Regine Crespin, legenda francouzské opery

Přišel asi čas si zase trochu snížit čtenost vytažením jména, které bude znát minimum lidí. Tohle je ale kapitální úlovek. Reginin stříbřitý hlas byl velký a mohutný. Říkali ji „Francouzské dělo“.

Regine Crespin

23. 2. 1927 – 5. 6. 2007

Pod příkrovy dějin umění se ukrývá mnoho významných umělců, kteří dosáhli zcela výjimečných met, pořídili skvělé, ba někdy převratné nahrávky. Dnes jsou tyto úspěchy pohřbeny v hlubinách času a pod příkrovem zapomnění.

„Ale Jiří, my to jméno nikdy neslyšeli. Co ta dáma dle tvého názoru tak výjimečného nahrála?“

„Je to úplně jednoduché, nahrála Ravelovu Šeherezádu a Berliozovy Letní noci. To je vám málo?“

„Ale tohle přeci nahrálo docela hodně lidí. Nebo se pletu?“

„To se jistě nepleteš, ale její interpretace těchto písňových cyklů je zcela výjimečná.“

Régine Crespin spolu s Orchestre de la Suisse Romande pod vedením dirigenta Ernesta Ansermeta natočila Šeherezádu v roce 1963.

YouTube odkaz: Ravelova Šeherezáda

Narodila se v Marseille v roce 1927 do rodiny obuvníka. Po neúspěšné snaze stát se lékárnicí začala studovat zpěv. To studovala přes odpor svého otce, kterého ale nakonec přesvědčily výsledky jejích zkoušek v oboru lékárnictví. Vystudovala pařížskou konzervatoř a v roce 1950 vyhrála první cenu ve školní pěvecké soutěži. Z neznámých důvodů jí však žádné francouzské divadlo nenabídlo angažmá, což bylo poměrně nezvyklé. Její začátky v pařížských operách byly těžké. Začínala jako Tosca a Elsa. Kritiky byly chladné, bylo jí vytýkáno, že je příliš tlustá. Přesunula se tedy do provinčních divadel, aby se do Paříže v roce 1952 vrátila s oslnivým úspěchem.

Zlom v její kariéře nastal v roce 1958, kdy vstoupila na pole wagnerovských rolí. Wagnerovské zpívání vyžaduje plné nasazení a specifické vlastnosti, které pěvkyně musí mít – dramatičnost, hlasový rozsah, sílu a vytrvalost. Crespin tato kritéria splnila měrou vrchovatou. Role jako Kundry v Parsifalovi a Sieglinde ve Valkýře jí zajistily mezinárodní uznání. Stala se jednou z nejvýraznějších wagnerovských pěvkyň své doby, s nezapomenutelnými výkony na Bayreuthském festivalu.

Od roku 1962 je považována za opravdovou mezinárodní hvězdu v první elitní třídě sopranistek. Ztvárnila řadu památných rolí, které zde nebudeme všechny vypisovat. Její hlas, který byl popisován jako ohromující, přesto flexibilní, umožnil Crespin přechod k rolím pro mezzosoprán, což rozšířilo její repertoár i na pozdější roky.

Jedno z jejích posledních vystoupení je záznam přestavení Poulencových Dialogů Karmelitek z Metropolitní Opery z roku 1987, kde vystoupila po boku Jessye Norman a Marie Ewing.

IMDb odkaz na Dialogy Karmelitek

V roce 1989 odešla z divadelní scény a věnovala se výuce mladých umělců. Její pedagogická činnost byla velmi uznávána, a mnoho mladých pěvců si ji váží jako mentorky.

června 2007 prohrála Regine Crespin svůj boj s rakovinou jater, se kterou bojovala mnoho let, a která se opakovaně vracela. Je nositelkou mnoha cen a vyznamenání a má zcela oprávněně status absolutní legendy v chrámu slávy klasické hudby.

Chcete asi trochu drbů z jejího rodinného života, že? Její manželství s Lou Bruderem, básníkem a překladatelem, bylo velmi bouřlivé a nešťastné. Skončilo v naprostých troskách. Regine byla potom několik let bláznivě zamilovaná do nějakého Jihoameričana. Jméno jsem nezjistil. Vztah opět skončil v troskách. Důvody vypisovat nebudeme. Zbytek života potom strávila s Henrym Lewisem, exmanželem Marilyn Horne. Děti neměla žádné.

Nahrávky: Mimo zmíněné Šeherezády stojí za zmínku její role ve Růžovém kavalírovi, který byl nahrán v roce 1964 pod vedením Georga Soltiho. Crespin také přispěla ke slavnému Soltiho Ringu, a objevila se rovněž ve Valkýře pod Karajanovým vedením. Zmínku zasluhuje také francouzsky zpívaná Tosca pod vedením Georgese Prêtreho, která je sběratelskou raritou. A já to stále nemám a ani to moc neznám Je to prostě rarita.

Vzhledem k zapomnění a úpadku vkusu moderního publika jsou její písňové cykly a recitály téměř nesehnatelné. Já, jak to vidím, okamžitě to beru. Jenomže to nevidím, prostě to není a neseženete to.