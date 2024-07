Nejhlasitější skladby klasického hudebního repertoáru – Není nad pořádný kravál, 2. část

Opět zvolíme nějaké klasické kousky. Je třeba si pamatovat, že hlasitost skladby se může lišit dle provedení.

Richard Wagner „Jízda Valkýr“ z opery „Die Walküre“ z cyklu „Prsten Nibelungů“. Řadu lidí překvapuje, že tento kus je zpívaný. Tady je důkaz, že Wagner měl na všechno maximální nároky. Na provedení tohoto kusu potřebujete 8 Valkýr. Minimálně 4 musí být sopranistky v první lize. Je to opravdu velmi vzrušující kus. Okna vyrazíte úplně hladce

https://youtu.be/xeRwBiu4wfQ

Camille Saint-Saens „3. varhanní symfonie, Allegro Maestoso – piu Allegro“. Tady se to týká hlavně nahrávek. V koncertním sále by se to asi sneslo.

https://youtu.be/3vipdmXX8CI

Čajkovského 1. klavírní koncert – tahle skladba se nezdá. Před 40 lety jsem se učil na maturitu. Myslel jsem, že v našem činžáku přes den nikdo není. Naládoval jsem Karajanovo provedení se Sviatoslavem Richterem na tátův gramofon a vyšrouboval hlasitost na max. Skleničky na polici tančily do taktu. Přiletěla na mě sousedka. Nejdříve mi vynadala, ale když zjistila, co to je, sedla se vedle mě a poslouchali jsme to dokola. Ona mi pak vykládala o sobě, o svém pobytu v koncentráku. Dodnes mi z toho jde hlava kolem.

https://youtu.be/0jdAr6nIDM8

L. W. Beethoven, IX. Symfonie, Chorál – Óda na Radost

Když to vezmu pěkně od podlahy a najmu 10 000 sboristů, tak to pak stojí za to.

A pro dnešek skončíme Šostakovičem a jeho VII. (Leningradskou) symfonií. Pasáž nazvaná „Stalinův pochod“ začíná velmi po tichu a skončí okny na chodníku. Tato část skladby je příkladem Šostakovičova mistrovství v budování napětí a dramatu prostřednictvím hudby​