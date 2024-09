Operní tenor, část 1.

Byl mi položen dotaz, kolik znám tenoristů a který že je nejlepší. Myslel jsem, že docela málo, ale nějak se mi to nafouklo, Takže to rozdělíme. První část pojednává o umělcích narozených do roku 1900.

Nejlepší operní tenorista všech dob Jako milovníkovi opery mi bývá často pokládána otázka, který z operních tenoristů je nebo byl ten nejlepší. Žádná jiná hlasová poloha nepřitahuje tolik pozornosti jako Tenoři. „Tak se nevymlouvej a vybal to jméno!“. Víte, já to opravdu nevím, který z nich je ten nejlepší. Za dobu, po kterou se nahrává bylo v tomto oboru mnoho umělců a nedá se říci, který je nejlepší. Navíc, je velmi pravděpodobné, že o řadě umělců ani nevíme, protože jsou buď zapomenuti pod příkrovem dějin nebo zpívali v nějaké lokálním divadle a neproslavili se. Na internetu, na různých fórech se dají najít různé, většinou dost podivuhodné žebříčky. Já si nemyslím, že někdo má úplně právo posuzovat úroveň jednotlivých umělců. Tyto žebříčky navíc většinou nezohledňují rozdíly v náročnosti zpívaných rolí. Dále mi byla položena otázka, kolik, že znám tenoristů. Začal jsem dělat seznam, včetně nějakých základních životopisných údajů a ono se mi to nějak nafukuje a budu to muset rozdělit. Na konci seriálu vám prozradím svoje favority. My nyní vybereme některá jména a zkusíme si k nim něco napsat. Zdůrazňuji, že následující seznam je seznam, nikoli žebříček. Seznam tenoristů je seřazený vzestupně dle data narození, s doplněnými základními životopisnými údaji, zemí původu a krátkým přehledem jejich repertoáru: Francesco Tamagno (1850–1905) – Itálie

Repertoár: byl italský dramatický tenor, známý především svou rolí Otella v premiéře Verdiho stejnojmenné opery v roce 1887. Jeho hlas byl známý svou obrovskou silou a bohatým zabarvením. Zpíval v mnoha velkých operních domech po celém světě, včetně La Scaly a Metropolitní opery. Mezi jeho další významné role patří například Arnold v Wilém Tell, Radames v Aidě a Manrico v Trubadúrovi. Byl jedním z prvních tenorů, kteří nahráli své výkony na fonograf. Karel Burian (1870–1924) – Česko

Repertoár: Specialista na Wagnerovy opery, zejména role Tannhäuser a Siegfried. Burian byl český operní tenor, který se specializoval na wagnerovský repertoár a proslavil se zejména v roli Tristana a dalších hrdinských tenorových partů. Zpíval v mnoha významných operních domech, včetně Semperoper v Drážďanech, kde se stal jedním z nejvýznamnějších interpretů Wagnera své doby. Jeho kariéra zahrnovala také působení v Metropolitní opeře a Covent Garden. Byl jedním z nejvýznamnějších českých tenorů své éry​ Alessandro Bonci (1870–1940) – Itálie

Repertoár: Známý pro interpretaci bel canta, zejména v operách Rossiniho a Belliniho. Bonci byl italský lyrický tenor, známý především pro svou brilantní techniku v bel canto repertoáru. Proslavil se rolemi v operách Rossiniho, Belliniho a Donizettiho, jako jsou I Puritani a Lucia di Lammermoor. Jeho hlas byl lehký a elegantní, což mu umožnilo excelovat ve vysokých tónech. Bonci zpíval v prestižních divadlech, jako jsou La Scala, Covent Garden a Metropolitní opera, kde byl občas považován za rivala Enrica Carusa Otokar Mařá k (1872–1939) – Česko

Repertoár: Proslulý interpret českého operního repertoáru, zejména v operách Smetany a Dvořáka. Mařák patřil mezi nejvýznamnější české tenory své doby a vynikal především v rolích v operách Bedřicha Smetany, jako Jeník v Prodané nevěstě, Dalibor a Ladislav ve Dvou vdovách. Měl také úspěchy v mezinárodním repertoáru, například jako Don Ottavio v Donu Giovannim, Cavaradossi v Tosce a Don José v Carmen. Byl velmi ceněn i v zahraničí, zejména ve Covent Garden a Komické opeře v Berlíně​ Enrico Caruso (1873–1921) – Itálie

Repertoár: Jeden z nejslavnějších tenoristů všech dob, známý svými výkony v Pucciniho, Verdiho a Donizettiho operách. Caruso vyžaduje vlastní post. Leo Sleza k (1873–1946) – Rakousko-Uhersko (Česko)

Repertoár: Specializace na Wagnerovy role, ale také široký repertoár od Mozarta po Verdiho. Slezak má vlastní post. Tadeusz Leliwa (1875 –1929) – Polsko Vlastním jménem Wincenty Tadeusz Kopystyński, byl polský tenor. Svou kariéru zahájil v roce 1901/1902 a vystupoval na významných operních scénách, včetně milánské La Scaly, kde zpíval Radamese v Aidě. Byl známý také pro své výkony v operách jako Rigoletto, La Traviata, Halka a Carmen. Kromě toho exceloval ve francouzském a italském repertoáru. V pozdějších letech života se věnoval výuce zpěvu a působil jako hlasový pedagog v Polsku, kde k jeho žákům patřil například slavný tenor Jan Kiepura. Leliwa postupně ztrácel sluch, což jej v roce 1919 donutilo ukončit pěveckou kariéru. Po zbytek života se věnoval pedagogické činnosti a učil budoucí generace pěvců Lucien Muratore (1876–1954) – Francie

Repertoár: Významný interpret francouzské opery, zejména Masseneta a Gounoda. francouzský operní tenor s italskými kořeny. Původně se věnoval herectví a vystupoval po boku hereckých hvězd jako Sarah Bernhardt. Svou hudební kariéru zahájil v Marseille, kde studoval hudbu, a později v Paříži debutoval v roce 1902 v Opéra-Comique v roli krále v operním díle La Carmélite od Reynalda Hahna. Jeho kariéra byla spojena s francouzským operním repertoárem, včetně oper Masseneta, Saint-Saënse a Faurého. Muratore byl také velmi aktivní v mezinárodním měřítku, zejména v USA, kde působil v operních domech v Bostonu a Chicagu Herman Jadlowker (1877–1953) – Lotyšsko

Repertoár: Byl proslulý svou výjimečnou technikou v bel cantu. Významný lotyšský tenor s bohatou mezinárodní kariérou, zejména v Německu a Spojených státech. Debutoval v roce 1899 v Kolíně nad Rýnem a brzy si získal pověst jednoho z největších tenorů své doby díky své mimořádné technice a hlasové flexibilitě. Byl známý tím, že zvládal komplikované koloraturní role, což bylo u tenorů neobvyklé. Kromě evropských operních domů, jako jsou Berlínská dvorní opera a Karlsruhe, působil také v Metropolitní opeře v New Yorku, kde debutoval jako Faust. Byl oblíbeným zpěvákem císaře Viléma II., ale také učil a působil jako hlavní kantor v Rize předtím, než emigroval do Palestiny John McCormack (1884–1945) – Irsko

Repertoár: Známý jako lírský tenor s repertoárem od oper až po písně a duchovní hudbu. Irský lyrický tenor, známý především svou dokonalou dikcí a výjimečnou technikou dechu. McCormackova kariéra začala v Itálii, kde studoval pod vedením Vincenza Sabatiniho. Jeho operní debut se uskutečnil v roce 1907 v Covent Garden. Vynikl nejen v operním repertoáru (Don Giovanni, L’Elisir d’Amore), ale také ve zpěvu irských písní a populárních balad. Byl jedním z prvních velkých rozhlasových umělců a patřil k nejlépe placeným koncertním pěvcům své doby. Přestože byl občas označován jako „Irský Caruso“, sám McCormack tento titul odmítal Aureliano Pertile (1885–1952) – Itálie

Repertoár: Významný interpret Verdiho a Pucciniho, zejména v roli Radama a Cavaradossiho. Pertile ovšem vyžaduje zvláštní post. Giovanni Martinelli (1885–1969) – Itálie

Repertoár: Martinelli byl slavný dramatický tenor, známý zejména svými výkony v operách Verdiho a Pucciniho. Jeho nejslavnější role byla Otello, ale také se proslavil jako Radames v Aidě. Martinelli byl jedním z hlavních tenorů Metropolitní opery v New Yorku a často vystupoval po boku slavné sopranistky Rosy Ponselle. Byl známý zejména pro svou kariéru v Metropolitní opeře v New Yorku, kde působil více než 30 sezón. Martinelli byl typický spinto tenor, což znamená, že měl schopnost zvládnout dramatické role s vysokými nároky na hlasový rozsah a intenzitu. Byl uznáván pro své výkony v náročných rolích, jako jsou Otello, Radames (Aida) a Canio (I Pagliacci). Po smrti Enrica Carusa v roce 1921 převzal mnoho z jeho slavných rolí a stal se jedním z nejvýznamnějších tenorů 20. století. Jeho kariéra trvala až do jeho posledního vystoupení v roce 1967, kdy ve svých 81 letech zpíval v Turandot. Zemřel v roce 1969 v New Yorku Vžaduje zvláštní post. Josef Otakar Masák (1886–1974) – Česko

Repertoár: Převážně český a německý operní repertoár, především role v operách Smetany a Dvořáka. Byl to významný český tenor, který měl bohatou kariéru v Národním divadle v Praze. Svou kariéru začal jako amatér, ale postupně se stal jedním z nejuznávanějších českých tenorů své doby. Debutoval v roce 1923 v roli Alfreda ve Vinohradském divadle. Po studiích v Německu pokračoval svou kariéru a od roku 1926 působil v Národním divadle. Byl známý pro své výkony v českém repertoáru, zejména v rolích, jako je Jeník v Prodané nevěstě, Dalibor v Smetanově opeře, Laca v Její pastorkyni a Don José v Carmen. Masákova kariéra zahrnovala také významná angažmá v zahraničí, například ve Vídni a Německu. V roce 1960 odešel do důchodu a stal se hlasovým poradcem. Zemřel v roce 1972. Hipólito Lázaro (1887–1974) – Španělsko

Repertoár: Proslulý svým výrazným hlasem v italských a španělských operách (Zarzuelách), jinak je spojen zejména s jmény Verdi a Puccini. Byl to katalánský tenor, který se proslavil především ve veristickém repertoáru a ve španělské zarzuele. Svou kariéru zahájil v roce 1910 a zpíval ve významných operních domech, včetně Metropolitní opery v New Yorku, kde debutoval v roce 1918 jako Vévoda v Rigoletto. Byl známý svou silou a schopností zvládat vysoké tessitury v náročných operách, jako jsou I Puritani, Il Trovatore a Aida. Lázaro také exceloval ve španělské zarzuele, například v díle Marina od Emilia Arriety. Jeho kariéra trvala přes čtyři desetiletí, během kterých pravidelně vystupoval v Evropě, Jižní Americe a na Kubě. Zemřel ve své rodné Barceloně v roce 1974 Josef Mann (1887–1937) – Rakousko

Repertoár: Interpret vídeňské opery, se specializací na Wagnera a Mozarta. Tenor z Rakousko-Uherska. Pocházel z hudebně nadané rodiny a věnoval se zpěvu již od mládí. Jeho kariéra začala oficiálním debutem v roce 1909 ve Lvově v roli Jonteka v Moniuszkově opeře Halka. Do roku 1912 byl angažován ve Volksoper ve Vídni a následně zpíval na mnoha evropských scénách. Měl být dokonce nástupcem Enrica Carusa v Metropolitní opeře, ale bohužel šest týdnů před odjezdem do USA zemřel na srdeční záchvat během představení opery Aida. Mezi jeho slavné role patřili Florestan (Fidelio), Radamès (Aida), Otello, Manrico (Il Trovatore), Canio (Pagliacci), a několik wagnerovských rolí, včetně Tristana a Parsifala Tito Schipa (1888–1965) – Itálie

Repertoár: Lyrický tenor s jemným hlasem, známý svými výkony v Donizettiho operách. Schipa vyžaduje zvláštní článek. Lauritz Melchior (1890–1973) – Dánsko

Repertoár: Jeden z největších Wagnerovských tenorů všech dob, proslulý zejména jako Siegfried. Melchior vyžaduje zvláštní článek. Beniamino Gigli (1890–1957) – Itálie

Repertoár: Jeden z nejznámějších lyrických tenorů, mistr Verdiho a Pucciniho rolí. Gigli má vlastní článek. Richard Tauber (1891–1948) – Rakousko

Repertoár: Známý nejen jako operní tenor, ale i jako hvězda operet a populárních písní. Dvorní tenorista Franze Lehára. Vyžaduje zvláštní článek. Antonio Cortis (1891–1952) – Španělsko

Repertoár: Významný tenor, intepret Verdiho a Pucciniho oper, především role Otella a Radama. Byl to významný španělský tenor, který se proslavil především v italském operním repertoáru, zejména ve veristických operách. Zpíval role v dílech Giuseppe Verdiho a Giacoma Pucciniho, včetně slavného Calafa v Turandot a Dick Johnsona v La fanciulla del West. Svou kariéru zahájil v Barceloně, kde debutoval v roce 1912. Brzy se prosadil na mezinárodní scéně, a to zejména v Latinské Americe a USA, kde vystupoval například v Chicagské opeře. Cortis byl obdivován pro svůj silný a dramatický hlas, který si udržel i ve vyšším věku, a přestože jeho kariéru ovlivnily historické události, jako byla Velká hospodářská krize a španělská občanská válka, zanechal výraznou stopu v operním světě. V posledních letech svého života se věnoval pedagogické činnosti a komponování Giacomo Lauri-Volpi (1892–1979) – Itálie

Repertoár: Proslulý svou silou a rozsáhlým repertoárem od bel canta po verismus. Jeden z opravdu velkých. Lauri-Volpi vyžaduje zvláštní článek Mario Zanelli (1895–1977) – Francie

Repertoár: Mario Zanelli, také známý jako Renato Zanelli, byl italsko-čilský operní zpěvák, který se proslavil jako bariton i tenor. Narodil se 1. dubna 1892 ve Valparaísu v Chile a zemřel 25. března 1935 v Santiagu de Chile. Zanelli začal svou kariéru jako bariton a zpíval role jako Amonasro v Aidě a Tonio v Pajácích. V roce 1924 přešel na tenorový repertoár, kde exceloval především v rolích, jako je Otello, Raoul (Les Huguenots), Don José a Andrea Chénier. Zanelliho hlas byl ceněn pro jeho dramatickou intenzitu, zejména ve veristickém repertoáru a wagnerovských operách, jako jsou Tristan a Siegmund. Bohužel jeho kariéra byla předčasně ukončena kvůli rakovině Miguel Fleta (1897–1938) – Španělsko

Repertoár: Výrazný tenor v operách Verdiho a Pucciniho, zpíval na premiéře Turandot. „Pan diminuendo“ ovšem vyžaduje zvláštní článek. George Thill (1897–1984) – Francie

Repertoár: Jeden z největších francouzských tenorů, známý zejména pro opery Gounoda a Masseneta. Thill byl považován za jednoho z největších francouzských tenorů 20. století. Jeho kariéra trvala od 1924 do 1953 a vrcholila ve 30. letech. Thill vystupoval nejen ve Francii, ale i na prestižních scénách po celém světě, jako jsou La Scala, Covent Garden, a Metropolitní opera v New Yorku. Jeho repertoár zahrnoval opery od Glucka, Gounoda a Masseneta po Wagnera a Pucciniho. Byl obdivován pro svou čistou dikci, stylovou interpretaci a brilantní techniku. Během své kariéry nahrál mnoho operních árií a plných operních představení, včetně Werthera od Masseneta. I po svém odchodu ze scény v roce 1953 zůstal ikonou francouzské opery​ Helge Rosvaeng e (1897–1972) – Dánsko byl dánský tenor, který se proslavil svou kariérou převážně v Německu a Rakousku. Jeho debut se uskutečnil v roce 1921 v Neustrelitz jako Don José v Bizetově Carmen. Následně působil v operních domech v Altenburgu, Basileji a Kolíně nad Rýnem, než se stal členem Berlínské státní opery v roce 1929. Rosvaenge exceloval v mnoha operních rolích, od Mozarta po Verdiho a Pucciniho. Byl známý pro své brilantní vysoké tóny a dramatické výkony. Zpíval například role Radamèse v Aidě, Cavaradossiho v Tosce a Calafa v Turandot. Jeho dlouhá kariéra zahrnovala také hostování v operních domech po celé Evropě a vystoupení na festivalech, včetně Salcburských a Bayreuthských festivalů. I po druhé světové válce pokračoval ve zpěvu, včetně koncertů v USA v 60. letech. Zůstal aktivní až do svého odchodu do důchodu v 70. letech. Rosvaenge byl také známý svou blízkostí k nacistickému režimu, což později vyvolalo kontroverze v jeho kariéře. Přesto byl jedním z nejvýznamnějších tenorů své doby a jeho hlas je dodnes obdivován na historických nahrávkách. Zemřel v Mnichově v roce 1972 Ivan Kozlovski (y) (1900–1993) – Rusko

Repertoár: Ruský operní tenor s vynikajícím lyrickým hlasem, interpret Čajkovského a Glinky. Kozlovski byl legendární ukrajinský lyrický tenor a jeden z nejvýznamnějších operních pěvců Sovětského svazu. Zpíval více než 50 operních rolí, včetně Lenského v Čajkovského Evženu Oněginovi, Berendeje v Sněguročce a Vladimira v Knížeti Igorovi. Kozlovski měl mimořádnou hlasovou techniku a byl oblíbený pro svůj dramatický výraz. Byl také významným propagátorem ukrajinské hudby a kultury, přičemž často uváděl díla ukrajinských skladatelů. Kromě své pěvecké kariéry působil jako režisér a pedagog. Po mnoho let učil na Moskevské konzervatoři a vedl vlastní operní společnost. Kozlovski byl známý i svou blízkostí ke Stalinovi, přestože odmítal zpívat na některých akcích na příkaz státních úředníků. Jeho rivalem byl další slavný ruský tenor Sergej Lemešev, se kterým sdílel slávu na operních scénách v Sovětském svazu​. Pokračování příště