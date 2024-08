Nejextatičtější místa v klasické hudbě – 2. část

Jsou místa v klasické hudbě, kdy člověk automaticky přivírá oči, tečou mu slzy a nechává se unášet směsí harmonie a tónů. Napoprvé to bylo docela lehké. Zkusíme tedy druhou část.

Gustav Mahler, 2. Symfonie „Vzkříšení“ .. Mahler má opravdu nedobrou pověst, ale já nevím, proč.

Igor Stravinský, Svěcení jara. Že je to naprostá hrůza? Ale no tak, to není

Petr Iljič Čajkovský – Andante Cantabile na violoncello. Sice to není extatické primárně, ale až jakoby v druhé linii. Skladba si vás určitě získá-

Edward Elgar – Koncert pro violoncello E mol, No 85

Edward Elgar – Enigma Variace, Nimrod, Adagio

Edawrd Grieg, Suita Peer Gynt (ranní nálada), extáze zde také není úplně primárním pocitem, ale ono to přijde

Richard Strauss „Salome“ – Tanec sedmi závojů, když je na scéně nějaká žhavá Salome, extáze se dostaví.

Pokračování příště