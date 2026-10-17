Otcovy reprobedny, cesta ke kořenům Hi-Fi
Můj otec nedávno zemřel a já po něm zdědil reprobedny, na kterých je napsáno Videoton, ale Videoton nejsou. Je to čistě výrobek mého otce. Z původních z maďarských beden zbyly vlastně pouze ty dřevěné krabice. Jinak je osadil měniči Tesla a jím osobně spočítanými a laděnými výhybkami.
Vždy jsem se tátovi malinko vyškleboval. Repráky Tesla? To jako vážně, tati?
Táta vždy nasadil svůj ironický úšklebek: „Já nevím, chlapče, po kom z nás jsi až takový blb! Repráky Tesla jsou naprosto špičkové, jen mají těžkou papírovou membránu a musíš do nich napumpovat pořádný proudový tok, aby to hrálo.“ Vždy jsme se s tátou zasmáli, že tomu tedy moc nerozumím, a bylo to.
Společné úsměvy s mým tátou byly velmi vzácné. On byl všech sucharů obal, fungoval čistě na technickém základě, přesněji na výpočtu, kolik potřebujete na kterou ruku závitů, abyste jako pravá cívka měli tu správnou induktanci. Bylo to prostě náročné. Měl velmi specifický smysl pro humor. Smál se, když někdo neuměl přiletovat drát k vypínači. Když se mu chtělo, uměl být báječný vypravěč a uměl opravdu bavit celou společnost. Problém byl, že se mu většinou nechtělo. Zadrhával stejným způsobem, jako zadrhávám já. Zdědil jsem to. To celé bylo kombinováno s uzavřeností a mírnou sociální fobií. Trochu se tedy vyhýbal sociálním kontaktům. Asi to chápu. Každý máme něco. Já osobně považuji zadrhávání v kombinaci se svojí užvaněností téměř za životní prokletí.
Otec vydržel o technických věcech hovořit celé hodiny. Drby a životy druhých lidí ho moc nezajímaly. Pak přišla nemoc, arterioskleróza mozkových cév. Šlo to docela rychle a bylo to plíživé. Den za dnem to ujídalo to, kým můj otec byl. Poznalo se to třeba na jeho přednášce o lithiových bateriích. Přednáška byla zkraje velmi zajímavá. On to znal. Zajímalo ho to. Nebyl pro něj problém to prdnout na nabíječku a bavit se sledováním nabíjecích charakteristik. Na konci to zdánlivě byla stále ta stejná přednáška. Jen vedla odnikud nikam. Ptáte se na časový horizont? … asi tři roky.
Po smrti rodičů jsme dům prodali a ty bedny stály před předáním domu na dvoře na vyhození. Můj dobrý kamarád je tam viděl a ptal se, zda to chci opravdu vyhodit. Položil jsem na to smutné oko. „Co s tím? Jsou v tom repráky Tesla.“ Kamarád na mě vrhl velmi zničený pohled, v tu chvíli chytil tu správnou akční náladu a vyšrouboval basák. Pohlédl dovnitř a velmi zamyšleně bednu opět sestavil. Pak na mě pohlédl a tvářil se jako Terminátor. „Tak tohle, kámo… tak tohle, kámo, ti dáme doma na skříň a budeš to používat. Jsou v tom výhybky ze svitků velikosti tanku Panther. To jsem nikdy neviděl.“
Bránil jsem se, že to vypadá hrozně a že já všechno poslouchám na sluchátka. Ale karty byly rozdány špatně. Už jste se někdy hádali s cholerikem? Loupl po mně zlým okem a bedny přistály u mě na knihovně a tam od léta stály. Nevěděl jsem, co s tím mám dělat.
Já pak ale při prohlížení tátových věcí, které mám jako poklad nastěhované doma ve své třicetimetrové garsonce, což je z hlediska obecné orientace v terénu dost katastrofa, nalezl k bednám přívodní kabely. Vstup do beden je klasický konektor „tečka – čárka“. Táta vždy říkal, že se to na normální svorky předělá, až bude čas. A ten vlastně nikdy nebyl. Tuto vlastnost jsem podědil.
Pravda, s Parkinsonem vylézt na štafle a zapojit to do beden vyžadovalo překonat určitou aktivační energii. Ta ale byla nakonec překonána a já to připojil. Napadlo mě, že stálé odklady, že to zapojím, až bude čas, mi někoho moc připomínají.
No jo, ale já opravdu poslouchám vše na sluchátka. V záchvatu úklidového šílenství jsem všechny zesilovače k bednám prodal někdy zjara a nebylo to k čemu jednoduše připojit, tedy alespoň mi to tak přišlo. Pak jsem si uvědomil, že něco jako zesilovač je v mém Pioneeru SACD PDX-Z9.
Připojil jsem to k tomu a hrálo to zcela hrozně. Zvuk byl jakoby rákosový a zcela bez basů. Říkal jsem si: „Nu což, táta už měl svoje roky. Nepovedlo se.“
Pak mi ale začalo v myšlenkách hlodat, co to vlastně táta říkal o té těžké membráně a proudovém toku. Napadlo mě, že bych jako zdroj signálu použil linkový výstup svého sluchátkového zesilovače a připojil na to koncový stupeň.
Pohled na ceny koncáků ovšem moje nadšení malinko přidusil.
Pak se mi ale dostalo nečekané rady: „Blbe, kup si Fosi Audio ZA3!“
A zde se dostavila pochybnost. „Tohle? Vždyť to vypadá jako směšný kafemlejnek… jako 3 másla vedle sebe? To přece nemůže mít žádnou energii. Navíc ty nápisy, že je to audiofilní, jsou úplně k smíchu. Stojí to jako dva humři u Pohlreicha. Tedy není to úplně zadarmo, ale jako audiofilský koncák?“
„Kup to, uvidíš… překvapí tě to!“
Pak jsem si řekl, že to tedy zkusím, že když to bude na kočku, tak to vrátím.
Přišlo to a já se probojoval všemi těmi kabely a připojil to.
A světe div se, hraje to jako drak!
„Mám doma skutečnou audiofilskou hudební aparaturu v aktuální ceně koncáku Fosi Audio.“
Nasadil jsem na to svoji milovanou Karajanovu Toscu z roku 1962. Znám to zpaměti. Ale roky poslechu na sluchátka mě na tohle nemohly připravit. Dostal jsem karajanovskou hru s barvami orchestru a „film pro uši“ producenta DECCY Johna Culshawa.
To jsem nečekal a mám z toho naprostý šok. Takhle to neznám.
Začne to hned úvodní fanfárou, která je na sluchátka napůl zkreslená, ale ona to není chyba, on je to záměr. Na reprobedny to zaplnilo moje líbezné doupátko hlubokým duněním, až jsem si skoro ukousl ucho.
Na scénu se pak dostaví kostelník, Fernando Corena, který je na bednách pro mě překvapivě snesitelný. Mám však vrozenou averzi vůči tomuto umělci a nejde s tím nic dělat. Pak následuje napůl vyjící Giuseppe di Stefano jako Mario Cavaradossi a mně došlo, že chtěl Karajan zdůraznit, jaký byl Cavaradossi vlastně zoufalec.
Pak přijde ona… pak přijde Leontyne Price, můj idol a majitelka jednoho z nejúžasnějších sopránů, které jsem kdy slyšel. Zde to opravdu vyniklo.
Vrcholem prvního dějství je scéna Te Deum, „Tre sbirri, Una Carrozza…“, kterou Karajan poskládal jako slupky cibule a zároveň si mě jako tu cibuli oloupal. (Upozorňuji, že YT verze má komprimovanou dynamiku a není to úplně ono.) Skončil jsem na zemi pod stolem s vědomím, že už jsem to Karajanovi „znovu sežral“. Můžeme si o starém nacistovi myslet, co chceme: že byl hrozný tyran, manipulátor, egomaniak, ničitel hlasů. Ale to je téměř 40 let od jeho úmrtí všechno vedlejší. Byl to také geniální hudebník a architekt krásných zvuků. Snaha mu to upřít je chybná. Pravda spíše ale bude, že Karajan si mě podal před 40 lety na sluchátka. Na bedny si mě zřejmě povodil John Culshaw a jeho operní film pro uši. Škoda, že tohle umění tak upadá.
Po prvním dějství jsem to musel vypnout. Vletěli na mě sousedé, že dali synka spát a on chce stále prchat do Civitavecchia. „Smůla!“
Fotografii přebalu Karajanovy Toscy jsem pořídil osobně. Album pochází z mé soukromé sbírky. K původnímu grafickému zpracování přebalu si nenárokuji žádná autorská práva. Fotografie je použita výhradně k ilustraci mého autorského článku věnovaného této konkrétní nahrávce.
Jiří Zedník
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