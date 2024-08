Druhá část cyklu obnáší více titulů než ta první. Někomu mohou připadat některé volby malinko kontroverzní, ale já si za nimi stojím

Operní bídáci aneb nejzákeřnější záporné charaktery v opeře (2. část)

Tonio z opery „I Pagliacci, čili Komedianti“ Ruggera Leoncavalla

To Tonio udá mimomnaželský vztah Neddy a Sylvia. To Tonio vetkne Caniovi do ruky otevřený nůž, kterým se vraždí. Tonio, hrbatý člen herecké trupy v „I Pagliacci“, je postava, která svou zášť proměňuje v kruté činy. Jeho motivace je stejně deformovaná jako jeho tělo. Toniova zákeřnost je o to děsivější, že působí z pozadí, manipulující osudy ostatních bez přímého konfliktu.

Barnaba z opery Amilcara Ponchielliho „La Gioconda“

Děj La Giocondy je malinko překombinovaný, ale špión a vrah Barnaba je určitě jedním z nejzákeřnějších charakterů napříč operní literaturou. Utopil Giocondinu matku. K mému překvapení je tato opera širší veřejnosti prakticky neznáma. Pravda je, že její interpretační náročnost je značná. Avšak Arrigo Boito je snad dostatečnou zárukou, že děj prostě není nesmyl.

Abigaille z Verdiho „Nabucco“

Abigaille, ambiciózní a mocichtivá postava ve Verdiho „Nabucco“, je jednou z nejvýraznějších operních antagonistek. Přestože původně vypadá jako vedlejší postava, rychle se ukáže, že je to ona, kdo má skutečnou moc ovlivňovat události. Její zrada Nabucca a její neústupná snaha ovládnout Babylónské království odhalují její komplexní charakter plný vášní, zloby a zklamání. Abigaille, která bojuje s vlastní identitou a příslušností, používá každý dostupný prostředek, aby dosáhla toho, co si myslí, že si zaslouží. Její dramatický vývoj a konečný pád jsou klíčové pro emotivní dopad opery a její písně představují některé z nejvyšších bodů Verdiho hudebního umění. Abigaille je prostě šílená úchylná mrcha.

Don Ruy Gomez de Silva z Verdiho „Ernani“

Don Ruy Gomez de Silva, starý šlechtic ve Verdiho operě „Ernani“, představuje klasický příklad záporného charakteru poháněného ctižádostí a žárlivostí. Ačkoli je de Silva zpočátku představován jako ctihodný muž, jeho rozhodnutí připojit se ke spiknutí proti hlavnímu hrdinovi, Ernanimu, odhaluje jeho temnější stránky. Jeho zásadní roli ve zvratu děje dodává další vrstvu dramatu a konfliktu, když žárlivě zasahuje do vztahu mezi Ernanim a jeho milovanou Elvirou. Sujet Ernaniho je na první pohled značně zmatený. Verdiho libretista Francesco Maria Piave byl na zmatené příběhy oper opravdu expert. Otázkou zůstává, zda zdánlivá zmatenost jím napsaných libret, je skutečně vinou Piavovou, do jaké míry se na tom podepsaly přímo vzory divadelních předloh, dle kterých byla libreta napsána a do jaké míry za tuto zmatenost může Piavova snaha vyhovět Verdimu. Jisté je, že Ernani je hudebně natolik skvostný, že je to asi jedno. De Silva je opravdu zákeřný podlý charakter, který útočí nepřímo a využívá smyslu pro čest hlavního hrdiny.

Katerina Ismailová z Šostakovičovy „Lady Macbeth Mcenského újezdu“

Katerina Ismailová, jedna z hlavních postav Šostakovičovy opery „Lady Macbeth Mcenského újezdu“, je jednou z nejvíce provokativních a kontroverzních postav v celé operní literatuře. Její tragická cesta od podružné a nešťastné manželky k vypočítavé vražedkyni odráží hluboká témata vášně, moci a zrady. Katerina se svými radikálními činy snaží uniknout ze svého dusivého života, což vede k sérii šokujících a morálně ambivalentních rozhodnutí. Její postupná transformace z oběti na pachatelku nabízí bohatou půdu pro analýzu motivace a lidské povahy. Šostakovič prostřednictvím Kateriny a její drsné cesty zkoumá temné stránky lidské existence, což dělá z této opery jedno z nejzávažnějších děl 20. století. Jsem si vědom mírné kontroverze zařazení této postavy mezi jednoznačné záporáky. Nicméně série negativních skutků, kterých se postava dopouští je dostatečně signifikantní, a tak si za tím stojím. Opera je bohužel širší veřejnosti méně známa, avšak existuje snadný způsob, jak se s ní seznámit. Existuje česká filmová verze s Markétou Hrubešovou. Markétina provokativní erotická přitažlivost a otevřenost erotických scén, budiž dostatečným lákadlem i pro operní nefanoušky.

Anatol z Barberovy opery „Vanessa“

Anatol, charismatický a záhadný návštěvník ve Barberově opeře „Vanessa“, slouží jako katalyzátor pro emocionální a dramatické události, které se odehrávají v ději. Přichází do domu Vanessy, kde jeho přítomnost a půvab okamžitě rozdmýchávají plameny starých citů a skrývaných touh. Anatolovo pochybné motivy a jeho schopnost manipulovat s postavami, zejména s Vanessou a její neteří Erikou, odhalují jeho pravou povahu postupně, což diváky nutí zpochybňovat jeho skutečné záměry. Jeho postava není černobílá; jeho zápornost je spíše způsobena jeho sebestředností a neschopností vidět dopad svých činů na ostatní. Anatol představuje typ záporáka, který svým způsobem více zrcadlí reálné lidské chyby a slabosti než karikaturu zla, což dodává opeře „Vanessa“ bohatý psychologický rozměr.

Paolo Albiani z Verdiho „Simon Boccanegra“

Paolo Albiani, jeden z klíčových antagonista ve Verdiho opeře „Simon Boccanegra“, je postava plná zášti a zrady. Jeho ambice a touha po moci ho vedou k podvodu a manipulaci, které mají za cíl získat kontrolu nad Janovem a odstranit jakékoliv rivaly. Paolo nejenže intrikuje proti hlavnímu hrdinovi, Simonu Boccanegrovi, ale jeho zrada dosahuje vrcholu v úspěšném pokusu o otrávení Boccanegry, což z něj dělá klíčového záporného hráče v dramatu. Jeho postupné odhalení a následná trest přináší důležitou morální a emocionální dimenzi k příběhu, který se točí kolem témat odpuštění, moci a politických machinací.

Salome z opery Richarda Strausse „Salome“

Je možné malinko odvážné uvést Salome mezi záporáky. Nicméně její povaha je zlá a sexuálně deviantní. Z finále opery se může, když je představitelka titulní role dobrá, zvednout žaludek. Viděl jsem v této roli Catharine Malfitano v záznamu televizního přenosu a její výkon byl natolik šílený, že jsem zapochyboval, zda tohle je ještě umění.