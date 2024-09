Ramón Vinay, tenor

Jsou jména, která by nikdy neměla být zapomenuta. Popularita opery však upadá a i ty nejlepší pěvce zná jen několik bláznů. Myslím si, že je úkolem těch bláznů tyto lidi připomínat.

Na světě bylo mnoho významných tenoristů. Mnoho tenoristů zpívalo Verdiho Otella a další role v klasickém operním heldentonorovém repertoáru. Mnoho z nich je zapomenuto pod příkrovy času. Čas odvál jejich slávu a zůstalo jen mlhavé povědomí v myslích několika zapálených nadšenců. Jsou ale jména, kde by toto smutné pravidlo nemělo platit. Jedním takovým jménem je Ramón Vinay.

Ramón Vinay se narodil v Chile 31. 8. 1911 v chillském Chillianu. Zpěv studoval u slavného Josého Piersona. Jeho začátky byly barytonové, později se přezpíval do rolí tenorových. Jako tenor debutoval v roce 1943. Jeho hlas však zůstal velmi temný. Renata Tebaldi vždy tvrdívala, že se jí Vinayův hlas vůbec nelíbil, že byl vždy zastřený. Brzy se jméno Vinay stalo synonymem pro interpretaci Verdiho Otella. Záznamů existuje několik. Vzhledem k době vzniku se ale HiFi kvalita nedá očekávat. Nejznámější verzí je asi záznam přenosu z MET pod vedením dirigenta Artura Toscaniniho z roku 1947, kde Vinay ztvárnil roli Otella téměř definitivním způsobem. Tato nahrávka Otella je mnohými považována za zcela výjimečnou a mě nezbývá než souhlasit. Jedinou výhradu bych měl k představitelce Desdemony Hervě Nelli, která je zde abych tak řekl převážně neškodná. Za zmínku ještě stojí záznam Otella pod vedením Fritze Busche, ale to je technicky opravdu zoufalé.

Ale co udělalo Ramóna Vinaye skutečně výjimečným, byla jeho odvaha změnit směr své kariéry. Když se jeho hlas začal měnit a jeho tenorová síla postupně ztrácela na intenzitě, nezpanikařil. Naopak. Rozhodl se učinit krok, který je v operním světě velmi vzácný – přeškolil se na baryton. Nyní jste zastříhali ušima a vpálili mi, že je to v podstatě standard, protože Placido Domingo to přeci udělal také. Jenomže zatímco Vinay se stal skutečným barytonem, Domingo si šlape po jméně a já úplně nevím, co si mám o něm myslet. Vinay nebyl obyčejný baryton, stal jedním z nejlepších ve své době. V jeho repertoáru se tak objevily role jako Wotan ve Wagnerově Prstenu nebo Scarpia v Tosce. Existuje záznam, kde Vinay sekunduje del Monacovi v roli Iaga. Na prahu let šedesátých Vinay odešel na opdočinek, aby se ještě jednou vrátil v roce 1971 jako Velký inkvizitor ve Verdiho opeře „Don Carlos“. Nyní jste si asi polkli vlastní jazyk, tato role je přeci basová. Jenomže on sám přiznával, že ač byl schopen zazpívat některé basové tóny, nebyl opravdový basista a vystupovat v těchto rolích mu umožňovala jeho vynikající italská dikce.

Ramón Vinay zemřel v Mexiku ve věku 84 let.

Zde bychom uvedli některé vybrané nahrávky:

· Verdi: Otello (1947, Arturo Toscanini, MET) Arturo Toscanini, NBC Symphony Orchestra, Ramón Vinay, Giuseppe Valdengo, Herva Nelli, Nan Merriman – Otello

· Wagner: Tristan und Isolde (1952, Herbert von Karajan, Bayreuth) Wagner – Herbert Von Karajan, Mödl, Vinay, Malaniuk, Hotter, Weber – Tristan Und Isolde: Live Recording 23. July 1952 – I když je tato nahrávka technicky méně dokonalá, Vinayův Tristan je oceňován pro jeho intenzitu a dramatický projev. V této nahrávce exceluje v kombinaci s Marthou Modl.

· Verdi: Don Carlos (1971, Mexiko City) přesné datování ani obsazení nahrávky nejsem schopen potvrdit. Kdybych to osobně neslyšel, prohlásil bych to za hoax. Minimálně existuje tento kousek.

· Verdi: Otello (1948, Fritz Busch, Metropolitní opera NY) Ramón Vinay, Licia Albanese, Leonard Warren, Martha Lipton, John Garris, Thomas Hayward, Nicola Moscona, Clifford Harvuot, Chorus And Orchestra of the Metropolitan Opera, New York, Fritz Busch – Otello – Záznam z MET je opět pozoruhodný díky Vinayova zvládnutí role Otella, ačkoli tato nahrávka trpí technickými nedostatky, její historická hodnota je vysoká.

· Další nahrávky bych uvedl rád, ale přímo je neznám a nemohu tedy sloužit.

Nyní bychom si ho mohli poslechnout.

Recitar.. Vesti la Giubba, I Pagliacci, R. Leoncavallo, opera je u nás známa jako Komedianti a árie jako „Směj se Paňáco“

https://youtu.be/s48wa4fTL5g

Ramón Vinay a Florence Quartatararo duet z prvního dějství Toscy

https://youtu.be/jdzsO8ruCq8

a Scarpia

https://youtu.be/CTkZJLt0yW8

Otello: https://youtu.be/FtaVXZQj1Ro

A Iago s del Monacem, to zkreslení je příšerné