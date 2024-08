Nesmyslné operní náměty

Řada lidí bere argument o nesmyslnosti operních námětů jako základní pilíř odporu proti opeře. V reálu však jde o nepochopení. Stále totiž zůstávají situace, zvraty a emoce v ději, které všem těm nesmyslům dávají právo na život

G. Meyerbeer „Dinorah“

Láska ke koze, to člověk asi jen tak nevymyslí. Vím, že jsem to nadsadil, že to není tak jednoduché, že je to velká nadsázka. Ve skutečnosti může tato láska symbolizovat hluboké šílenství a zoufalství hlavní hrdinky, která se ztratila ve svém vlastním světě poté, co se její život rozpadl. Hudba je ale opravdu zajímavá a za poslech to určitě stojí.

Už jen kvůli této árii https://youtu.be/HX1CDo4DjF8

By se to mohlo hrát více

G. Verdi „Il Trovatore“

Tato opera dává přehledný návod na grilování vlastních dětí v táborovém ohni. Každé pečlivé matce se jen tak stane, že omylem hodí do ohně svoje dítě místo hraběcího nenáviděného potomka. Tento extrémní dějový zvrat, i když se zdá být absurdní, dramaticky zesiluje téma tragédie a osudu, které prostupuje celou operou. Ale Verdiho hudba je natolik skvělá, že se to všechno vymaže. Emoce jsou tak žhavé, že řeřavé uhlíky, které doutnají na jevišti po explozích vášně, žhnou i na přímém slunci. Árie jsou nádherné a opera je jedním ze základů světového operního repertoáru.

https://youtu.be/xDHSFxVbMWc

G. Verdi „Ernani“

Všichni se převlékají za všechny, všichni milují Elvíru. Pak Silva zákeřně zatroubí na lovecký roh a Ernani se jen tak zabije. Tento závěr není o racionálním ději, ale o vytváření napětí, emocí a finálního katartického momentu, který má hluboký dramatický dopad na diváka. Převleky a záměny postav slouží jako prostředky ke zvýšení dramatického efektu, nikoli jako realistické zobrazení. Jenom pro neznalého člověka je to asi trochu překvapivé a dramatická nejednotnost děje může docela vyrušovat. Avšak Verdiho hudba je nádherná a celé to omlouvá.

W. A. Mozart „Figarova Svatba“

Já vím, že je to nefér. Je to přeci jen komedie. Převleků a náhod je však opravdu moc. Ale právě tyto přehnané převleky a náhody jsou záměrně komické, zdůrazňují absurditu lidského chování a přinášejí lehkost a satiru, které jsou pro komedii charakteristické. V tomto případě není logika tak důležitá jako zábavný a satirický podtext, který kritizuje tehdejší společenské zvyklosti. Navíc, Figarova svatba je přehlídkou brilantních hudebních čísel, která se stala populárními hity operního repertoáru. Jedna z nich je třeba zde.

https://youtu.be/e1-FKyOTvto

G. Verdi „La Forza del destino“

A nakonec se vrátíme k Verdimu. Když záporák není záporák, ale psychicky nemocný blázen, kterého trápí utkvělé představy a chronické obsese. O čem mluvím? Don Carlo z opery „La forza del destino“. Tato postava ukazuje, jak Verdi dokáže zkomponovat komplexní a emocionálně rozervané postavy, jejichž činy mohou působit iracionálně, ale jsou hluboce zakořeněny v jejich vnitřních konfliktech. Opera se dotýká témat osudu a viny, která přesahují jednoduchou morální dichotomii. I když děj může působit nesmyslně, Verdiho hudba vše sjednocuje do hluboce emocionálního dramatu. Příklad najdete zde:

https://youtu.be/CchHBScon2Q