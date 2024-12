Nejkrásnější místa ve francouzské nejen opeře, Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)

K mému velkému překvapení se někteří moji známí tomuto jménu divili. Tak jsem se rozhodl napsat krátký medailon o životě tohoto francouzského velikána. Měl by být známější, než je.

Camille Saint-Saëns byl francouzský skladatel, klavírní virtuos, varhaník a dirigent, jehož hudební kariéra trvala přes sedmdesát let.

Saint-Saëns se narodil 9. října 1835 v Paříži. Jeho otec zemřel, když mu byly pouhé tři měsíce, a vychovávala ho jeho matka spolu s tetou, která ho seznámila s hudbou. Byl považován za zázračné dítě. Na svém prvním koncertě debutoval, když mu bylo deset let. Ve třinácti letech byl přijat na Pařížskou konzervatoř, kde studoval varhany a skladbu. Po dokončení studií se stal varhaníkem v kostele Saint-Merri, kde byl jen krátce. Později působil dvacet let v kostele La Madeleine v Paříži.

V roce 1861, po ukončení své kariéry varhaníka, přijal Saint-Saëns místo učitele hudby na École de Musique Classique et Religieuse v Paříži, kterou v roce 1853 založil Louis Niedermeyer. V té době byl Niedermeyer již po smrti, a Saint-Saëns převzal část jeho úkolů. Navzdory nesouhlasu vedení školy seznamoval studenty s díly moderních autorů, jako byli Liszt, Schumann a Wagner. Mezi jeho nejvýznamnější žáky z tohoto období patřil Gabriel Fauré. V této době také začal pracovat na svém nejslavnějším díle, Karnevalu zvířat, které však dokončil až v roce 1886.

Saint-Saëns se dvakrát neúspěšně pokusil získat prestižní Prix de Rome. Druhý pokus, který učinil již jako respektovaný skladatel, vyvolal smíšené reakce, například u Hectora Berlioze.

V roce 1875 se oženil s Marií-Laurou Truffotovou, která byla o dvacet let mladší. Měli spolu dva syny, kteří bohužel zemřeli v útlém věku – starší syn tragicky při pádu z okna. Tato ztráta vedla ke konci jejich manželství. V roce 1878 jeho žena odešla, a už se nikdy nesetkali. Saint-Saëns se poté již nikdy neoženil, a není známo, že by měl další romantické vztahy. Někteří historikové spekulují o jeho možné homosexualitě, ale tento aspekt nás nezajímá a není klíčový pro pochopení jeho života a díla.

Během své kariéry napsal několik oper, většina z nich však dnes zůstává zapomenuta. Výjimkou je Samson a Dalila (1877), která se dodnes pravidelně objevuje na světových operních scénách. V roce 1881 byl Saint-Saëns zvolen členem Francouzského hudebního institutu, což výrazně posílilo jeho prestiž v hudebním světě. V průběhu 80. let 19. století jeho popularita dále rostla, a v Anglii byl dokonce považován za největšího žijícího skladatele.

Toto hodnocení však vyvolává otázky, neboť v té době tvořili Verdi a Puccini, jejichž díla zanechala mnohem hlubší stopu v operní historii. Premiéra Verdiho Otella v roce 1887 byla historickým mezníkem, a mnozí muzikologové se shodují, že Samson a Dalila se nemůže rovnat dramatické hloubce a hudební genialitě tohoto mistrovského díla. Přesto však názor tehdejších Angličanů dobře ilustruje dobové hudební preference a pohledy na skladatele.

Zajímavé je, že antiverdiánství – někdy až přehnaně vášnivé – přežívá u některých lidí dodnes. Jedna z nejzábavnějších historek, kterou znám, pochází od mého kolegy. Ten vzal zarputilého wagneriána na představení Verdiho Otella, a tento nešťastník byl na konci představení nucen uznat, že „je to opravdu dobrá opera.“ Což u wagneriána je až šokující zjištění.

V roce 1883 měla premiéru jeho opera Henry VIII, která byla ve své době velmi ceněná. Dnes se jen zřídka uvádí, přesto však existují snahy o její oživení.

Smrt jeho matky v roce 1888 hluboce ovlivnila jeho osobní život. Aby unikl těžkým depresím a sebevražedným myšlenkám, začal cestovat po světě. V roce 1889 se uchýlil do Alžírska, kde se snažil najít klid.

V 90. letech 19. století navštívil Spojené státy a napsal dvě opery: Phyrné (1893) a Frédégonde (1895). Přestože byly tehdy dobře přijaty, dnes se již nehrají.

V roce 1896 měl premiéru jeho 5. klavírní koncert, známý jako „Egyptský“. Tento koncert, inspirovaný skladatelovými cestami, stojí za pozornost, i když ho osobně příliš dobře neznám.

V roce 1913 dokončil své poslední velké dílo, oratorium Země zaslíbená, které symbolicky uzavírá jeho bohatou skladatelskou kariéru. Nutno ale podotknout, že i potom vznikly některé kratší kusy. Jejich význam je ale omezený (alespoň z dnešního pohledu).

Saint-Saëns byl skutečným renesančním člověkem. Kromě hudby se intenzivně zajímal o matematiku, astronomii, archeologii a literaturu. Jeho znalosti byly encyklopedické a tato šíře vzdělání se odrážela i v jeho hudebním díle. Patřil také mezi první skladatele, kteří se pokusili o scénickou hudbu pro rané němé filmy, což dokazuje jeho schopnost reagovat na nové formy umění.

Ačkoliv bývá Saint-Saëns často označován za konzervativního skladatele, jeho dílo ovlivnilo budoucí generace hudebníků a skladatelů. Na počátku své kariéry byl považován za progresivního a pokrokového umělce, který posouval hranice tehdejší hudební tradice. Avšak s přibývajícími lety začal lpět na principech, které kdysi přinesly revoluci, což ho postupně zařadilo mezi zastánce tradičních hodnot. Tento posun vedl k tomu, že byl ve své pozdní kariéře vnímán jako reakcionář, intrikán a zpátečník.

Saint-Saëns se často dostával do konfliktů se svými následovníky i žáky. Ačkoliv jeho hudební génius byl obecně uznáván, jeho přísné lpění na tradičních hodnotách vyvolávalo rozpaky. Někteří ho dokonce obviňovali z žárlivosti a ze snahy potírat konkurenci. Tyto kontroverze však nelze zjednodušit – Saint-Saëns byl složitou osobností, která si stála za svými přesvědčeními, i když tím často ztrácel přízeň mladší generace.

Navzdory své pověsti zpátečníka prokázal odvahu a otevřenost, například když v roce 1910 jako jediný významný francouzský skladatel podnikl cestu do Mnichova, aby si poslechl Mahlerovu 8. symfonii. Tento krok dokládá, že i přes své rezervy vůči moderním směrům si zachovával respekt k hudební inovaci, pokud v ní viděl kvalitu.

Saint-Saëns během svého života procestoval celý svět, včetně Egypta, Alžírska a Spojených států. Tyto cesty se promítly do jeho hudby, která často obsahuje exotické prvky inspirované kulturami, s nimiž se setkal. Tato kombinace francouzské elegance a cizokrajných vlivů přispěla k jedinečnosti jeho stylu.

Camille Saint-Saëns zemřel 16. prosince 1921 v Alžíru.

Jeho dlouhá a plodná kariéra zanechala nesmazatelnou stopu v historii hudby a jeho skladby dodnes patří k pokladům francouzské kultury.

Snad tento článek pomůže oživit pomalu schnoucí a upadající slávu tohoto hudebního génia, který si zaslouží být znovu objeven a doceněn novými generacemi milovníků hudby. Základním faktem zůstává, že tento skladatel nikdy neměl být zapomenut. Ale to určitě bude tím, že nenosil účes jako Taylor Swift.

A my si nyní projdeme některé hudební kusy tohoto skladatele, tedy ty, které znám:

Danse Macabre, to se do češtiny překládá jako Tanec Kostlivců. Naladíme se na valčíkový rytmus a JEDEME!!!

Původně to mělo zpívaný text, ale to se dnes vlastně už ani neví. Asi to v tom zběsilém tempu nešlo zpívat. Pokud to neznáte, tak se to na vás podepíše a budete se vracet. Mně to nevyčítejte, já vám to říkal.

Pak je zde známá orchestrální pásmo Karneval zvířat

Obraz Umírající Labuť – Le Cygne

přeci znáte. Hraje se to typicky na pohřbech. Nutno říct, že je to opravdu nádherné. Ale za poslech stojí všechny obrazy.

Pak bych zmínil sonátu pro cello číslo 1. C-mol, zvolíme krátkou ukázku

Pak bychom si mohli poslechnout lehkou klavírní etudu číslo 52 ve formě valčíku

ale to není tak chytlavé jako některé jiné.

Pak je zde slavný klavírní koncert číslo 2, G-mol

Mnohokrát mě napadlo, že koncertů je 5 a že bych to měl dostudovat, ale na to jsem líný. V této fázi kariéry byl Rubinstein prakticky slepý, bylo mu asi půl milionu let. Jeho interpretace je však přesto živá a hravá.

Určitě zajímavá je Alžírská suita

která nás přenese do Alžíru. Melodika tohoto kusu je opravdu velmi bohatá.

Pak bychom tu měli 3. symfonii, ktrerá je nazývána varhanní. Když je tahle 3., pak existuje ještě nějaká první a druhá, ale já je neznám. Tato skladba pro varhany a orchestr uzemní každého hluboko do křesla. Hlavně část Allegro Maestoso, Piu Allegro

aspiruje na největší rambajz, který kdy kdo napsal.

Z orchestrálních skladeb bych ještě uvedl Rondo Capriccioso číslo 28.

To je opravdu nádherné a staví nedostatečnou popularitu Saint-Saënsovu do absurdního světla.

Pak bychom tu měli opery. Je jich více, ale já znám jenom jednu - Samson a Dalila. Původně to snad bylo oratorium. Obsahuje to skutečně nádherné pasáže. Opeře někdy věnuji zvláštní článek s průvodcem, kde rozebereme hudbu a scény opery detailněji. Árii svádění uvést musím. Je to jedna z nejkrásnějších árií, které kdy byly napsány.. áaach… Koho na to vybereme? Že bychom zkusili více interpretací? Zde bych si dovolil uvést odkaz na text árie. Odkaz

Elina Garanča

Maria Callas

Rita Gorr https://youtu.be/4Qh_3L8xuHY

Christa Ludwig https://youtu.be/uqzQHIZ3DbA

Shirley Verrett https://youtu.be/0vKFeHpmUJE

Fiorenza Cossotto https://youtu.be/iKdAZJVdIBk

A pak je zde baletní hudba, které se říká Bacchanalle

Pak tu máme závěrečnou scénu kataklyzmatu. Sbor a orchestr zde mistrně využívají rytmiky, která je přirozeně dána melodikou a tonalitou francouzského jazyka. Tato unikátní kvalita bohužel nikdy plně nevyzní v překladu, což je škoda, protože právě jazyk hraje klíčovou roli v dramatickém vyznění této scény. A potvrzuje to jak genialitu skladatelovu, tak autora libreta.

Pro ty, kteří by si chtěli poslech vychutnat, jsem vybral nahrávku celé opery a přidal časový údaj

kdy tato scéna začíná.

Můžete si poslech užít sami, ale přiznávám, že tyto momenty se lépe prožívají, když je sdílíte s někým dalším, byť jen online. Bohužel, já na takové sdílení nikoho nemám, což je v tomto případě škoda. Přesto doufám, že si to vychutnáte!

Oper je určitě více, avšak jsou dnes zapadlé a nehrají se. Existuje opera Henry VIII, která se moc neuvádí a já ji neznám. Uvádí se však koncertně její předehra

Nalezl jsem to jako playlist, který obsahuje celou operu. Založil jsem si to a někdy si to poslechnu. Můžeme se domluvit a uspořádat skupinový poslech.