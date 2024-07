Nejextatičtější místa v klasické hudbě – 1. část

Jsou místa v klasické hudbě, kdy člověk automaticky přivírá oči, tečou mu slzy a nechává se unášet směsí harmonie a tónů. Každý člověk má taková místa jinde a neplatí na to žádné obecné pravidlo.

A začneme Wagnerem.

Předehra k opeře Tristan a Isolda

https://youtu.be/iTKTV0c7Cno

A když jsme u Tristana, tak samozřejmě Isoldina smrt, řečený Liebestod. A zvolíme verzi bez Isoldy. Na extázi je ale třeba počkat asi do poloviny klipu

https://youtu.be/07YFIWL_XSI

Motiv lásky z fantastické předehry Petra Iljiče Čajkovského Romeo a Julie

https://youtu.be/fHvnMi9_9mM

A u Čajkovského ještě zůstaneme, 2. věta 5. Symfonie, Celé je to došperkované tím, že Karajanův Čajkovský je tak bombastický, že to vezme dech.

https://youtu.be/4NfumN4k3C4

L. W. Beethoven „5. klavírní koncert, 2. věta, adagio“ výjimečný dirigent a klavírista, a modří už vědí, že je to Bernstein a Zimerman

https://youtu.be/cd9rg9v25bo

A měl bych si hledět svojí pověsti operního magora. Henry Purcell, „Dido a Aeneas, Thy hand Bellinda…. When I am laid“. Koho zvolíme? Kdo to pravidelně čte, už to ví. U vokální hudby je zkušenost opravdu nepřenosná. Co se líbí mně, vám se líbit vůbec nemusí.

https://youtu.be/6UB87rs6k1I

A pro dnešek to asi stačí