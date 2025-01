Nejkrásnější árie pro soprán

Jsem kočičí člověk, vždy jsem si myslel, že psí, ale to byl omyl. Kočičí láska přináší kočky a skutečnou kočičí lásku. Zní to strašně banálně, ale kočičí lidé vědí, o čem mluvím.

Birgit Nilsson, švédská personifikace princezny Turandot

Tato sopranistka je natolik neopakovatelná, že by ji měli znát úplně všichni a to plynoucímu času navzdory. Bohužel, clona času je neúprosná a proto i toto velké jméno pomalu mizí za horizonem času a to je chyba.