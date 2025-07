Text vychází z textů minulých, jen jsem to zkrátil a dle mého názoru zjednodušil. Stále je to však asi moc dlouhé.

Obhajoba operního zpěvu

To prý není zpěv, to je šakalí vytí na hranici ultrazvuku! Jenže opera je zkratka pro „opere in musica“ – a belcanto znamená „krásný zpěv“.

Operní zpěv obnáší dokonalo znalost techniky zpěvu. Je provozován bez mikrofonu a technika zpěvu spočívá v otevření dýchacích a zvukových cest, použití bránice a také použití kostí hlavy a hrudníku jako rezonančního zesilovače. Hlas musí vyplnit sál s několika tisíci místy a zvuková vlna, kterou pěvec vytvoří, musí mít určitou nosnost neboli projekci. Tuto projekci zaručují kosti hlavy, hlavová rezonance, hlavový tón, kde zároveň vznikají vyšší tóny.

Nižší tóny a v určité tonální oblasti barvu hlasu zajišťuje rezonance v hrudníku. Existují tóny, které nelze čistě vytvořit v hlavě a ani v hrudníku. Tón se tvoří z části v obou zónách. Této oblasti se říká passaggio. Problém zvládnutí passaggia je věčný. Tóny v této oblasti musí být zavřené neboli kryté a od toho se odvíjí řada škol a technik.

Mimochodem rozhovor:

Manžel: „Miláčku, můžu do hospody na jedno?“…

Manželka: „Zapomeň, byl jsi včera!“ ..

Manžel: „Miláčku, a už víš, kde máš passaggio?“

Manželka: „Nevím, co to je.“

Manžel: „No vidíš, jsi primitivní, a přesto jsem nepožádal o rozvod. Jdu! .. Přijdu kolem desáté.“

Žádost o rozvod myslím už podávat nemusíte, tu podá ona.

Zastánci těchto škol vokálních mezi sebou vedou nesmiřitelné války a boje. Zastánci pozicionování neusednou ke stolu se zastánci zpěvu do masky. Nevíte, co to je? To já nevím také. Ale důvod k bitvě to je určitě dobrý, tedy alespoň pro ně. Někdy se jen okopávají pod lavicí, někdy se fackují o hlavní přestávce na chodbě před ředitelnou. V extrémním případě zaútočili stoupenci Melocchiho školy v neděli na hrad Trosky a ztroskovatěli ho ještě více než byl před tím.

Že nevíte, co to blábolím? Inu, to buďte rádi, zastánci této silové školy zpěvu jsou neobyčejně agresivní forma života.

Jisté je, že oblast passaggia je prostě náročná a řada i velmi renomovaných pěvců má v této oblasti díru jako vrata. Není to ale přímo chyba nebo něco vražedného. Některé hlasy mají prostě takové vlastnosti, že překlenutí oblasti passaggia je náročné nebo snad nemožné.

Existují však zavedené techniky, jak se s tím vyrovnat, třeba zazpívat problémový tón v pianissimu, což je také obtížné a musí se to trénovat.

Vy si jistě myslíte, že se na normální zpěv tahle pravidla nevztahují a že je to snůška žvástů, že vám stačí pořádný chraplák.

Na tento omyl krutě doplatila řada populárních umělců. My zde navíc mluvíme o zpěvu, nikoli o léčení tuberkulózy. Ale budiž, chraplák OK, ale ten se bez mikrofonu provozovat nedá.

Jinak i populární zpěv používá zmíněné termíny. Jenom je zde mikrofon a nároky nejsou tak extrémní. Navíc je z principů lidské nátury dáno, že lidem se líbí spíše temnější vokály, proto populární a jazzový zpěv používá hrudní rezonanci.

Řada známých zpěváků zpívá operu v pop music. Klasické příklady jsou Karel Gott nebo Tarja Turunen.

Excelentní mezza-voce má na Gottově slávě lví podíl. Mezza-voce je hlasová technika, kterou zpěvák používá ke změkčení tónu jako výrazový prostředek. S tím souvisí další termíny jako je falzetto, ale to je myslím nad rámec tohoto článku.

Jisté je, že Gott mimo dokonalé techniky opravdu uměl pracovat s mikrofonem.

Ale zpět k opeře…

„My ale nerozumíme operním pěvcům ani slovo – a to nesnesitelné kvílení a křik, k čemu to je?“ slýchám často. Inu, potřebujete-li projektovat hlas do prostoru divadla nebo koncertního sálu pro dva tisíce lidí bez mikrofonu, musíte použít zmíněnou rezonanci – lebku, hrudník, dutiny – jako přirozené zesilovače (to už jsem psal). Dále otevřít dýchací a zvukové cesty, hlídat si uzavřenost, tzv. krytí tónu v oblastí passaggia. To všechno se na srozumitelnosti zpěvu podepíše. Když se naučíte rozpoznávat omezení daná zmíněnými faktory, zijstíte, že rozumíte téměř každému slovu.

Operní zpěv ale není jen o hlasitosti. Je o dechu. O frázích. O obloucích, které obejmou orchestr. O hlasu, který se nezlomí ani v pianissimu. Je to krystalická esence krásy. Je to polibek královny všech Múz.

A tady se pokusím naše povídání uzavřít.

Zapomeňte na to, co si myslíte, že víte o opeře.

Zapomeňte na nesrozumitelnost textů, na údajnou stupiditu námětů.

Je to nedorozumění a o tom opera není. Tedy není o tom klasická opera.

Zkuste vnímat lidský hlas jako hudební nástroj. Hudební nástroj, který umí slova a má tedy o jeden výrazový prostředek navíc. Nenechte se otrávit, že nerozumíte slovům. To se naučíte.

Zapomeňte, že si myslíte, že sopranistky znějí jako když somálští piráti znásilňují kočku. Zkuste brát soprán jako specifickou variantu flétny. Dejte tomu trochu času a zjistíte, jak jste se mýlili, kolik i vysoká hlasová poloha jako je soprán umí přinést krásy. (A že se nestydíte znásilňovat kočky.)

Mezzosoprán a Alt jako violu nebo fagot.

Tenor jako znělé violoncello.

Baryton jako anglický roh.

Bas jako kontrafagot s duší.

Vím, že žádám mnoho. Předsudky máme všichni. Ale dejte tomu jeden večer.

Jen jeden. A já vás tím večerem rád provedu.

Zjistíte, že lidský hlas v opeře je tím nejkrásnějším nástrojem vůbec.

A časem, dříve, než si myslíte, zjistíte, že těm slovům se rozumět dá.

Je to kouzlo. Potřebuje jen jediné:

Čas. Čas. Čas.

(A prosím – ty moderní opery zatím nechte stranou. To už je vyšší škola.)

A na závěr zvolíme něco zajímavého, je to vlastně píseň, jen nemá slova.

Sergej Rachmaninov, Vocalise, na ušlechtilý dechový nástroj, tedy na její výjimečný hlas hraje Anna Moffo

Sergej Rachmaninov, Vocalise¸ Na housle hraje Itzhak Perlman

Když překonáte úvodní aktivační bariéru, otevře se před vámi vesmír mnoha barev, mnoha krás. Otevře se vám skříňka plná vybroušených drahokamů.

A pak je zde ještě jeden aspekt, na který nejsem moc hrdý, ale přesto je tak pravdivý. Když máte špatný den, nic vám nepozvedne škodolibou náladu tak, jako když „tenoristovi prdne ve stretě céčko“. Co to povídám? Co kdybychom to spolu zkusili zjistit.

Stále mi to nevěříte? Nevzdávám se. Dostanu vás.