století. Její kariéra trvala více než tři desetiletí a její hlas i herecké schopnosti okouzlovaly publikum po celém světě.

Narodila se jako Risë Steenberg v newyorkském Bronxu 11. 3. 1913. Její otec byl norského původu a matka Židovka. Tento původ jí v dospělém věku propůjčil tak „žhavý“ zjev. Od mládí měla jasnou představu o své budoucnosti v hudbě. Studovala zpěv na Juilliard School u Anny Schoen-René (1864 -1942) a dále se zdokonalovala v Evropě, kde studovala u věhlasných učitelů Marie Gutheil-Schoderové a Herbert Grafa. Stevens debutovala v roce 1936 v operním domě v Praze jako Mignon ve stejnojmenné opeře Ambroise Thomase. Když před tím odmítla nabídku angažmá do Metropolitní opery v NY s tím, že se potřebuje nejprve zdokonalit v technice zpěvu a nabrat nějaké zkušenosti na menších scénách. Pražský debut se setkal s pozoruhodným úspěchem zahájil její mezinárodní kariéru.

Po odchodu z Prahy bylaë e Stevens angažována ve Vídeňské opeře v divadle Colón. Participovala též na festivalu v Glyndenbourne v roce 1939, kde vystoupila jako Dorabella (Cosi fan tutte, Mozart) a Cherubin (Figarova Svatba, Mozart).

Do Spojených Států se vrátila v roce 1938. V té době též konečně debutovala v MET. Avšak ne přímo v mateřském domě operní scény, ale na výjezdním turné ve Filadelfii. V rámci debutu ztvárnila mezzosopránovou roli Oktaviána ve Straussově opeře Růžový Kavalír. Maršálka v tomto představení byla slavná Lotte Lehman. Úspěch byl velmi přesvědčivý a ona se tak stala kmenovou členkou souboru MET na celé dlouhé roky.

Její nejslavnější role byla Carmen v opeře Georgese Bizeta, kterou zpívala více než 120krát na zmíněné scéně Metropolitní opery. Stevens se stala ikonou této role díky svému dramatickému podání a přirozenému temperamentu, který se skvěle hodil k ohnivé postavě Carmen. Její interpretace byla nejen hudebně přesná, ale i herecky živá, což přispělo k jejímu trvalému odkazu.

Kromě Carmen byla oblíbená také jako Octavian (Růžový kavalír), Dalila (Samson a Dalila) a Cherubín (Figarova svatba). Její repertoár však zahrnoval i méně známé opery a písňový repertoár, který ráda prezentovala na koncertních pódiích.

Také však účinkovala v některých crossoverových projektech, kde zkombinovala svoje umění a charisma s některými osobnostmi populární hudby a dalšími mainstreamovými produkty té doby.

Risë Stevens byla nejen vynikající zpěvačkou, ale také krásnou ženou s charismatickou osobností, což ji přivedlo do Hollywoodu. Objevila se například ve filmu Going My Way (1944) po boku Binga Crosbyho, čímž si získala širší veřejnost a přispěla tak k další propagaci opery do širšího publika.

Filmografie je uvedena zde https://www.imdb.com/name/nm0828715/

My zde vypíchneme jeden z prvních TV přenosů z MET jejího vystoupení v roce 1952, kdy zazářila jako Carmen. Po jejím boku vystoupil uznávaný tenorista Richard Tucker jako Don José. Toto představení posílilo její status jako jedné z nejvýznamnějších operních umělkyň své doby.

Po neuvěřitelných 353 představeních v Metropolitní opeře ukončila Stevens v roce 1961 svou aktivní pěveckou kariéru. O několik let později, v roce 1964, však opět uchvátila diváky, když na Music Theatre of Lincoln Center debutovala jako Anna v obnovené inscenaci „The King and I, Král a já“ pod produkční taktovkou Richarda Rodgerse.

Risë Stevens také významně přispěla k rozvoji opery ve Spojených státech. Stala se spolu-ředitelkou Národní společnosti při Metropolitní opeře, která zajišťovala výjezdy turné operních představení do měst, kde byla opera dosud nedostupná. Tato iniciativa nejen rozšířila obzory publika, ale zároveň poskytla mladým zpěvákům první příležitost vystupovat na profesionálních operních scénách.

Kromě toho působila jako prezidentka „Mannes College of Music“ v letech 1975–1978. Později se znovu připojila k MET jako poradkyně pro program rozvoje mladých umělců a jako výkonná ředitelka Národní operní soutěže MET (1980–1988). Její úsilí o podporu mladých talentů bylo oceněno Národním operním institutem (1982) a Kennedyho centrem (1990).

Stevens byla často oslavována nejen za své mimořádné pěvecké a herecké schopnosti, ale také se angažovala svými diplomatickými schopnostmi v různých nepříjemných situacích, které přináší život v divadle. Například její telegram prezidentovi USA Kennedymu, pomohl zachránit hroutící se divadelní sezónu v MET v letech 1961 – 62.

Risë Stevens zůstává nejen ikonou operního světa, ale také inspirativní osobností, která se zasloužila o rozvoj opery a podporu nové generace umělců.

Po odchodu z jeviště v roce 1961 se věnovala pedagogické činnosti, podporovala mladé talenty a byla aktivní v hudební administrativě. Působila jako umělecká ředitelka při Metropolitní opeře a přispěla k rozvoji této instituce. Do této funkce ji navrhl legendární impresário MET, Sir Rudolf Bing.

Risë byla od roku 1939 šťastně provdána za rakouského divadelního herce Waltera Surovyho. Manželství trvalo 61 let a pochází z něj herec Walter Surovy (*1944).

Risë Stevens zemřela ve věku úctyhodných 99 let. Její odkaz však zůstává živý díky nahrávkám a vzpomínkám na její neobyčejnou kariéru.

A my se na ní nyní podíváme.

Vzhledem k tomu, jaká je YT studnice pokladů, to není problém

A začneme Carmen (Segedille, 1947) https://youtu.be/A5aaZoo6AGg

A píseň z muzikálu „Za zvuků hudby, Climb every mountain“ https://youtu.be/Keq-8q7qaW8

Nahrávky:

Nahrávku znám vlastně jedinou a je jí Reinerova Carmen z roku 1951 (Fritz Reiner, Rise Stevens, Licia Albanese a Robert Merrill). Je to jedna z prvních nahrávek tohoto titulu na dlouhohrajících deskách.

Jako další bych uvedl

Gluck : Orfeo a Euridice; s Lisou Della Casa a Robertou Peters , orchestr a sbor Římské opery , Pierre Monteux , dirigent. RCA Victor (1957)