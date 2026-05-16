Riccardo Muti – italská dirigentská legenda
(*28. července 1941)
Tento legendární dirigent ukrývá pod pláštíkem sympatického vzhledu jednoho z posledních opravdu tvrdých dirigentských autokratů. Jeho maximální požadavky na hráče, pěvce i na sebe samotného rezultují ve vynikající kvalitu jím vedených vystoupení a samozřejmě i nahrávek.
Je zde zajímavá věc: Muti alespoň zčásti ignoruje manýry a status oblíbených hvězd. Proto se v jeho nahrávkách občas objevují sice špičkoví, ale méně známí umělci. Člověka to občas může i malinko zarážet. On má však opravdu vysoké nároky, a i když se mu samozřejmě některé věci tak úplně nepodařily, je zde vždy záruka kvality. Když je to prohra, je velmi čestná.
On velmi tvrdě prosazuje Toscaniniho přístup k interpretaci come scritto – tedy interpretovat partituru dle intencí autora, zpívat a hrát přesně to, co autor napsal.
- Žádné efekty pro potlesk: Ostře vystupoval proti tradičním, avšak v partituře nenapsaným vysokým tónům, které si operní tenoristé a primadony rádi přidávali, aby oslnili publikum. Tím sice občas vyvolal v zákulisí bouři, ale hudbě to vrátilo její původní dramatickou strukturu.
- Služba celku, ne egu: Muti raději obsadí technicky precizního a tvárného pěvce, který je ochoten stoprocentně sloužit jeho koncepci, než aby unaveně bojoval s náladami přeplácené světové superstar. I když musíme podotknout, že i on nahrával s největšími hvězdami a jeho nejlepší nahrávky jsou právě s nimi.
Muti je jeden z mála dirigentů, které byl Herbert von Karajan schopen respektovat a na sklonku svého života ho navrhoval jako svého následovníka do vedení Berlínské filharmonie. Karajan sdílel s Mutim podobnou strategii k interpretaci partitur a k roli dirigenta při budování interpretace hudby jako ke stavbě gotického chrámu, kde se vše podřizuje kráse zvuku. Já tuto Karajanovu teorii oceňuji, a právě proto vyhledávám Karajanovy nahrávky.
Jenomže vedení Berlínské filharmonie právě tohoto přístupu mělo plné zuby, proto si po Karajanově smrti zvolili mnohem přívětivějšího Claudia Abbada. Já samozřejmě oceňuji Abbada a jeho sametově mechové zvuky, které orchestr pod jeho vedením produkoval. Je to příjemná změna, protože Karajanovy úlety v poslední fázi kariéry bývaly někdy na pováženou. Zároveň se mi zdá, že Abbadovým vystoupením občas chybí oktanové číslo a že je to vyprázdněné cosi, zcela bez energie. Z toho důvodu pak sbírám Abbada o něco opatrněji než jiné dirigenty. Ale to je samozřejmě jen můj osobní vkus. Navíc mě Abbado v poslední době přesvědčil, že je můj odsudek příliš tvrdý.
Zde bych zmínil jeden legrační aspekt jeho vystupování. Jeho typický účes s pěšinkou uprostřed a dalšími vlasy až do poloviny tváří je zcela nezaměnitelný. Máte-li záznam vystoupení v čínštině nebo japonštině a neumíte přečíst obsazení, když vidíte pěšinku, nemusíte nicdalšího řešit.
Vůbec se mi nechce opisovat z Wiki životopisné údaje, tak jen krátce.
Narodil se v Neapoli do rodiny lékaře a profesionální pěvkyně.
Studoval konzervatoř San Pietro a Majella.
V roce 1967 vyhrál první cenu v dirigentské soutěži Guida Cantelliho. Vítězství v této soutěži vedlo k tomu, že potom v letech 1968–1980 zastával funkci hudebního ředitele hudebně-operního festivalu Maggio Musicale Fiorentino.
V roce 1974 nahradil legendárního Ottu Klemperera na pozici hudebního ředitele New Philharmonia, která patří k nejlepším interpretačním tělesům světa. Zde bych se pozastavil: klasického tradičního Klemperera, dirigenta staré německé školy, nahradil mladý Ital na oktanech. Myslím si však, že se s tím těleso snadno vyrovnalo – jeden autokrat nahradil druhého.
Od roku 1971 vystupuje na festivalu v Salzburku, kde se věnuje interpretacím převážně Mozarta.
V roce 1987 se stal šéfdirigentem filharmonického orchestru La Scala.
Maestro Muti spolupracoval s těmi nejlepšími světovými tělesy a operními domy, které zde nebudeme vypisovat.
V posledních letech, vzhledem k pokročilému věku, oznámil pomalé ukončení kariéry a pomalu se stahuje z jevišť do rodinného kruhu.
Maestro Muti je od roku 1969 ženat s Cristinou Mazzavillani, se kterou má dva syny a dceru.
Jeho dirigování je velmi emotivní a vášnivé. Je na něm vidět, že je evidentně sportovně založen. Jeho přísný vzhled a klasický způsob oblékání – černý frak a motýlek – působí malinko klamavě. On diriguje vždy celým tělem a s ohněmv očích.
Zde bychom se na něj mohli podívat. Jeho Beethovenova Devátá je skvostná, i když nám nějak zestárl a už tak šíleně nevlaje – poslech zde.
Nahrávky
Raná laboratoř preciznosti: Orchestra da Camera Luigi Boccherini
Ještě předtím, než v roce 1967 omráčil porotu Cantelliho soutěže, si mladý Muti musel svou nekompromisní metodu někde ověřit v praxi. Klíčovou, ačkoliv v běžných životopisech trochu opomíjenou kapitolou, byl rok 1965, kdy spoluzakládal Orchestra da Camera Luigi Boccherini.
Pro budoucího architekta orchestrálního zvuku to byla ta nejlepší možná škola. V komorním tělese se totiž neschováte za hradbu zvuku sta nástrojů – tam je každá linka obnažená na kost a sebemenší rytmická nebo intonační nedisciplinovanost okamžitě trčí. Právě u Boccheriniho Muti poprvé vybrousil svůj smysl pro absolutní transparentnost, detailní artikulaci a precizní souhru. Tahle zkušenost jasně dokazuje, že jeho pozdější autokratické nároky na obří aparáty typu La Scaly nebo Berlínských filharmoniků nebyly žádným rozmarem slavného muže, ale hluboce zakořeněným principem, který si osvojil v přísném a průzračném světě komorní hudby.
Od tohoto působení se odvíjí Mutiho afinita k nahrávání Boccheriniho. Já ale přiznávám, že to vůbec neznám. Vybrané nahrávky jsou součástí kompletního boxu nahrávek, které maestro pořídil pro Warner. Box obsahuje 91 CD a dorazil někdy ve středu; snad bude konečně možnost do toho proniknout.
Zde bych podotkl, že maestro má velmi lehkou italskou taktovku a tryskovou jednotku v batohu na zádech.
Verdiho Requiem z roku 1979 (Renata Scotto, Veriano Luchetti, Jevgenij Nesterenko a Agnes Baltsa). Tahle verze Requiem je „na speedu“. Dies Irae – poslech zde.
Aida z roku 1974 s Montserrat Caballé a Plácidem Domingem. Jedna z verzí, které jsou srovnatelné se Soltiho verzí s Leontyne Price z roku 1963. Pozoruhodné mi zde připadá, že nahrávku nedoprovází orchestrální těleso znějakého divadla, ale New Philharmonia Orchestra.
Verdiho Macbeth z roku 1976 (Fiorenza Cossotto a Sherrill Milnes). Přímým vyzyvatelem nahrávky je Abbadova verze ze stejného roku (Piero Cappuccilli a Shirley Verrett). A zde musím konstatovat, že Mutiho přímočarý italský oheň nechává Abbadovu přemýšlivost za sebou.
A zde skončíme. Zprávy ze studnice 91 pokladů za krajin Mordoru, tedy promiňte Warneru, budu podávat průběžně.
Jiří Zedník
