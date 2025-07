Neoperní ženské vokály, které mě zaujaly – nahodilý výběr

Nejen operou živa je duše jejího milovníka. Existuje také svět populární hudby, který je rozsáhlý, barevný, často hlučný a občas i hluboký. A já pro vás tedy vybral některé příklady - velmi nahodile.

Vzhledem k mému fosilizovanému vkusu však moje obliba umělkyň zamrzla někdy v období raného pleistocénu. Co se dá dělat. Některé věci prostě evoluci nepodléhají a vznikly na principu „stvoření“ a jiné už to asi nebude.

Tento výběr zpěvaček je čistě osobní a nijak neuspořádaný, napříč žánry, dekádami i světy. Nejde o žebříček, ale o hlasové okamžiky, které mě zaujaly, někdy navzdory stylu, technice či žánrovému zařazení. Většinu moderních písní bohužel nejsem schopen brát vážně – často totiž místo skladby slyším jen produkci. Píseň má být podle mě komponovaná, ne vyrobená.

Zejména se vyhýbám přehnanému použití sound-procesorů. Vím, že k některým stylům neodmyslitelně patří, ale pro mě jsou jen překážkou mezi hlasem a posluchačem.

Číslo 1 – Edith Piaf

Francouzský Vrabčák snad nemůže nezaujmout. Už jsem ale zaregistroval řadu odmítavých reakcí, že je to příliš skřípavé.

Non, Je ne regrette rien

Číslo 2 – Patsy Cline

Pohnutý krátký život, hlas naprosto neškolený, navíc je zde sklon k neukázněnosti a velmi podivuhodným glissandům. Patsy bude mít pod vlivem životopisného filmu Sladké sny v mých očích navždy podobu Jessicy Lange. Ale já nechám technické nedostatky zpěvu osudu. Ten stříbřitý alt má prostě svoje kouzlo a to vzdor tomu, že je to vlastně Country.

Sweet dreams

Číslo 3 – Yma Sumac

Yma Sumac, vlastním jménem Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo. Vokální chameleon, který byl schopen naprosto všeho, bez jakýchkoli limitů. Je zde jistě kvalitní vokální průprava, nelze to zapřít a ani přeslechnout, ale operní zpěv to určitě není.

Ukázky z filmu Tajemství Inků (Jerry Hopper, 1954)

Claude Debussy Clair de Lune

Bohužel je zde jedna mrzutá věc, Yma nezvládla včas opustit pódiu od určitého věku její vystoupení nesly parodické prvky.

Číslo 4 – Whitney Houston

Neštěstím pronásledovaná zpěvačka, která neunesla svoji slávu a následná drogová závislost ji zabila. Byla moc krásná, úžasná a můj idol, Leontyne Price je její tetička, ale ta se na vokální průpravě Whitney nijak nepodílela.

Jako ukázku uvedu píseň, kterou napsala Dolly Parton, I will alway love you

Nabízely by se Celine Dion nebo Barbara Streisand, ale já chci doopravdy výrazně rozeznatelné vokály a to zde asi neplatí.

Číslo 5 – Dame Shirley Bassey

Je zde legendární status, který je podpořen určitou vokální nesmrtelností. Vzdor všem úspěchům a dosaženým metám, upadá tato velká umělkyně v zapomnění.

Diamonds are for ever a Goldfinger (2022), čili jí zde bylo neuvěřitelných 85 let. Jesně, je to malinko slyšet, ale stále je to super.

Číslo 6 - Agnetha Fältskog a Anni-Frid Lyngstad, čili ABBA

Vokály nejsou samy os sobě nijak výrazné, navíc je zde jasně slyšitelné použití sound-processoru. Jejich souzvuk a sladění dělá ABBU tím, co je a pak je tu ještě ten sentiment.

Fernando

Tak jsem vyjmenoval nijak nesouvisející zpěvačky z dob minulých a všechny jsou zahraniční.

Někdo by mohl říct, že jsem semlel páté přes deváté. A měl by vlastně pravdu.

V zahraničních vodách mě napadá ještě řada dalších úlovků: Adele, Lara Fabian, Karen Carpenter. Mariah Carey a další. Napadá mě také celá plejáda jazzových zpěvaček – ale o těch až někdy příště.

Omlouvám se, ale jména jako Shakira, Beyoncé, Rihanna, Taylor Swift a řada dalších mě nikdy nezaujala. Možná je to i tím, že jsem v jejich tvorbě nic nehledal a hledat asi nebudu. Ale jistě s k poslechu nechám přesvědčit, pokud mě má chuť někdo přesvědčovat, že se mýlím.

A co někdo z našich krajin, a dokonce současný?

Tady bohužel narážím do zdi – cíleně to neposlouchám a znám jen to, co ke mně dolehlo z rádia nebo odněkud z obchodu. Český mainstream neberu moc vážně a pohlížím na něj s nedůvěrou.

Mainstream? Vždyť vím, koho uvedu. Je to jednoduché…

Číslo 7 – Aneta Langerová

Mainstream to určitě není. Aneta dozrála jako víno a je jedna z mála neklasických zpěvaček, které dobrovolně a aktivně sleduji. Rozhodoval jsem se mezi Anetou a …“tu znáte“, ale ta už námi není Jistě jsou zde další výrazná jména většinou z dob minulých a já je uvedu je někdy příště.

Svatá Kordula