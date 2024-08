Richard Strauss "Salome“

Opera "Salome" od Richarda Strausse je jedním z nejvýznamnějších děl německé operní literatury. Premiéra této provokativní opery se konala 9. prosince 1905 v Drážďanech.

Opera „Salome“ od Richarda Strausse je jedním z nejvýznamnějších děl německé operní literatury. Premiéra této provokativní opery se konala 9. prosince 1905 v Drážďanech. „Salome“ se rychle stala jedním z klíčových děl evropského hudebního modernismu a dodnes patří k nejoblíbenějším operám 20. století, a to vzdor prvkům určité obtížnější stravitelnosti.

Historie vzniku:

„Salome“ vznikla na základě stejnojmenné hry irského dramatika Oscara Wildea, která byla poprvé uvedena v roce 1893. Wildeova hra byla původně napsána ve francouzštině a poté přeložena do angličtiny. Když se Richard Strauss poprvé seznámil s touto hrou, byl fascinován její dekadentní atmosférou, silnou erotičností a temnou symbolikou. Okamžitě rozpoznal její potenciál pro operní zpracování.

Libreto k opeře „Salome“ si Strauss upravil sám, přičemž použil německý překlad hry, který vytvořila a napsala německá básnířka a dramatička Hedwig Lachmannová. Tato adaptace byla téměř doslovná, Strauss ponechal většinu Wildeova textu beze změn. Úpravy německého libreta spočívaly hlavně v krácení německého textu překladu. Existuje však i francouzská verze opery, která se běžně neuvádí.

Kontext a význam opery:

Už sama Wildeova hra nese prvky určité skandálnosti. To ale není nic proti Straussově opeře, kde je míra dekadence, a provokativní erotické skandálnosti hrocena na absolutní limity akceptovatelnosti, ba z ně. Celé je to podpořeno biblickým námětem opery. Hlavní postava Salome, princezna Judeje, je ztvárněna jako deviantní femme fatale. Salome je osudově přitahována prorokem Jokanaanem (Janem Křtitelem). Křtitelův život a hlava jsou vyměněny za slavný Tanec sedmi závojů, který je jednou z nejslavnějších scén opery. Tanec sedmi závojů je v ideálním případě striptýz. V dřívějších dobách bývalo zvykem, že tanec sedmi závojů tančila baletka. Bylo vždy na úvaze režiséra, jak moc nám Salome svléknou. Moderní doba přináší moderní výzvy a nyní je zvykem, že tanec tančí sopranistka v hlavní roli. Ač planu k většině sopranistek žhavou erotickou láskou, ve většině případů uvítám, když zůstanou oblečené. Tuto teorii propaguji hlavně od doby, kdy jsem v této roli viděl Catherine Malfitano v televizním přenosu. Její výkon byl takový, že jsem zapochyboval, zda je to ještě umění, nebo již sexuální úchylka. Bohužel, i když to na YT dříve bylo, nyní je to beznadějně zabanované. Já opravdu netuším, zda to porušovalo nějaký copyright nebo zda to bylo přes čáru. Musíme se tedy spokojit s jinou, ne tolik provokativní verzí.

https://youtu.be/gJQPAEcQGKk

Co je zcela extrémní, a i dnes to může vzbuzovat rozpaky, je finální scéna s uťatou hlavou Jana Křtitele. Tato scéna nese otisk hluboké sexuální patologie. Kombinace Straussovy expresivní nemelodické hudby a výkonu hrdinky v hlavní roli, může způsobit nával nevolnosti a vyžaduje to prostě trénink. Na stranu druhou, tato dechberoucí scéna je jednou z nejúžasnějších a nejpozoruhodnější scén napříč veškerou operní literaturou.

Maria Ewing sice není tak „úchylná“ jako Malfitano, ale i tak je to docela „výživné“.

Straussova hudba je v „Salome“ revoluční svou expresivitou a využitím disonance, čímž výrazně přispěla k vývoji moderní hudby. Opera se často označuje jako předchůdce expresionismu a její vliv je patrný v dílech následujících generací skladatelů. Čili, když to zkrátíme, normálnímu člověku bez dostatečného operního vzdělání, to prostě připadá zcela nesnesitelné. Obliba zpívané němčiny je navíc docela nízká. Dá se však do toho relativně snadno dostat a není to tak těžké, jak byste čekali. Hudba obsahuje skryté prvky velmi rafinované melodiky. Hudba navíc přímo sleduje děj. Bez libreta v ruce, prostě nemá smysl se tím zabývat.

„Salome“ vyvolala při svém uvedení skandál, a to především kvůli své sexuální otevřenosti a morbidním prvkům. Například v New Yorku byla její premiéra v Metropolitní opeře v roce 1907 zrušena po jediném představení kvůli námitkám některých členů představenstva opery. Opera byla zakázána po mnoho let na mnoha scénách a v mnoha zemích. V dnešní době, kdy si hlavní hrdinové v každém druhém akčním filmu smaží na pánvi vlastní vnitřnosti, přestaly prvky morbidity vadit.

Tento hudebně dramatický kus vyžaduje pozornost a úsilí posluchačovo. Když tomu dáte potřebné, vynaložené úsilí se vám vrátí v podobě jedinečného zážitku.

Nahrávky klasifikujeme na ty s Birgit Nilsson a na ty bez Birgit Nilsson. Shledal jsem však, že názor hudebních producentů na kvalitní představitelku Salome je mylný. Dobré představení můžete vidět i bez představitelky Salome Brunhildina typu, tedy bez Birgit. Je třeba si pamatovat, že postavě Salome je cca 15 let. Já miluji Birgit, ale její Salome až ne tak. Tohle třeba bylo myslím mnohem lepší (Ljuba Welitsch). Já se vůbec nedivím, že jistá slavná dáma, Ljubu v této roli viděla v MET jako mladá studentka hudební školy Juilliard, a toto představení vedlo k přímému rozhodnutí, že bude též sopranistkou. Jméno té mladé studentky bylo Mary Violet Leontyne Price.

https://youtu.be/wl2R9R23-TU

Pokud se do toho chcete dostat, volte tento film

https://www.csfd.cz/film/283776-salome/recenze/

Výhoda je, že DVD verze obsahuje titulky, takže pokud nevládnete němčinou, obejdete se bez libreta.