Co je a co není klasická hudba, je asi jedno, vždy jsem si myslel, že se hudba dělí na dobrou a špatnou a toho se držím.

Nejkrásnější melodie v klasické hudbě, pokračování

1) Edward Elgar, Variace Enigmy, Nimrod, Adagio, Op 36. č9 , John Elliot Gardiner a Vídeňská Filharmonie, ukázka zde

2) Pietro Mascagni, opera Iris, „Hymnus slunci, Inno del Sole“, Orchestr a sbor Metropolitní opery diriguje sbormistr David Stivender, rok 1983, gala ke sto letům otevření MET, ukázka zde

3) 3. Věta Brahmsovy 3. symfonie, Poco Allegretto, působí to na mě vždy dojmem, že orchestr jakoby pláče, Berlínskou Filharmonii řídí Simon Rattle, ukázka zde

4) Enio Morricone, Soundtrack k filmu Mise, „Nella Fantasia“, já tohle bez váhání zařadím do klasické hudby, co je to totiž jiného. Představení diriguje autor, Maestro Ennio Morricone. Ukázka zde

5) Tomasso Albioni, Adagio. A já jsem zvyklý provokovat, tak zkusíme zpívanou cover verzi, Giuseppe Giacomini

Ukázka zde

6) Chopinovo Nocturno číslo 20, cis mol, zajímavé je, že bylo vydáno až po skladatelově smrti

Menahem Pressler ve věku 90 let. Ukázka zde

7) Hector Berlioz, Harold v Itálii, „Sérénade d’un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse.“ John Nelson diriguje Štrasburský symfonický orchestr, na violu hraje Tiomthy Ridout. Ten zpěvný motiv vám určitě utkví, ale celá kompozice Harod v Itálii je naprosto úžasná. Ukázka zde

8) Franz Schubert, Stȁndchen, serenáda, nezapomně jsem, že jsem přes ty vokální výkony, tenorista Peter Schreier, ukázka zde

9) John Williams, Star Wars, „Imperiální Pochod“, Vídeňskou filharmonii diriguje autor, John Williams, Star Wars, „Main theme“ Vídeňskou filharmonii diriguje Maestro Simon Rattle.

10) Franz Liszt na text Victora Huga, Když spím – O Quand je dors, Zpívá Jennie Tourel, taková slavná a dnes ani nikdo neví, že někdo takový, kdy byl. Ukázka zde a my zkusíme ještě někoho jiného, my zkusíme Emmy Destinn, ukázka zde

11) Hector Berlioz, písňový cyklus – Letní noci, Les Nuites d´Eté, „Přízrak Růže, le Spectre de la rose“ a jako interpretku zvolíme opravdu někoho zcela výjimečného: Dame Janer Baker. Ukázka zde

K tomuto písňovému cyklu se pojí zábavná historka, když moje milovaná sestřenka s maminkou dostaly během představení tohoto cyklu nezvladatelný záchvat smíchu a uvaděčka je vyvedla. Komu se tohle nikdy nestalo, ať se přihlásí. Mě vyvedli z pokračování filmu Vetřelec. U závěrečné scény, boje Ripleyové s vetřelcem ve výpusti do otevřeného vesmíru, jsem se smál tak, že to nešlo zastavit. Ukázka z Vetřelce zde

Scéna opravdu neztratila vůbec nic ze svojí nesmyslné neznalosti fyziky a je stále nechtěně vipná.

12) Elmer Bernstein, Sedm statečných soundtrack, Německý rozhlasový orchestr řídí Alexander Prior, Já se nebojím dát filmovou hudbu mezi hudbu klasickou, ukázka zde

13) A zkusíme něco, co jste myslím nečekali, Charles Chaplin, film: Světla Ramp, skladbu Chaplin pojmenoval „Eternaly“, ukázka zde