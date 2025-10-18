Nejkrásnější operní árie – soprán, mezzosoprán, alt – 1. část
Henry Purcell, Didina lamentace z opery Dido a Aeneas
Zde bych si dovolil svůj pokus o překlad textu árie
|DIDO
Thy hand, Belinda; darkness shades me,
On thy bosom let me rest,
More I would, but Death invades me;
Death is now a welcome guest. When I am laid in earth,
May my wrongs create
No trouble in thy breast;
Remember me,
but ah! forget my fate.
|DIDO Tvá ruka, Belindo, temnota mě zahaluje, Nech mě odpočívat na tvém lůně, Chtěla bych víc, ale smrt mě přemáhá; Smrt je nyní vítaným hostem. Až budu uložena do země, Ať mé křivdy nezpůsobí Žádné trápení, žádné trápení v tvém srdci; Vzpomínej na mě, vzpomínej na mě, ale ach! Zapomeň na můj osud. Vzpomínej na mě, ale ach! Zapomeň na můj osud.
A zde je volba úplně jednoduchá – Leontyne Price
To jen kdyby někdo nechápal, proč je ta dáma můj idol.
G. F. Handel, Care Selve, z opery Atalanta
|Care selve, ombre beate,
vengo in traccia del mio cor!
|Milé lesy, blažené stíny, přicházím po stopách svého srdce!
Leontyne Price
A zkusíme ji živě. Je to malinko jiné než studiová nahrávka
Vincenzo Bellini, Casta diva, z opery Norma
|Casta Diva, che inargenti
Queste sacre antiche piante
A noi volgi il bel sembiante
Senza nube e senza vel
Tempra, o Diva
Tempra tu de cori ardenti
Tempra ancora lo zelo audace
Spargi in terra quella pace
Che regnar tu fai nel ciel
|Ctnostná Bohyně, pokrývající stříbrem
tyto posvátné starověké rostliny
obrať k nám svou krásnou tvář
bez mračen a chmur
Zmírni, ó Bohyně,
Zmírni horlivá srdce,
Zmírni tak horoucí zápal
zasaď na zemi ten mír,
kterým vládneš na nebesích
Maria Callas – zde není jiná volba
Giuseppe Verdi, La Vergine degli Angeli, La Forza del Destino
|La vergine degli angeli Mi copra del suo manto E me protegga vigile Di dio l’angelo santo La vergine degli angeli E me protegga me protegga L’angiol di dio E me protegga L’angiol di dio Me protegga E me protegga
|Panna andělů Zakryj mě svým pláštěm A chraň mě bdělá Svatý anděl Boží Panna andělů A chraň mě chraň mě Anděl Boží A chraň mě Anděl Boží Chraň mě A chraň mě
A dáme si celou scénu… Boris Christov a Renata Tebaldi
To ale musel být večer. To obsazení se nedá dosáhnout.
Vincenzo Bellini, Mira, o Norma, z opery Norma
Není to tedy árie, je to duet. Snad to nevadí.
|ADALGISA
Mira, o Norma, ai tuoi ginocchi
questi cari tuoi pargoletti.
Ah! pietade di lor ti tocchi,
se non hai di te pietà... NORMA
Ah! perché la mia costanza
vuoi scemar con molli affetti?
Più lusinghe, ah più speranza
presso a morte un cor non ha... NORMA ED ADALGISA
Sì, fino all’ore estreme
Compagna tua m’avrai.
Per ricovrarci insieme
Ampia è la terra assai.
Teco del fato all’onte
Ferma opporrò la fronte,
Finchè il tuo core a battere
Io senta sul mio cor, sì.
|ADALGISA Podívej, Normo, na svá kolena ty své drahé malé děti. Ach! Měj s nimi soucit, pokud nemáš soucit sama se sebou... NORMA Ach! Proč chceš oslabit mé odhodlání svými něžnými city? Další lichotky, ach další naděje srdce nemá tváří v tvář smrti... NORMA A ADALGISA Ano, až do samého konce budu tvou společnicí. Aby nás společně ochránila je země dost široká. S tebou se budu pevně bránit ránám osudu dokud neucítím tvé srdce bít na mém srdci, ano.
Fiorenza Cossotto a Elena Souliotis
Camile Saint-Saëns, Moc Coeur S´ouvre a ta Voix, z opery Samson a Dalila
|Mon Coeur s’ouvre a ta voix
comme s’ouvrent les fleurs
aux baisers de l’aurore!
Mais, o mon bien-aime,
pour mieux secher mes pleurs,
que ta voix parle encore!
Dis Moi qu’a Dalila tu reviens
pour jamais!
Redis a ma tendresse
Les serments d’autrefois,
Ces serments que j’aimais Ah! responds a ma tendresse
Verse-moi, verse moi l’ivresse! Responds a ma tenfresse, etc
|Mé srdce se otevírá tvému hlasu jako se otevírají květiny polibkům úsvitu! Ale, ó můj milovaný, aby mé slzy lépe vyschly, ať tvůj hlas promlouvá dál! Řekni mi, že se vracíš k Dalile navždy! Zopakuj mé něžnosti Přísahy z dávných časů, Ty přísahy, které jsem milovala Ach! Odpověz mé něžnosti Nalij mi, nalij mi opojení! Odpověz mé něžnosti, atd.
Je to opět duet Shirley Verrett a Jon Vickers
Je to árie svádění a já jsem sveden zcela dokonale. Miluji Tě, Shirley!
Charles Gounod, O ma Lyre Immortelle z opery Sapho
|Ô ma lyre immortelle Ô ma lyre immortelle, Qui dans les tristes jours A tous mes maux fidèle Les consolait toujours! En vain ton doux murmure Veut m’aider à souffrir, Non, tu ne peux guérir Ma dernière blessure; Ma blessure est au coeur Seul le trépas peut finir ma douleur. Adieu, flambeau du monde, Descends au sein des flots, Moi, je descends sous l’onde, Dans l’ eternel repos. Le jour qui doit éclore, Phaon, luira pour toi, Mais, sans penser à moi, Tu reverras l’aurore.
|Ó, má nesmrtelná lyro, Která v smutných dnech Věrná všem mým bolestem Vždy je utěšovala! Marně se tvůj sladký šepot Snaží mi pomoci snášet utrpení, Ne, nemůžeš uzdravit Mou poslední ránu; Má rána je v srdci Pouze smrt může ukončit mou bolest. Sbohem, pochodeň světa, Sestup do hlubin mořských, Já sestupuji pod vlny, Do věčného odpočinku. Den, který má nastat, Phaone, bude pro tebe zářit, Ale bez myšlenky na mě Uvidíš znovu úsvit.
Shirley Verrett
Antonín Dvořák, Měsíčku na nebi hlubokém, árie z opery Rusalka
Text přikládám pro škarohlídy, kteří tvrdí, že operním pěvcům nerozumí
Měsíčku na nebi hlubokém,
světlo tvé daleko vidí.
Po světě bloudíš širokém,
díváš se v příbytky lidí.
Po světě bloudíš širokém,
díváš se v příbytky lidí.
Měsíčku, postůj chvíli,
řekni mi,
kde je můj milý.
Měsíčku, postůj chvíli,
řekni mi, řekni
kde je můj milý.
Řekni mu, stříbrný měsíčku,
mé že jej objímá rámě,
aby si alespoň chviličku
vzpomenul ve snění na mne,
aby si alespoň chviličku
vzpomenul ve snění na mne.
fotky
Zasviť mu do daleka,
zasviť mu,
řekni mu, řekni
kdo tu naň čeká.
Zasviť mu do daleka,
zasviť mu,
řekni mu, řekni
kdo tu naň čeká.
O mně-li, duše lidská sní,
ať se tou vzpomínkou vzbudí.
Měsíčku nezhasni! Nezhasni!
Měsíčku nezhasni!
Leontyne Price
Pravda, je zde malinko akcent, ala na Afroameričanku, která nemá o češtině šajn, to je dost dobré. Přitom dle vlastních slov přivedla svého kouče slovanských jazyků do blázince.
Ta zvláštní erotická hořkost v jejím hlase mě místy dohání k slzám. A co? Lepší už to nebude!
Slovo závěrem
Zdá se, že to bude seriál. Dnes jsme volili převážně pomalou notu. Příště to oživíme nějakými oktany.
Přiznám se, že jsem poslední měsíc psal v záchvatu parkinsonského zoufalství Sci-Fi román a na blog jsem neměl čas. Román je dlouhý jako Lovosice, ale připadá mi to dost pitomé a já se velmi rozpakuji to někomu ukázat.
Jiří Zedník
Solomija Krušelnycká, ukrajinská legenda – lyrický soprán
Jistě se ptáte, kdo tohle je. To je ta, co zachránila operu Pucciniho Madama Butterfly a možná i Pucciniho kariéru.
Jiří Zedník
Amelita Galli-Curci, koloraturní soprán
Amelita Galli-Curci, skřivánek nebo snad měla housle v krku? Těžko se dnes na toto téma s někým dohadovat. Její jméno bylo hvězdné a dnes pomalu upadá v zapomnění. Zapomenuta být nesmí. Pojďme si ji spolu připomenout.
Jiří Zedník
Aplikace zenové katalýzy v moderní organické syntéze
Jsem Parkinsonovou nemocí držen v pracovní neschopnosti. Už několikátý měsíc. Občas se mi stýská po práci v laboratoři. Humor mi však zdále zbyl. Snad se pobavíte stejne jako já, když jsem text psal.
Jiří Zedník
Ivan Semenovyč Kozlovskyj, ukrajinský lyrický tenorista světové úrovně
Jméno se zdá poněkud zapadlé a to je chyba. Ať už se na něj díváme v jakémkoli kontextu, jedno je jisté: Kozlovskyj patřil mezi tenoristy v nejvyšší lize. Škoda, že sevření sovětského systému mu nedovolilo více zazářit.
Jiří Zedník
Renata Babak, ukrajinská mezzosopranistka
Dnes otevřeme zajímavý cyklus vzpomínkových medailonů, který nám tyto umělce připomene. Umožní nám pohlédnout do očí zapomenutým umělcům a poslechnout si jejich hlas.
