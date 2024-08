Opera a sex

Pohlavní styk v opeře? „Jiří, zbláznil ses? Opera je přeci suchopárný žánr, tam sex žádný nenajdeš!!“ Větší nesmysl jsem nikdy neslyšel.

Nedávno zesnulý český operní pěvec René Tuček napsal na sklonku života knihu s pozoruhodným názvem „Sex v hlase“. Kniha je zábavná a čte se na jeden dech. O sexuálních aspektech operního hlasu hovořil v mnoha rozhovorech i Luciano Pavarotti. Ano, okouzlení operním hlasem má z velké části sexuální podstatu. Erotika a sex je součástí lidského bytí. Bez sexu nejsou lidé. A tak celým operním světem prostupuje erotika a sex jako červená nit.

Opera je velmi vášnivý žánr, mnohem vášnivější, než byste řekli. Jako operní fanoušek se stále s někým hádáte. Většina operních fandů svoje idoly miluje žhavou erotickou láskou. Něco bych o tom myslím mohl vědět. I když je to samozřejmě myšleno jako nadsázka.

Erotika? Málokdy se něco odehrává přímo na scéně, tedy pokud není režisér blázen. Jsou zde extrémní případy jako je Straussova Salome, kde je prezentovaná erotika docela slušně úchylná a může být i značně otevřená, když to režisér chce.

Standardně se většina erotických scén odehrává takzvaně za jevištěm, mimo pohledy zvědavého publika. Sexuální kontakt můžeme tušit například mezi Vévodou Mantovským a Rigolettovou dcerou Gildou, mezi Faustem a Markétkou, mezi Violettou Valéry a Alfrédem Germontem a také například mezi Carmen a Donem José. Co pohání Scarpiovu zákeřnou zlobu více než touha po pohlavním styku s Toscou. Co plánovali Tosca a Mario Cavaradossi večer v Cavaradossiho vile? To přeci všichni víme. Tosca patří mezi nejsexuálnější opery. Erotika zde je zčásti tušená, ale o to více žhavá. Pokus o znásilnění však proběhne přímo na scéně.

Další klasickou operou, kde se dají tušit sladké sexuální zážitky, je Verdiho Otello. Duet „Gia della notte densa“, když není přímo sexem, je dle mého názoru předehrou k němu. Scéna je opravdu velmi hluboká a krásná. Legendy praví, že Verdi chtěl scénu ještě otevřenější a že to nebylo v té době možné. Legendy jsou legendami proto, že je nelze jednoduše potvrdit. Takže, kdo ví?

https://youtu.be/ftGBusDOen4?list=PLdV4REIvR-E5lFxJ2VVmRWLTowTGRCz8h

Někdy však člověk narazí na eroticky okouzlující inscenaci nebo nahrávku. Může to být již zmíněný sex v hlase, nebo se tam prostě vyskytuje někdo přitažlivý. Eroticky podbarvená samozřejmě může být již samotná role. Jako příklad bych uvedl Bizetovu Carmen. Role lascivní cikánské svůdnice může lákat leckoho k hříšným myšlenkám. A pak se sen naplní tímto filmem.

https://www.csfd.cz/film/40172-georges-bizet-carmen/recenze/

Představitelka Carmen Julia Migenes vypadá přesně jak si ji člověk představuje, a navíc výborně zpívá.

https://youtu.be/gkWxnm-UBl4

čili zde máme eroticky podbarvenou roli, úžasně vypadající hlavní představitelku, která disponuje sexem v hlase.

Může být Carmen ještě lascivnější? Pro moje uši určitě může, tedy alespoň vokálně. Jen nevím, zda je šance, aby to slyšel ještě někdo jiný. V této nahrávce Leontyne Price, pod vedením Herberta von Karajana, lze slyšet, jak její hlasová interpretace dodává postavě Carmen výrazný erotický podtext. Zvláště v Habaneře je způsob frázování okořeněn dávkou erotiky, ale nejenom zde, je to slyšet úplně všude. Je to prostě erotikou nabušený koláček. Tato nahrávka zůstává jednou z nejpůsobivějších právě pro svou schopnost propojovat sexuální energii s hudebním vyjádřením. Nutno připomenout, že francouzština Franca Corelliho je naprosto katastrofální. Mně to ale nevadí. Moje francouzština je ještě mnohem strašnější. Tato nahrávka je exploze absolutní vášně a nějaké malichernosti na tom nemohou nic změnit. Tedy alespoň pro mě. Můj vkus a můj názor, zkušenost je nepřenosná. Ona vlastně interpretka sama na to v reálu neměla úplně design. Ta nemožně široká ústa a divný turban na hlavě. Tady je Julia Migenes zcela bezkonkurenční.

https://youtu.be/WyUOgUCpJKE

A pak že je opera suchopárná nuda.