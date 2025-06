Optická izomerie, thalidomid a schvalování léků

Text jsem původně psal pro dceru jedné kolegyně, která to potřebovala do školy. Ono se mi to ale nějak nafouklo a rozlilo do šíře.

Isomerie: Proč nejsou dvě stejné molekuly stejné

V chemii se občas stává, že dvě látky mají úplně stejný sumární vzorec – tedy stejné druhy a počty atomů – ale liší se v tom, jak jsou tyto atomy uspořádány v prostoru. Takovým látkám říkáme izomery a samotnému jevu izomerie.

Izomerie je klíčový pojem, zejména v organické chemii. Důvod je jednoduchý: izomery mohou mít úplně odlišné fyzikální i chemické vlastnosti – a tím pádem i různé biologické účinky. Například ethanol a dimethylether mají stejný vzorec C₂H₆O, ale liší se funkční skupinou. Ethanol je alkohol, běžná součást mnoha oblíbených nápojů. Dimethylether je naopak hořlavý plyn, který by nám rozhodně nechutnal. Možná by si ho dala nějaká mýtická bytost typu Motorová myš, ale obyčejný člověk by to asi nepřežil.

Toto je příklad tzv. konstituční izomerie, kdy se látky liší svou vnitřní strukturou.

Ale tím to nekončí – druhů izomerie je víc. Jednou z nejdůležitějších je optická izomerie, neboli chiralita.

Optická izomerie a proč na ní záleží

Optické izomery (říkáme jim také enantiomery) mají často úplně stejné fyzikální vlastnosti – stejný bod tání, varu, spektrum i hustotu. Liší se ale v jedné zásadní věci: opačně stáčejí rovinu polarizovaného světla.

Obrázek 1. Chiralita molekul. (Zdroj: Jerry March: Advanced Organic Chemistry, 4th edition, vydalo nakladatelství John Wiley v roce 1992, na základě mé neumělé ruční kresby to vygeneroval ChatGPT-4o.)

Když se podíváte na jejich strukturní vzorce, mohou vypadat vlastně úplně stejně. Jenže... při bližším pohledu zjistíte, že je v molekule jeden atom uhlíku (tzv. chirální centrum), na který jsou navázané čtyři různé (různé!!) substituenty.

„Proboha, co to meleš za nesmysly? To je nějaká šílená nesrozumitelná komplikovanost. My tomu nerozumíme. Ta malůvka je šílená.“

Ano, uznávám, je šílená. Grafické výstupy AI nejsou moc dobré. Zkusme si to představit, substituenty A a B jsou proti mně v rovině, šrafovaná vazba vede za nákresnu a vazba, která vypadá jako černý trojúhelník, vede ke mně. Nyní zkuste v myšlenkách točit strukturami a dát je na sebe. Jistěže to zdánlivě lze. Substituenty A a B na sebe dám. Ale C a D budou prohozené.

„My si myslíme, že jsi ducha mdlého. Tohle je taková složitost, že to nemá obdobu!“

Zkusíme to ještě jinak. Tyto dvě možnosti uspořádání se navzájem liší jako levá a pravá ruka – vypadají podobně, ale nelze je zcela překrýt.

Čili, zvedneme ruce do úrovně očí palci k sobě… „Máte to?“ a nyní zkuste převést jednu ruku na druhou. Nabízí se možnost jednu ruku nakrájet na kostičky a do tvaru té druhé je přeskládat. Já si ale myslím, že by to asi docela bolelo. Navíc musíte přesvědčit Dr. Lectera, že se vaše ruka nehodí do guláše.

Je zde trik, jediný způsob, jak je „překlopit“, je pomocí zrcadla. Právě od řeckého slova pro ruku – cheir – se odvozuje pojem chiralita.

Když jsou centra dvě

Někdy má molekula víc než jedno chirální centrum. Typickým příkladem je kyselina vinná. Ta existuje ve třech formách. Ale to je opravdu už docela složité a já do toho nebudu zabíhat.

Proč to všechno řešit?

Protože život je chirální, tedy spíše prostředí v živém organismu. Bílkoviny, enzymy, cukry – téměř všechny biologické makromolekuly mají svá chirální centra. A to má obrovský dopad i na léky.

Zjištění bylo zaplaceno docela draze. Na přelomu 50. a 60. let byl těhotným ženám předepisován lék Contergan (účinná látka thalidomid) – skvělý sedativní prostředek. Jenže: existují dva izomery thalidomidu. Jeden opravdu uklidňuje. Druhý je však teratogenní – způsobuje závažné vývojové vady plodu. Narodilo se přes 17 000 dětí s těžkými deformacemi (zejména bez končetin). Je zde drobná vsuvka, že ten druhý nežádoucí izomer se v léku generuje jeho stárnutím. Probíhá tzv. racemizace, kdy stárnutím čistého optického izomeru, dostanu nakonec opticky neaktivní směsku obou

Tato tragédie vedla k přísné kontrole optické čistoty léčiv, a dnes je samozřejmostí zkoumat, co dělá ten druhý izomer, i když sám o sobě třeba nemá léčivý účinek.

Thalidomidový strašák visí jako přízrak nad schvalovacími procedurami léků. Nezkoumá se jen optická izomerie, ale každá nečistota do absolutně absurdní mrtě.

V reálném světě totiž farmaceutické firmy až panicky sledují možné vedlejší účinky — ne z dobroty srdce, ale proto, že je ohrožují astronomické soudní žaloby. Oni se prostě takového maléru strašně bojí. Kdyby se třeba po vakcínách na covid, umíralo tak masivně jak se tvrdí, tak to Pfizer sám stáhne. Oni samozřejmě nejsou vůbec milí a ani sympatičtí. Jejich hlavní cíl je vydělat peníze. Ale žalob se bojí více než koza elektrického ohradníku

Mně by se chtělo začít se rozčilovat nad různými bláboly, které chytám od různých lidí ohledně léčiv a jejich schvalování. Něco málo o tom vím.

Vzdor urputným kontrolám a hlídání občas něco ujede. Pikantní je, když firma přímo obejde contegranový strašák.

Melu nesmysly? Nikoli. Tolik „milovaný“ Pfizer:

Tentokrát nešlo o vakcínu, ale o antibiotikum.

V roce 1996 probíhala v Nigérii epidemie meningitidy.

Pfizer tehdy dodal do postižené oblasti experimentální antibiotikum Trovan, které ještě nemělo všechna potřebná schválení a jeho léková forma nebyla definitivně ustálena. Směšné je, že oni to zřejmě mysleli dobře. Ale jeden myslel a něco se mu stalo. Byl to omyl.

Tento unáhlený zásah je dodnes dáván do souvislosti s úmrtím přibližně 12 dětí a poškozením zdraví dalších desítek.

Následoval dlouhý soudní proces: ačkoli se nepodařilo jednoznačně prokázat, že Trovan byl příčinou úmrtí, Pfizer soud prohrál a musel vyplatit astronomické odškodné.

Další vysoká částka byla vyplacena mimosoudně, aby se celá kauza co nejrychleji uzavřela.

Kauz bylo více v různých firmách a já to nebudu všechno vypisovat. V poslední době (i když ono to docela utíká) mě docela zaujal problém popsaný u léčiv založených na derivátech kyseliny valproové, která ovlivňuje IQ nenarozených dětí velmi výrazným způsobem. Problém se s tím contegranovým asi nedá úplně srovnávat, přesto to bylo dost zlé. Zarážející dále bylo to hrobové ticho, které kolem toho bylo.

Shrnuto: Vize, že farmaceutické firmy mají nějaký univerzální lék na široce rozšířené vážné nemoci je opravdu zcela lichá. Nutno zde poznamenat, že možná existují nějací kandidáti na účinnou látku proti některým vzácným chorobám. Mají-li danou chorobu 2 lidé na planetě, farmaceutickým firmám se nevyplatí provádět drahé náročné testování a uvádět lék do praxe. Nutno zdůraznit. Že tato možnost je spíše teoretická a nejsem si jistý, zda má nějaký odraz v realitě.

Zde bych se ještě zastavil s krátkou poznámkou. Farmaceutických firem jsou dva druhy. Jedny jsou nositelem pokroku, uvádějí na trh nové aktivní farmaceutická individua (API) a hrají se detailně s lékovou formou těchto individuí. Poznamenal bych, že nauka o lékových formách je velmi pozoruhodná, léková forma API činí někdy až 90% její úspěšnosti jako léčiva.

Farmaceut se zde utkává s fyzikou látek, s jevy jako je krystalová polymorfie, různá aditiva, styly mletí a podobné věci. Lidé, kteří tomu hoví jsou mágové a jejich práci neskutečně obdivuji.

Firmy, které nesou pokrok, nesou i náklady na testování léků. Zde bych podotkl, že náklady na uvedení úplně nového léku jsou astronomické.

„Jak jako astronomické? Co to meleš? Ty tvoje kecy o farmaceutických firmách jsou trapné. Doktoři jsou stejně upláceni za předepisování těch jejich jedů pacientům. Stará Blažková našla v kravíně krabici Ivermectinu a hloupí doktoři to Blažkovi odmítli podat. On nebožák zemřel!“

Zde bych podotkl, že lékaři panu Blažkovi preparát nepodali právě proto, že nebyla známa jeho léková forma.

Nyní bych měl asi konečně vybalit ty náklady. Co byste řekli, že to stojí kolem 1 miliardy EUR. Obávám se navíc, že je to spodní odhad. Z tohoto důvodu je vývojářských firem docela málo.

Druhá skupina farmaceutických firem jsou firmy kopírovací čili generické, někdy mylně označované jako farmaceutická lobby. Tyto firmy se soustředí na kopírování léků, kterým vypršela patentová ochrana. Náklady na uvedení okopírovaného preparátu na trh jsou zlomkové.

Zde je nutno podotknout, že na generickém trhu je „natřískáno“ jako na tržišti, když v létě dovezou melouny. Od toho se odvíjejí určité nekalé praktiky této skupiny firem. To oni uplácejí lékaře, to oni vám volají o půlnoci domů, že si máte koupit jejich preparát. Nutno poznamenat, že jim malinko sklaplo, chytili je za ruku, ty praktiky jim prokázali a dali jim po čumu.

Zdánlivě to tedy vypadá dost beznadějně. Přesto se v minulých letech uvádělo na trh asi 30 – 50 nových API a stovky nových lékových forem různých starších účinných látek. S nástupem nových bilogických preparátů toto číslo dramaticky narůstá.

Abych to shrnul:

Kdyby nějaká firma opravdu měla spolehlivý lék na některý typ rakoviny nebo na Parkinsonovu nemoc, tak se utopí v penězích.

Bohužel zde stále visí ten contegranový strašák a přes to vlak nejede. Zmíněné má zásadní vliv na schvalování léků pro nás nemocné se všechno odvíjí v mnohaletých intervalech.

Zkráceno, máte-li nějakou nemoc, na kterou není oficiální lék, tak kdybyste někde narazili na nějakou podnětnou experimentální studii, tak neváhejte a přihlaste se do ní. Je to relativně bezpečné. Čekání na oficiální léky může být příliš dlouhé. Máte 50 % šanci, že dostanete placebo, tak to snad není tak zlé.

Pokud chcete vidět Contegran v akci, tak se podívejte

https://youtu.be/pze4NxCOjg0

Zdroje:

Definice chirality - https://cs.wikipedia.org/wiki/Chiralita

Thalidomid - https://cs.wikipedia.org/wiki/Thalidomid

Trovan - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1471980/

Valproát - https://link.springer.com/article/10.1007/s44337-024-00104-9

Valproát - https://womensmentalhealth.org/posts/fetal-exposure-to-valproate-associated-with-lower-iq/

Jerry March: Advanced Organic Chemistry, John Wiley 1992