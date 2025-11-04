Nejkrásnější árie pro baryton, basbaryton a pro bas – 1 část
Většinou se předpokládá, že nižší operní hlasy jsou v principu vedlejší role. Myslím si však, že operní představení není jenom o tenoristech a sopranistkách. Je to vždy o souhře všech a nižší operní hlasy jsou pevně vbudovány do úspěchu jakéhokoli úspěšného představení.
Georges Bizet, Votre toast, Carmen
Tuto árii znají i ti, kteří netuší, že pochází z opery. Je to ta slavná píseň o býčích zápasech – s nakažlivým rytmem, okázalým sebevědomím a smyslným šarmem.
Escamillo, toreador, zpívá svůj přípitek davu: oslavuje odvahu, sílu, slávu… ale i pohled černých očí, který se mu z arény vpíjí do duše.
Tahle árie je hudebně dokonalá směs majestátu a frajeřiny.
Robert Merrill ji zpíval s přirozeným půvabem, který z ní dělá víc než pouhou show – byl to muž, který si nehrál na hrdinu, on byl hrdina.
Když Merrill zazpívá „Toréador, en garde!“, máte chuť vstát a zvednout sklenku.
Text
|ESCAMILLO
Votre toast ... je peux vous le rendre,
Señors, Señors, car avec les soldats
Oui les toreros peuvent s’entendre,
Pour plaisirs ils ont les combats.
Le cirque est plein, c’est jour de fête,
Le cirque est plein du haut en bas.
Les spectateurs perdant la tête,
Les spectateurs s’interpellent à grands fracas:
Apostrophes, cris et tapage
Poussés jusques à la fureur.
Car c’est la fête du courage,
C’est la fête des gens de cour.
Allons en garde! Allons! Allons! Ah!
Toréador, en garde,
Toréador, toréador,
Et songe bien, oui songe en combattant
Qu’un oeil noir te regarde
Et que l’amour t’attend.
Toréador, l’amour,
L’amour t’attend! TOUS
Toréador en garde,
Toréador, toréador
En combattant songe qu’un oeil noir te regarde
Et que l’amour t’attend,
Toréador, l’amour, l’amour t’attend! ESCAMILLO
Tout d’un coup on fait silence;
On fait silence. Ah que se passe-t-il?
Plus de cris; c’est l’instant
Le taureau s’élance en bondissant hors du toril …
Il s’élance, il entre, il frappe, un cheval roule
Entraînant un picador.
Ah bravo toro!, hurle la foule.
Le taureau va ... il vient ... il vient et frappe encor!
En secouant ses banderilles,
Plein de fureur, il court!
Le cirque est plein de sang;
On se sauve, on franchit les grilles;
C’est ton tour maintenant.
Allons en garde! Allons! Allons! Ah!
Toréador, en garde!
Toréador, toréador!
Et songe bien, oui songe en combattant
Qu’un oeil noir te regarde
Et que l’amour t’attend.
Toréador, l’amour t’attend! TOUS
Toréador en garde!
Toréador! Toréador!
En combattant songe qu’un oeil noir te regarde,
Et que l’amour t’attend.
Toréador, l’amour, l’amour t’attend!
|ESCAMILLO Váš přípitek... mohu vám oplatit, Señors, Señors, protože s vojáky Ano, toreadoři se mohou domluvit, Pro své potěšení organizují souboje. Cirkus je plný, je to slavnost, Cirkus je plný odshora až dolů. Diváci ztrácejí hlavu, Diváci na sebe hlasitě volají: Volání, výkřiky a hluk Dohánějí je k zuřivosti. Protože je to slavnost odvahy, Je to slavnost lidí z dvora. Do boje! Do boje! Do boje! Ach! Toreadore, do boje, Toreadore, toreadore, A mysli, ano, mysli, když bojuješ, Že na tebe hledí černé oči A že na tebe čeká láska. Toreadore, láska, Láska na tebe čeká! VŠICHNI Toreadore, pozor, Toreadore, toreadore Během boje mysli na to, že tě sledují černé oči A že na tebe čeká láska, Toreadore, láska, láska na tebe čeká! ESCAMILLO Najednou nastalo ticho; Nastalo ticho. Ach, co se děje? Žádné výkřiky; nastal ten okamžik Býk vyskočí z ohrady... Vrhá se, útočí, napadá, kůň se převrací a strhává s sebou pikadora. Bravo, býku! křičí dav. Býk postupuje... přichází... přichází a znovu útočí! Mává banderillami, běží, plný zuřivosti! Aréna je plná krve; Lidé utíkají, šplhají po mřížích; Teď je řada na tobě. Do boje! Do boje! Do boje! Ach! Toreadore, do boje! Toreadore, toreadore! A pamatuj, ano, pamatuj během boje, že tě sleduje černé oko a že na tebe čeká láska. Toreadore, láska na tebe čeká! VŠICHNI Toreadore, pozor! Toreadore! Toreadore! Během boje si pamatuj, že tě sleduje černé oko a že na tebe čeká láska. Toreadore, láska, láska na tebe čeká!
Koho na to vybereme? Asi to vím – Robert Merrill
W. A. Mozart, Deh, vieni alla a finestra, o mio tesoro, Don Giovani
Tady se dostáváme k Mozartovu pojetí svádění. Žádná síla, žádné výšiny, jen tichý hlas doprovázený mandolínou.
Don Giovanni zpívá pod oknem, hladký, sametový, slizký, zákeřný jako had, ale přesvědčený, že každá žena je jen další stránka v jeho nekonečném seznamu.
„Ach, pojď k oknu, má milá, pojď utěšit mé slzy…“
To není upřímnost, to je taktika – a právě v tom je kouzlo.
Dietrich Fischer-Dieskau tu vytvořil Don Giovanniho jako kultivovaného démona. Jeho hlas má eleganci, ale i temný podtón – víme, že tenhle muž nikdy nebude spasen.
Text
|DON GIOVANNI
Canta accompagnandosi col mandolino
Deh, vieni alla finestra, o mio tesoro,
Deh, vieni a consolar il pianto mio.
Se neghi a me di dar qualche ristoro,
Davanti agli occhi tuoi morir vogl’io!
Tu ch’hai la bocca dolce più del miele,
Tu che il zucchero porti in mezzo al core!
Non esser, gioia mia, con me crudele!
Lasciati almen veder, mio bell’amore!
|DON GIOVANNI Zpívá za doprovodu mandolíny Ach, pojď k oknu, má milá, Ach, pojď utěšit mé slzy. Pokud mi odepřeš útěchu, chci zemřít před tvýma očima! Ty, jejíž ústa jsou sladší než med, ty, která máš v srdci cukr! Nebuď ke mně krutá, má radosti! Nech mě alespoň vidět, má krásná lásko!
Barytonista Dietrich Fischer-Dieskau
G. Verdi, Studia il passo… Come dal ciel precipita, Macbeth, árie Banqua z 2. dějství
Tady už se dostáváme k čistému temnu.
Banco, přítel Macbethův, cítí, že nad ním visí hrozba. „Jak z nebe padá stále temnější stín,“ zpívá, zatímco tuší, že zrada je nablízku.
Hudba je tísnivá, pomalá, hutná – Verdi tu napsal árii, která doslova voní smrtí.
Jerome Hines, ten obrovský bas s tváří filozofa, v ní spojil velikost a lidskost. Když v závěru zvolá „Fuggi, mio figlio!“, není to jen dramatický moment – je to skutečný výkřik otce.
Text
|Banco Studia il passo, o mio figlio...
Usciam da queste tenèbre...
Un senso ignoto
Nascer mi sento in petto,
Pien di tristo presagio e di sospetto. Come dal ciel precipita
L’ombra più sempre oscura!
In notte ugual trafissero
Duncano, il mio signor.
Mille affannose immagini
M’annunciano sventura,
E il mio pensiero ingombrano
Di larve e di terror. Ohimè !... Fuggi, mio figlio !
O tradimento !...
|Banco Sleduj své kroky, můj synu... Vyjděme z této temnoty... Neznámý pocit Cítím v hrudi, plný smutného předtucha a podezření. Jako by z nebe padal Stále temnější stín! V téže noci probodli Duncana, mého pána. Tisíce úzkostných obrazů Mi ohlašují neštěstí A mé myšlenky zaplňují Přízraky a hrůza. Ach! ... Uteč, můj synu! Zrada! ...
Výjimečný basista a velmi pozoruhodný člověk - Jerome Hines
A my u Hinese ještě zůstaneme.
G. F. Haendel, Messiah, Trumpet shall sound
Ano, není to opera, ale odpustíme si tuhle odbočku.
Tato árie je triumfem nad smrtí – slavnostní, majestátní a přitom hluboce duchovní.
„The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible…“
Trubka zazní, mrtví vstanou, a vše pomíjitelné se promění v nesmrtelnost.
Jerome Hines (ano, znovu on) byl v této árii jako prorok, který už nahlédl za hranici života.
V jeho podání se Händelův klasicismus mění v ohromný proud světla.
Je to hlas, který neoslavuje smrt, ale překonání smrti.
Text
|The trumpet shall sound
And the dead shall be raised
And the dead shall be raised Incorruptible
The trumpet shall sound
And the dead shall be raised
Be raised Incorruptible
Be raised Incorruptible
And we shall be changed
And we shall be changed The trumpet shall sound
The trumpet shall sound
And the dead shall be raised
Be raised Incorruptible
Be raised Incorruptible
And we shall be changed
And we shall be changed
And we shall be changed
We shall be changed
We shall be changed
And we shall be changed
And we shall be changed
We shall be changed
And we shall be changed
We shall be changed For this corruptible must put on
Incorruption
For this corruptible must put on
Must put on
Must put on, must put on
Incorruption And this mortal must put on
Immortality
And this mortal must put on
Immortality
Immortality The trumpet shall sound
And the dead shall be raised
And the dead shall be raised Incorruptible
The trumpet shall sound
And the dead shall be raised
Be raised Incorruptible
Be raised Incorruptible
And we shall be changed
And we shall be changed The trumpet shall sound
The trumpet shall sound
And the dead shall be raised
Be raised Incorruptible
Be raised Incorruptible
And we shall be changed
And we shall be changed
And we shall be changed
We shall be changed
We shall be changed
And we shall be changed
And we shall be changed
We shall be changed
And we shall be changed
We shall be changed
|Zazní trubka A mrtví budou vzkříšeni A mrtví budou vzkříšeni Nepomíjitelní Zazní trubka A mrtví budou vzkříšeni Budou vzkříšeni Nepomíjitelní Budou vzkříšeni Nepomíjitelní A my budeme proměněni A my budeme proměněni Trubka zazní Trubka zazní A mrtví budou vzkříšeni Vzkříšeni v neporušitelnosti Vzkříšeni v neporušitelnosti A my budeme proměněni A my budeme proměněni A my budeme proměněni Budeme proměněni Budeme proměněni A my budeme proměněni A my budeme proměněni Budeme proměněni A my budeme proměněni Budeme proměněni Neboť toto porušitelné musí obléci Neporušitelnost Neboť toto porušitelné musí obléci Musí obléci Musí obléci, musí obléci Neporušitelnost A toto smrtelné musí obléci Nesmrtelnost A toto smrtelné musí obléci Nesmrtelnost Nesmrtelnost Trubka zazní A mrtví budou vzkříšeni A mrtví budou vzkříšeni Neporušitelní Trubka zazní A mrtví budou vzkříšeni Budou vzkříšeni Neporušitelní Budou vzkříšeni Neporušitelní A my budeme proměněni A my budeme proměněni Zazní trubka Zazní trubka A mrtví budou vzkříšeni Budou vzkříšeni Nepomíjitelní Budou vzkříšeni Nepomíjitelní A my budeme proměněni A my budeme proměněni A my budeme proměněni Budeme proměněni Budeme proměněni A my budeme proměněni A my budeme proměněni Budeme proměněni A my budeme proměněni Budeme proměněni
A na konci zkusíme něco z Wagnera
Richard Wagner, „O du mein holder Abendstern“ z opery Tannhäuser
A na závěr trochu klidu po veškeré vášni a krvi.
Wolfram zpívá večernici – ne o lásce, kterou chce, ale o lásce, kterou ztratil a přesto ji přeje nebesům.
„Ó ty, má krásná večernice… ze srdce, které nikdy nezradilo, pozdrav ji, až půjde kolem.“
Je to modlitba, ne árie.
Leonard Warren v ní spojil lidskost, pokoru a zvuk, který byl sám o sobě modlitbou.
Žádné efekty, žádné ego — jen čistý tón, který prosvítá temnotou jako samotná hvězda, o níž zpívá.
|Wie Todesahnung Dämmrung deckt die Lande,
umhüllt das Tal mit schwärzlichem Gewande;
der Seele, die nach jenen Höhn verlangt,
vor ihrem Flug durch Nacht und Grausen bangt.
Da scheinest du, o lieblichster der Sterne,
dein Sanftes Licht entsendest du der Ferne;
die nächt’ge Dämmrung teilt dein lieber Strahl,
und freundlich zeigst du den Weg aus dem Tal. O du, mein holder Abendstern,
wohl grüsst’ich immer dich so gern:
vom Herzen, das sie nie verriet,
grüsse sie, wenn sie vorbei dir zieht,
wenn sie entschwebt dem Tal der Erden,
ein sel’ger Engel dort zu werden!
|Jako předtucha smrti soumrak pokrývá zemi, obaluje údolí černým pláštěm; duše, která touží po těch výšinách, se bojí svého letu nocí a hrůzou. Tam záříš, ó nejkrásnější z hvězd, vysíláš své jemné světlo do dálky; noční soumrak rozděluje tvůj milý paprsek a přátelsky ukazuje cestu z údolí. Ó ty, má krásná večernice, vždy tě tak rád zdravím: ze srdce, které nikdy nezradilo, pozdrav ji, když kolem tebe proletí, když odlétá z údolí pozemského, aby se tam stala blaženým andělem!
Legendární barytonista Leonard Warren
Jiří Zedník
