Parkinsonova nemoc, sobotní úvaha.
Parkinsonova nemoc – přijmout takovou diagnózu není vůbec snadné. Člověk si stále říká, že to musí být nějaká chyba. Ale čas pracuje proti vám a vy si uvědomíte, že to chyba není a že tu nemoc máte. To ale stále neznamená, že jste ji přijali.
Hlavní princip, který si musíte osvojit, je: nesmíte se s nikým srovnávat a nestudovat, co se komu strašného stalo. Každý pacient je jiný a co se stalo jednomu, se vám nestane. Nelze se ale vyhnout tomu, abyste si základní údaje o té nemoci nastudovali. Součástí léčby je tzv. parkinsonský dotazník, kam pacient vyplňuje, jak se cítí. To bez znalosti základních pojmů nevyplníte.
Já, skoro šest let od diagnózy, mívám stále pochyby, jak přiřadit některé stavy, které se do dotazníku vyplňují. Je to způsobeno ne zcela zřejmým efektem levodopy a také tím, že se mi stále nedaří přijmout, že mám takovou nemoc. Když potom křížkujete do časové tabulky, jak se cítíte, vaše ruka má tendenci vyplňovat to optimističtěji, než to v reálu bylo.
Progrese nemoci se nedá zastavit. Rychlost progrese je individuální a platí zde zmíněné pravidlo, že se nesmíte s nikým srovnávat. Progrese se zastavit nedá, ale dá se přibrzdit aktivitou. Poslední výzkumy ukazují, že intenzivní cvičení typu aerobik může progresi opravdu zpomalit (10–20 %). Já ale nikdy nebyl sportovec a cvičit aerobik bez vedení mi moc nejde. Jak už jsem psal v minulém postu, bez cvičení to nejde. Když si ráno neprotáhnete svaly, nemůžete skoro nic.
Do intenzivního rehabilitačního kurzu pod vedením neurologa budu chodit od příštího týdne. Tak uvidíme, jak mi to půjde.
Je třeba si uvědomit, že Parkinson není jen tremor, ale že ovlivňuje i kognitivní funkce, náladu, paměť a emotivitu. V nejhorším případě vám ta nemoc sežere mozek do stadia, že nebudete vědět, kdo jste. Takové myšlenky si ale vůbec nesmíte připouštět. Já stále dokolečka opakuji, že Parkinsonova nemoc není jen tremor, že ten vůbec nemusí být přítomen. A stále dokolečka opakuji, že pak je hlavním problémem svalová rigidita. Máte prostě svaly jako prkýnka. Stává se, že nemůžete polykat a slintáte jako pes baset. Bolí vás mezižeberní svaly, máte křeče v nohou. Dopaminová nedostatečnost je strašně nepříjemná. Mívám dojem, že leknu. Naštěstí nemám žábry a ani nejsem ryba, tak snad leknout nemůžu.
Je zde divná věc, kterou okolí nechápe a kterou stále opakuji: že to doopravdy nejde zlomit vůlí. Potřebujete vystoupit z tramvaje, rozejít se na křižovatce, popoběhnout. Nohy vás v tu chvíli prostě neposlechnou a letíte po ústech mezi regály v sámošce. To už jsem také psal.
S tím souvisí hluboké nepochopení okolí, co ta nemoc vlastně je a jaký účinek mají léky. Standardní, zcela nesmyslná rada je, že se nemáte spoléhat na chemii, léky nebrat, pořádně cvičit a překonat to vůlí. Blbé je, že bez léků toho moc nenacvičíte, protože požadovaný pohyb prostě neuděláte.
Další krásy a efekty, jako je nespavost, obsese a další, jsem již rozebíral v minulém článku.
Vrátím se trochu oklikou k reakcím okolí. Nesmíte dopustit, aby vám negativní myšlenky vlezly do hlavy, musíte ty obavy a hrůzy típat hned, jak vás napadnou. Když se například podívám, jaká je prognóza dožití s mojí variantou Parkinsona, že je to asi deset let, že je zde zvýšená pravděpodobnost demence a nemohoucnosti, tak vzhledem k tomu, že mám úzkostnou povahu, dostavuje se tak trochu panická ataka. Připadá mi to sice trochu zvláštní, protože ve svém věku panic tak nějak ani nejsem. Ale ty návaly „kapalných“ obav jednomu pokazí zážitek ze sledování večerního zombie hororu. Trochu jsem se naučil uhýbat myšlenkami a myslet na něco jiného.
Mně se nic takového nestane, mě se to netýká.
Je zde zajímavá věc. Je jasné, že mám problém přijmout svoji diagnózu, ale moje okolí s tím má problém také.
Pak se vám stane, že se vám taková rádobykamarádka snaží naládovat do hlavy svůj názor na to, jak se cítíte. Ona to přeci ví lépe a vy jste simulant, který si to celé vymyslel. Dalším rozhovorem zjistíte, že hlavní problém je, že byste mohl mít horší nemoc, než má ona, a snaží se s vámi soutěžit v utrpení. Když to odmítnete, ona přitvrdí tlakem na pocity viny. Začne vám vysvětlovat, že dojde za vaší neuroložkou a vysvětlí jí, že jste simulant. Jinými slovy se volně prochází jako slon v porcelánu ve vaší důstojnosti a snaží se to dostat pod kontrolu. A já opravdu nevím, co bych jí na to řekl. To mám z toho, že koukám po vdaných paničkách. Já s ní přeci nechtěl soutěžit, já s ní chtěl sou… „Kruci Jiří, na co myslíš? Styď se! Je vdaná! Uvědom si, že by ti to přítelkyně nedovolila!“
Já proti té nemoci nemám nic víc než svůj vzdor. Dokud se o sebe postarám, vím, kdo jsem, snažím se nepropadat panice. Navíc mám svoji hudbu, svoji operu, svoji přítelkyni, kterou mám rád. Stále se snažím chodit do práce. I když je v poslední době někdy problém tam dojít a jsou dny, kdy tam jenom sedím na židli, jsem zkroucený jako paragraf tou šílenou bolestí, kterou ta nemoc umí způsobit, jsou dny, kdy je všechno jako dříve a piliny v hlavě produkují myšlenky o chemii. Napadlo mě, že začnu znovu fotit. Hodím si foťák na krk, poskakuji kolem domu jako vyskákaný chocholouš a dělám úplně příšerné fotky. Mimochodem, opera – shledal jsem, že ten koníček je dost divný, protože znám většinou lidi, kterým je 90 let nebo jsou mrtví. Desítky umělců poznám po hlase.
A přiznejme si, koníček, ba dokonce životní vášeň, který spočívá v opájení se hlasy mrtvých lidí, se zdá být docela úchylný. I když oni mrtví vlastně nejsou. Žijí, protože já je znám, já je miluji a dokud jsem zde, žijí oni v mém vědomí. Vždy jsem si myslel, že tohle někomu předám, že budu mít třeba nějakého potomka, kterého by to zajímalo. To se asi už nepodaří. Pak si uvědomím sebe a svého otce, který se celý život ve mně snažil vyvolat zájme v radioamatérství. Zdá se, že mu to nějak nevyšlo. Třeba by to dopadlo stejně. Je neděle, 3 hodiny ráno a já právě poslouchám Karajanovu Butterfly s Pavarottim a Mirellou Freni a to je živé až moc. Žije to ve mně a mě u toho tečou slzy jako hrachy. Takže, když se to shrne, znám mrtvé lidi a vzhlížím k bývalým nacistům -> blázen!
