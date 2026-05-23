Očkování a dezinformace: Když lidová tvořivost válcuje Web of Science
Očkování vymýtilo řadu fatálních chorob, drasticky snížilo dětskou úmrtnost a zásadním způsobem přispělo k prodloužení průměrné doby dožití. Tak to zkrátka je a historická fakta nelze nijak ohnout. Samozřejmě že tyto úspěchy jsou vždy souhrou více faktorů – ruku v ruce s vakcinací šlo dramatické zlepšení hygienických standardů, objev pasterizace a další civilizační milníky.
Ohledně očkování existuje i v odborných kruzích mnoho legitimních témat k diskuzi. Jako příklad bych uvedl diskuzi nad efektivitou některých konkrétních typů vakcín nebo nad sdružováním tolika očkovacích látek do velkých balíků. Sám občas přemýšlím, zda je pro dětský organismus ideální dostat šest antigenů najednou v hexavakcíně, nebo zda by bylo z dlouhodobého hlediska lepší toto zatížení rozdělit v čase. To je naprosto validní medicínská otázka.
Samostatnou kapitolou jsou pak moderní vakcíny typu mRNA. Tato technologie do budoucna přináší obrovské přísliby, zejména v personalizované léčbě některých typů rakoviny.
I mně osobně přišlo zpočátku zvláštní, když byla vakcína na covid uvedena na trh v tak extrémně rychlém čase jako první masivně nasazená mRNA látka. Zde je však potřeba zdůraznit zásadní fakt: tato technologie nevznikla na zelené louce, byla dlouhé roky vyvíjena a testována na jiných virech a onkologických prototypech. U covidových vakcín proběhly všechny řádné fáze klinických testů; nejedná se o žádnou horkou jehlou ušitou rychlokvašku.
I když přiznávám, že i já pociťuji jistou ostražitost a opatrnost směrem k tomuto novému typu vakcín. Je ale naprosto iracionální nesmysl, že se po těchto vakcínách umíralo v takových masách, jak s oblibou tvrdí antivax hnutí. Kdyby se cokoli podobného dělo, Pfizer nebo Moderna by ty látky samy okamžitě stáhly z trhu. Žádná nadnárodní farmaceutická korporace se totiž nebojí ničeho víc než toho, že by jí byla soudně prokázána masová újma na zdraví. Částky za odškodné by dosáhly tak nehorázných, likvidačních rozměrů, že si to běžný člověk ani neumí představit. Zároveň ovšem netvrdím, že k žádným úmrtím nedošlo.
Drsná matematika medicíny
Odpůrci očkování na mě v této chvíli jistě vytáhnou případy poškození zdraví vakcinací. Ano, k tomu prokazatelně dochází, žádný lék není stoprocentně bezpečný. Že vám to přijde nehumánní a chladné? Za schvalováním léčiv stojí naprosto přímočará matematika a samozřejmě peníze. Žádná farmaceutická firma tu není proto, aby pomáhala lidem. Je tu proto, aby vydělala peníze, bakšiš, love… nebo jaký termín bychom pro peníze vymysleli. S tím je spojen narativ, že firma má za cíl pacienta léčit, nikoliv vyléčit. Jsem ochoten připustit, že na tom něco být může. Tyhle firmy to berou velmi pragmaticky. Kdyby některá z firem měla chemoterapeutikum schopné vyléčit třeba rakovinu slinivky, utopí se v penězích. A tak se léčíte, nevyléčíte a stejně umřete. Farmaceutická společnost pro vás ten lék nemá. Nemá ho pro nikoho. Přiznávám se, že s tím mě farma firmy také maximálně pijí krev, že ho nemají. Nemají ani lék na moji Parkinsonovu nemoc, a to mě štve nade všechny meze. Investují při tom do vývoje neuvěřitelné částky. Jenomže oni to vidí pragmaticky a není to dost.
Pragmaticky probíhá i výpočet rentability výroby vakcín: na jednu stranu rovnice se dosadí tvrdé číslo, kolik stovek tisíc životů vakcína zachrání, a na stranu druhou se dá statistický předpoklad, kolik jedinců může vážně poškodit. Dále se zakalkuluje riziko potenciálního odškodného. Rovnice se sečte, podtrhne a vyhodnotí, a rozhodne se, zda se to vyplatí. Zde zrovna vidím prostor k hluboké etické diskuzi. Že je to moc drsné a příliš pragmatické? Docela možná, ale přesně takhle se globální medicína hraje. A žádný Bill Gates nebo Anthony Fauci na to nemá vliv a nemá žádný vrahounský zájem na nějaké depopulaci. Fauci je nafoukaný studený lékař bez stopy empatie a u Billa Gatese si lidé spletli počítačové viry s těmi reálnými. Pravda, jsou oba nesympatičtí a mají příliš mnoho peněz. To se neodpouští.
Je zde další bod, že většina lidí vůbec nemá představu, co vlastně stojí uvedení nového léku na trh a podléhá iluzím, že je to kolem padesáti korun. Jenomže, cena je tak vysoká, že se vám protočí oči 16x dokola. A když by jim někdo prokázal komplikaci, obludné sumy peněz letí do kanálu. Oni si dávají sakra pozor, aby se tohle nestalo a testování probíhá opravdu důkladně.
Že melu kraviny, že vy si upravíte jídelníček, budete se cpát vitaminy, vrátíte se k přírodním léčebným metodám z Indie? Výborně, ale předtím vám doporučuji zeptat se na tuto myšlenku Steva Jobse. A podívat se, jaká byla v té době doba dožití a jaká byla dětská úmrtnost. Že je to podpásovka, já melu kraviny a jsem negramot? Je mi to jedno… O vás si myslím něco ještě horšího.
U vakcín proti covidu byly popsány a dohledány vzácné komplikace v podobě myokarditid a specifických trombóz. Na vakcínu se ale masově neumírá, v demografických statistikách nic takového zkrátka nenajdete. Stejně tak u jiných starších vakcín víme, že mohou v naprosto raritních případech vyvolat Guillain-Barré syndrom, což je extrémně nepříjemný typ neuropatie, který člověk v životě opravdu zažít nechce. Rozdíl je v tom, že věda tato rizika přiznává a monitoruje.
Nedávno jsem narazil na debatu, kde se rozebíralo, že jediný správný a přirozený postup, jak získat imunitu, je každou nemoc si natvrdo prodělat. Nahodil jsem řečnickou udičku, zda se tento geniální recept vztahuje i na dětskou obrnu. Dotyčný mě s vážnou tváří ujistil, že na tu dvojnásob. V té chvíli jsem beze slova vstal a odkráčel středem. Zvládl jsem mlčet a nezařvat na toho pitomce, že je naprostý idiot, který vůbec netuší, co to dětská obrna je a jaké invalidní peklo způsobovala. Vím, že diskutovat v takovém stavu nemá smysl. Myslím si však své.
Beletrie na úrovni Robinsona Crusoe
Aktivní odpůrci očkování si bohužel nikdy nedají tu práci, aby si vyhledali nežádoucí účinky vakcín přímo v odborné recenzované literatuře. Místo toho se laicky odkazují na rozličné otevřené databáze (kam může kdokoli nahlásit cokoli), aniž by vůbec chápali jejich metodologii. Odvolávají se na nerecenzované, neimpaktované práce bez jakékoli vědecké validity. Naslouchají rádoby vědcům a lékařům, jako je Dr. Peková, prof. Strunecká nebo MUDr. Eleková, kteří v odborné komunitě ztratili veškerou kredibilitu a vědecká obec se od nich jasně distancovala.
Za sebe bych dodal, že tito lidé nemají kouska profesního studu a zasluhují příkrý odsudek. Profesorka Strunecká je sice držitelkou titulu doktorky věd (DrSc.), ovšem nikoli z oboru imunologie nebo vakcinologie, nýbrž z buněčné fyziologie. Zastánci antivax hnutí se s oblibou ohánějí odkazy na „rozsáhlé studie“ zmíněných dam na velkých skupinách pacientů. Problém je, že celosvětová prestižní databáze Thomson Reuters Web of Science žádné takové studie pod jejich jmény nezná. A co není indexované na WoS, to nás jako vědce zkrátka nezajímá a nelze to brát vážně. Zmíněné dámy své teorie sice sepsaly do vlastních knih, ale to je z hlediska exaktní vědy v podstatě beletrie na úrovni Robinsona Crusoe.
Vyšší dívčí pak je, když tito lidé začnou negovat samu virologii jako pavědu a ohánějí se při tom Kochovými postuláty z devatenáctého století. Tím se dotyčný definitivně klasifikuje jako někdo, kdo vůbec nechápe, co je to virus a jak funguje molekulární biologie. Mívám potom silný dojem, že bych dotyčného nejraději vynegoval sám – a to paličkou na řízky po jeho prázdné makovici. Protože definitivně prokázal, že je ignorant, který úplně prosklil posledních sto let vývoje na poli molekulární biologie a virologie. Jejich učitelky biologie ze základní školy roní hořké slzy beznaděje nad prázdnotou jejich hlav.
Další kapitolou je tvrzení, že PCR testy mají spolehlivost asi 13 % a že nejsou určeny k diagnostice. Problém je, že mám v okolí několik lidí, kteří tyto testy dělají fyzicky v různých medicínských laboratořích. A zde bych měl dotaz, zda si troufnete jim tuto nehoráznou lež říct do očí. Zpochybňujete jejich vědeckou autoritu a svědomitost. Vůbec nevíte, o čem mluvíte a jakou odpovědnost obnáší, aby tyhle testy byly dobře.
Většinu tvrzení této komunity chápu jako čistou lidovou tvořivost a nepřestávám žasnout nad tím, čemu všemu jsou lidé v jednadvacátém století schopni uvěřit.
Ale kruci, může mi někdo jako chemikovi racionálně vysvětlit, kdo vymyslel, že vakcíny obsahují grafen? Grafen je zcela nerozpustná plošná forma uhlíku. A tak mě napadá, že když už tam ta lidová tvořivost ten grafen propašovala, já osobně bych do složení přidal ještě koloidní zlato, drcené diamanty, mleté egyptské mumie a odvar z netopýřích křídel. Ať ta vakcína za ty peníze sakra stojí!
A na konec bych měl jedno prohlášení: „Čestně prohlašuji, že tento článek je výsledkem mého vlastního kritického myšlení. Nedostal jsem žádné notičky od Sorose, ani od Gatese, ani od nikoho jiného. Dále bych podotkl, že jsem za to nic nedostal – žádné peníze a ani čokoládu.“ A ještě: „Zničit krtka!“
Jiří Zedník
