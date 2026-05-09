RCA Living Stereo, Red Seal, Vol. 1, 60 CD Box set – studnice pokladů
RCA Victor Living Stereo Red Seal, značka jen pro vyvolené, která vždy zaručovala tu nejvyšší kvalitu. Originální vydání na LP deskách je sbírková záležitost. Řada Red Seal označuje, že jde o linii vydávající klasickou hudbu. Když je to první vydání na LP, jsou ceny na poměry klasické hudby astronomické. Když takovou věc člověk vezme do ruky, hned ví, že to prostě něco je, že je to komodita. Nápisy „RCA Victor Living Stereo, Red Seal“ způsobují v duši sběratelově sklony ke spontánním orgasmům. Popis ještě může být vylepšen o další špeky, jako „Miraculous surface“, „Half Speed Mastering“, případně „Dynagroove“. To poslední je sice malinko nežádoucí. Systém Dynagroove je optimalizován pro gramofonové jehly s kulovým hrotem a od samého začátku budí kontroverzi. Na hrotech eliptických to způsobuje zkreslení. Ale z hlediska sběratelského to není podstatné.
S řadou RCA Victor Living Stereo Red Seal se pojí ta největší jména té doby, která tenkrát klasická hudba nabízela. Kvalita této řady vykazuje řadu buldozeroidních charakteristik a tam vydané tituly jsou definitivními referencemi, kterým je náročné se byť jen přiblížit. Z dnešního pohledu je to taková časová konzerva, která dává nahlédnout do dob, kdy byla klasická hudba a opera výrazně populárnější než dnes. Zvláštní je, že už v té době se žehralo, že tento obor v podstatě umírá.
My si nyní připomeneme některá jména umělců a některé tituly, které se s touto prestižní sérií nahrávek pojí:
1) Fritz Reiner, nejzlejší z dirigentů. Reiner proslul psychickým terorem hráčů, požadavky daleko za hranicí šílenství. Dále proslul asi tak milimetrovými dirigentskými gesty. „A chraň tě Bůh, když ses zatvářil, že je neumíš číst. Byl jsi zavražděn pohledem.“ Tyto šílené požadavky a teror hráčů však přinesly výsledky. Prakticky co nahrávka, to kandidát na referenční verzi.
2) Charles Munch, francouzský ohnivec, který vše vedl s plamenným zápalem. Zlí jazykové někdy tvrdí, že měl na zádech tryskovou jednotku. Co nahrávka, to naprostá perla. Jeho provedení 3. symfonie s varhanami Camilla Saint-Saënse se v podstatě asi překonat nedá. Na originální desce je nápis „Hi-Fi spectacular“ a ono to opravdu spektakulární je. Zde bych upozornil, že nemá smysl se pokoušet poslouchat tohle na YT. Datová šíře YT to absolutně nezvládne přenést. Toho spektakulárního efektu bylo dosaženo přidáním určitého zkreslení. A na YT to zní zcela příšerně.
3) Herbert von Karajan – zde je zvláštní bod, že zlý Herbert neměl smlouvu přímo se společností RCA Victor, ale RCA mělo smlouvu se sesterskou společností DECCA, pro kterou starý sekerník nahrával. To vede k paradoxu, že Karjanovy nahrávky sice máte na LP deskách s nápisem RCA Victor, ale CD reedice vycházejí pod labelem DECCA.
Zde jsem se před nějakou dobou dopustil chyby. Krajanův box „Compete DECCA recordings“ stál nový asi 2400 korun a já ho nekoupil. Box obsahuje 33 CD zcela zásadních karajanovin. Šílení internetoví lupiči s tím kšeftují a deset tisíc není žádná míra.
4) Leopold Stokowski – jeho album „Rhapsodies“ způsobuje pády posluchačů ze židlí v návalech hudební extáze.
5) Pierre Monteux, dirigent s mrožím knírem a vrtulí v zádech. Ten se s tím nemaže a jede jako drak.
6) Erich Leinsdorf, nemilovaný, přesto zcela úžasný dirigent.
To bychom měli dirigenty, ale pak jsou tu další legendy:
1) Artur Rubinstein – nejvtipnější z klavíristů
2) Jascha Heifetz – ďábelský houslista
3) Van Cliburn – šlechtic klavíru
4) Anna Moffo – nejkrásnější ze sopranistek
5) Leontyne Price – legenda legend
A ještě mnoho dalších.
Nyní se dostáváme k zásadnímu bodu. Kdo je takový cvok, aby si ty nádherné LP desky poškozoval přehráváním, že?
Vydavatelství RCA si toho bylo vědomo a vydalo výběr toho nejlepšího v boxu se šedesáti disky. Já vůbec netuším, co ta škatule stála nová. Nyní je ale beznadějně vyprodaná a na aukčních portálech se vyvažuje zlatem. 5, 6, 9 tisíc korun není žádná míra. Jsem sice cvok, ale tohle mi přišlo šílené.
A pak jsem úplně omylem cestou od zubaře s vytrženým zubem vlezl do jednoho malého antikvariátu někde na Vinohradech a tam to leželo na pultě. Popadla mě závrať: „To je na prodej?“ dotázal jsem se. „Ano,“ byla odpověď. „Kolik to stojí?“ zeptal jsem se, překonávaje při tom nával chuti ohryzat desku stolu. „Inu nevím, je to klasická hudba. Kolik dáte?“ řekla prodavačka. „Dvanáct set!“ řekl jsem, zcela šokován vlastní drzostí. „Je to vaše!“ … „No ty vo*e!“
Popadl jsem škatuli a vystřelil odtud jako kulhavá parkinsonická raketa. Je to skutečná studnice pokladů. Nutno říct, že existuje ještě Vol. 2. Ale kdo ho kdy viděl?
V boxu Vol. 2 se totiž vyskytuje Leinsdorfova verze Verdiho Requiem a tam ztvárnila sopránový part Birgit Nilsson. Ale box Vol. 2 momentálně není na eBay např. ani jeden.
Existuje také box populární, ale vzhledem ke stáří zahrnutých interpretů bych ho asi též zařadil do kategorie klasická hudba.
A nyní sem vložím alespoň krátký rozbor pokladů, které se v boxu 1 nalézají:
Z operních boxů stojí za pozornost hlavně vysloveně lidožravá Turandot ve zcela šokujícím obsazení: Birgit Nilsson jako Turandot, Renata Tebaldi jako Liù a Jussi Björling jako přiblblý, tedy sorry, neznámý princ Calaf. Já nikdy nepochopil, proč ten magor nezůstal s Liù. Liù je mladší, krásnější a v posteli by udělala vše, co by Calafovi na očích viděla. Ale ne, naše princátko musí mít jedubabu Turandot. Ale to bychom pak neměli asi žádnou operu. Zde bych měl asi podotknout, že pro mnoho lidí je Jussi Björling tenoristou číslo 1. Myslím si, že bych o tom asi něco věděl. Leinsdorf vše vede rukou spolehlivou, i když poněkud rutinní. Zvukové spektrum je pravda malinko omezené, ale poslední remaster zní opravdu velmi slušně.
Pak je tu Madama Butterfly s Leontyne Price a Richardem Tuckerem. Když se Lee na konci zabije, slzím u toho jako tříletá holka.
Pak je tu Traviata a La bohème s Annou Moffo. Anna Moffo byla krásná, okouzlující a andělská. Člověku občas připadá, že spíše utekla ze stránek Penthouse.
Pak jsou tu ty báječné Reinerovy kusy, kde bych vypíchl Mahlerovu „Píseň o zemi“, kde účinkuje zcela výjimečná Maureen Forrester.
Je tu zcela skvostná Šeherezáda Rimského-Korsakova – tato nahrávka patří mezi kandidáty na nejdokonalejší nahrávku klasické hudby v dějinách, Dvořákova Novosvětská, Bartók, Richard Strauss a mnoho dalšího.
Pak je tu De Fallovo Španělsko, kde vystupuje moje múza Leontyne Price, a i když americký přízvuk v angličtině slyším i já, je zde zcela úchvatná. K všeobecnému překvapení se zde Lee projevuje jako kontraalt.
Pak je zde Modré album Leontyne Price, čili Verdi and Puccini arias. Toto album je považováno za jeden z úplně nejzásadnějších vokálních recitálů, které byly kdy nahrány.
Recitál Anny Moffo je pak v těsném závěsu.
Z vokalistů se zde pak ještě vyskytuje legenda stříbrného plátna, tenorista Mario Lanza. Já jsem na něj bohužel dost alergický a vlastně nevím proč.
Kromě Artura Rubinsteina stojí v boxu za pozornost především Van Cliburn. Tento Texasan, narozený v roce 1934 jako Harvey Lavan Cliburn Jr., byl skutečnou „rockovou hvězdou“ klasické hudby. V nejhlubším bodě studené války, v roce 1958, odjel tento třiadvacetiletý mladík do Moskvy na první ročník prestižní Mezinárodní Čajkovského soutěže. Místní publikum ho okamžitě zbožňovalo a familiárně mu přezdívalo „Vaňa“. Porota byla z jeho mistrovství natolik uchvácená, že si musela vyžádat osobní svolení od samotného Nikity Chruščova. Ten jim jen suše odvětil: „Je nejlepší? Tak mu tu cenu dejte!“
Po návratu do USA se jeho nahrávka Čajkovského Prvního klavírního koncertu (pod vedením Kirilla Kondrašina) stala vůbec první deskou s klasickou hudbou, která získala platinové ocenění za více než milion prodaných kusů. V té době jeho sláva hravě konkurovala Elvisi Presleymu. Bohužel obrovský tlak světové slávy a neustálé koncertování vedly k tomu, že se Van Cliburn v polovině 70. let z pódií na dlouhou dobu stáhl. I tak ale jeho nahrávky v řadě Red Seal zůstávají nepřekonatelným symbolem doby, kdy klavír dokázal bořit železnou oponu.
Asi není v mých silách projít všechny nahrávky v boxu, jen Charles Munch by nám zabral další odstavce textu.
Obsah boxu
CD1 Various– Living Stereo Sampler 55:36
CD2 Charles Munch–Saint-Säens: Symphony No. 3 "Organ“ / Debussy: La Mere 1:13:04
CD3 Charles Munch–Ravel: Daphnis Et Chloé 54:29
CD4 Fritz Reiner–Strauss: Also Spracht Zarathustra • Ein Heldenleben 1:15:40
CD5 Fritz Reiner–Bartók: Concerto For Orchestra 1:16:07
CD6 Jascha Heifetz, Charles Munch–Beethoven: Violin Concerto In D / Mendelssohn: Violin Concerto In E Minor 1:02:05
CD7 Van Cliburn, Fritz Reiner–Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 / Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 1:09:02
CD8 Arthur Fiedler–Gershwin: Rhapsody In Blue • Concerto In F • American In Paris 1:19:22
CD9 Fritz Reiner–Mussorgsky: Pictures At An Exhibition • Other Russian Showpieces 1:10:57
CD10 Leontyne Price–Verdi - Puccini: Arias 46:18
CD11 Arthur Rubinstein–Chopin: Ballades 1:11:24
CD12 Pierre Monteux–Tchaikovsky: Symphony No. 6 "Pathétique“ 44:14
CD13 Morton Gould–Brass & Percussion 1:18:04
CD14 Jascha Heifetz–Sibelius • Prokofiev • Glazunov: Violin Concertos 1:08:55
CD15 Charles Munch – Berlioz: Requiem 38:13
CD16 Charles Munch–Berlioz: Requiem 45:31
CD17 Charles Munch– Ravel: Boléro • La Valse • Rapsodie Espagnole / Debussy: Images For Orchestra 1:13:37
CD18 Charles Munch–Dvořák • Walton: Cello Concertos 1:11:22
CD19 Fritz Reiner–Dvořák: „New World“ Symphony • Carnival Overture / Smetana: Bartered Bride Overture 1:04:09
CD20 Fritz Reiner–Rimsky-Korsakov: Scheherazade / Stravinsky: Song Of The Nightingale 1:06:51
CD21 Arthur Rubinstein, Fritz Reiner– Brahms: Piano Concerto No. 1 46:20
CD22 Arthur Fiedler– Offenbach: Gaîté Parisienne / Rossini-Respighi: La Boutique Fantasque 1:03:43
CD23 Van Cliburn–Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 / Prokofiev: Piano Concerto No. 3 1:13:15
CD24 Arthur Fiedler–Hi-Fi Fiedler 1:09:40
CD25 Jascha Heifetz–Brahms • Tchaikovsky: Violin Concertos 1:04:16
CD26 Pierre Monteux–Franck: Symphony In D Minor / Stravinsky: Pétrouchka 1:14:08
CD27 Charles Munch–Beethoven: Symphonies Nos. 5 & 6 1:08:45
CD28 Charles Munch–Berlioz: Symphonie Fantastique 1:00:11
CD29 Fritz Reiner–Strauss: Scenes From Elektra & Salome
CD30 Fritz Reiner–Mahler: Symphony No. 4
CD31 Arthur Rubinstein–Chopin: Piano Concertos
CD32 Leopold Stokowski – Rhapsodies
CD33 Morton Gould–Copland: Billy The Kid / Grofé: Grand Canyon Suite
CD34 Anna Moffo–Opera Arias
CD35 Fritz Reiner–Debussy: La Mer / Respighi: Fountains Of Rome • Pines Of Rome
CD36 Fritz Reiner–Vienna
CD37 Charles Munch–Mendelssohn: Symphonies Nos. 4 & 5 • Octet (Scherzo)
CD38 Arthur Fiedler–Pops Caviar
CD39 Arthur Rubinstein–Beethoven: Sonatas (Moonlight • Pathétique • Appassionata • Les Adieux)
CD40 Jascha Heifetz–Bruch: Violin Concerto No. 1, Scottish Fantasy / Vieuxtemps: Violin Concerto No. 5
CD41 Mario Lanza–Mario! Lanza At His Best
CD42 Virgil Fox–Virgil Fox Encores
CD43-44 Erich Leinsdorf– Puccini: La Bohème
CD45-46 Erich Leinsdorf– Puccini: Madama Butterfly
CD47-48 Anna Moffo, Erich Leinsdorf– Verdi: La Traviata
CD49-50 Jussi Björling, Erich Leinsdorf– Puccini: Turandot
CD51 Charles Munch– Schubert: Symphonies „Unfinished“ • „The Great“
CD52 Fritz Reiner– Strauss: Don Quixote, Don Juan
CD53 Jascha Heifetz–Bach: Concerto For Two Violins In D Minor
CD54 Julian Bream–Popular Classics For Spanish Guitar
CD55 Leontyne Price – Albéniz: Navarra, Iberia / De Falla: El Amor Brujo
CD56 Arthur Rubinstein – Saint-Säens: Piano Concerto No. 2 / Franck: Symphonic Variations / Liszt: Piano Concerto No. 1
CD57 Charles Munch–Berlioz: Harold In Italy
CD58 Fritz Reiner–Mahler: Das Lied Von Der Erde
CD59 Fritz Reiner–Strauss: Symphonia Domestica
CD60 Van Cliburn–Schumann: Piano Concerto In A Minor / Beethoven: Piano Concerto No. 5 "Emperor“
Jiří Zedník
