Nejkrásnější orchestrální skladby, 1. část

Následující seznam by měl asi sloužit jako návod pro lidi, kteří s klasickou hudbou začínají, co si zkusit poslechnout jako první. Nemám však v úmyslu někomu něco podsouvat a každý má svoji volbu.

Bývá mi pokládán dotaz, která je nekrásnější orchestrální skladba nebo kus v klasické hudbě. Odpověď je jednoduchá. Není žádný nejkrásnější orchestrální kus. Pro každého je to něco jiného. Správněji formulovaný dotaz je, který orchestrální kus je nejkrásnější pro mě. Odpovídám, že se to mění a každý den je to něco jiného. Přesto se pokusím odpovědět a dát pár tipů. Prezentuji to jako soubor tipů volně sypaných a nemá to žádné pořadí. Číslování má pouze formální význam s cílem udržet strukturu textu. Poněkud nelogicky seskládám celé koncerty a krátší orchestrální kusy.

Není v mých silách pojmout všechny skladby, které mě napadly.

1) Dvořákův koncert pro violoncello B-mol, opus 104

https://youtu.be/nJSlmoXpzfM

2) Mozartův klavírní koncer C-dur, číslo 21, K467. Druhá věta je známé andante.

https://youtu.be/ZeOY-YOfrHQ

3) 2. klavírní koncert Sergeje Rachmaninova, 2. věta je úplně božská

https://youtu.be/IX198THgIu8

4) Bedřich Smetana, Symfonický cyklus „Má Vlast“, ano, opravdu to myslím vážně

5) Ludwig van Beethoven, IX. Symfonie s ódou na radost. Královna všech symfonií.

https://youtu.be/O3MVY6UiMag

6) Antonín Dvořák IX. Symfonie z Nového Světa, dáme jenom Largo

https://youtu.be/ASlch7R1Zvo

7) Petr Iljič Čajkovský, V. Symfonie. https://youtu.be/b3poOs7c_4I

8) A když jsme u Čajkovského, mohl bych ještě uvést fantastickou předehru Romeo a Julie. Porušíme kult osobnosti. https://youtu.be/GvyK8zPmmWA

9) Zkusíme něco jiného. George Gershwin, Rhapsodie v Modrém. https://youtu.be/cH2PH0auTUU

10) Slýchávám, že do seznamu pro začátečníky nemůžu dát Mahlera. A já se ptám, proč ne? Tohle je velmi krásné. https://youtu.be/Les39aIKbzE

Pokud jste to dočetli až sem a něco si z toho poslechli, následuje přídavek v podobě Itzhaka Perlmana a jeho Stradivárek

https://youtu.be/BKCnHnqgIAA

a ještě jeden přídavek. Přihřeji si svou operní polévku. Je to beze slov, pouze orchestrální verze. Je třeba tomu chvíli dát

https://youtu.be/oV3X0EPWBC4

Pokud chcete, můžeme se k tomu vrátit a dám vám další tipy. Pokud tedy moje snaha není příliš smělá. Klasickou hudbu poslouchám 40 let a stále mám dojem, že nic nevím.

Asi si nelze nevšimnout, že propadám jistému lehkému kultu osobnosti. Jsem prostě starý Karajanista. Mám na to papíry a jiné to prostě nebude.