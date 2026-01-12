Necháme krásu zahynout?
Hudební kritik David Hurwitz nedávno položil znepokojivou otázku, která souvisí s úpadkem zájmu o klasickou hudbu a operu. Zájem o tyto umělecké směry opadá a pro vydavatelství jde o čistě okrajové záležitosti. Jako k okrajové záležitosti se k tomu chovají a z toho důvodu je celá řada zásadních titulů prostě nedostupná. Nejen, že nejsou dostupná jako fyzická media, ale nejsou dostupná ani na streamovací platformách. A to ani nebudu zmiňovat ten neuvěřitelný chaos, který na těchto platformách znemožňuje vyhledávání. Zmíněné jde ruku v ruce se selháním vzdělávacího procesu, kde se tyto věci prostě nevyučují. Zachytil jsem názory některých rádoby učitelů hudební výchovy, že oni sami nemají klasickou hudbu rádi. Zmíněný úpadek vzdělávacího procesu se týká i literatury, malířství a dalších uměleckých oborů.
Poměrně mě překvapilo, že mladý muž se vzděláním a s lékařským diplomem nikdy neslyšel o Verdim, neví, že existuje opera, která se jmenuje Aida, a mnoho dalšího.
Problém mě zaujal. Rozhodil jsem zvídavé dotazy na rozličná témata, a mimo to, že jsem hlupák a snob, jsem se též dozvěděl, že operu „Don Giovanni“ nenapsal Wolfgang Amadeus Mozart, ale že ji napsal Bedřich Smetana.
Já samozřejmě chápu, že nemám právo komukoli cokoli vnucovat a rozhodovat o jeho hudebním nebo uměleckém vkusu. A také chápu, že vydávání těchto titulů se samo nezaplatí.
Každý člověk by ale měl dostat možnost se s takzvaně snobskými obory umění seznámit.
Zde je klíčový bod, není úplně možné, aby byly tituly klasických kusů nedostupné a vydavatelství se chovala tímto způsobem.
Dnešní vydavatelství neřídí skuteční milovníci hudby, ale exceloví manageři, které titul nezajímá, pokud nemá statisícové prodeje. Ale i když tyto společnosti vlastní autorská práva k nahrávkám, nejsou tyto nahrávky jejich vlastnictvím, je to kulturní dědictví naší civilizace. Proto se domnívám, že by se asi nemělo dít, že budou nahrávky Artura Toscaniniho, Herberta von Karajana a mnoha dalších minulých a současných klasických umělců prostě nedostupné.
Na stranu druhou si uvědomuji, že je zde YouTube, řada dalších nezávislých institucí a platforem, které vydávají tituly, které byly dříve nemyslitelné. Hlavně YT umožňuje pohlédnout do očí velkým umělcům minulosti. Obsah YT a dalších podobných platforem je ovšem většinou nelegální a nahráli ho tam entuziasté a fanoušci. Tomu odpovídá ubohá technická kvalita těchto klipů.
Jako vlastník nekomerčního YT kanálu soutěžím s jiným nekomerčním youtuberem v tom, kdo „uloví“ více klipů s jistou významnou sopranistkou. On má kousek árie, já zase jiný kus té árie. Můj kousek klipu je natočen mobilem z televize nebo stínítka monitoru.
Tady se na to podívejte
Jistě se ptáte, kde jsem to vzal, ale to já vám nepovím. Prostě jsem to někde ukradl.
Další YT vlastností je, že zde naleznete klipy umělců mimo hlavní nahrávací proud.
https://youtu.be/5ys1qvC34Lw?list=RD5ys1qvC34Lw
Pak se tam naleznou klipy, které sice někdy dávno oficiálně vyšly, zde zřejmě na LaserDiscu, ale nové vydání prostě není.
https://youtu.be/9LqdfjZYEVE?list=RD9LqdfjZYEVE
A v tu chvíli vám napíše Warner, že porušujete autorská práva a začne vyhrožovat, že ztlumí zvuk. Oficiální legální verze, kterou bych si tak rád koupil, je ovšem nedostupná. Nevím, co bych k tomu ještě řekl. Snad jen to, žetím zůstalo pouze u výhrůžek.
Tato díla určují, kým jsme a kam jdeme. A když se dnes pustím televizi, tak mám dojem, že jdeme do pekla komerčního nevkusu. Opravdu to chceme? Lidský život přeci není o penězích, je o kráse. Opravdu necháme některé druhy krásy zahynout?
Jiří Zedník
Hororový příběh
Parkinsonova nemoc způsobuje nespavost. Parkinsonova nemoc také podporuje kreativitu a hravost (žravost také, ale to až jindy). Sedl jsem si a napsal takový hravý textík. Snad se pobavíte jeho absurditou.
Jiří Zedník
Frederick Martin Reiner, který je znám jako Fritz Reiner, tak trochu autokratický dirigent
„Říkáš autokratický dirigent, Jiří? Prosím tě, těch bylo... v té době to byli skoro všichni. A já musím bohužel konstatovat, že je to všechno legrační, proti pověsti Fritze Reinera
Jiří Zedník
Tak trochu hořkosladké novoroční blahopřání.
Rok se s rokem sešel, čili jsme zase o rok starší. Minulý rok se pro mě nenesl v příliš optimistickém duchu. Přinesl smrt mojí matky. A i když se snažím být racionální a uvědomuji si, kolik jí bylo, v pohodě se určitě necítím.
Jiří Zedník
Dirigenti nenávidění, dirigenti milovaní - kontroverzní
Jisté je, že každý dirigent má mimo tábora fanoušků i tábor oponentů, kteří ho, nebo dnes už i ji, nemají rádi. Překvapivě se to týká i velkých dirigentských jmen.
Jiří Zedník
S Papouchem do koncentračního tábora
Papouch? O kom to píšu? Samozřejmě vám to na konci prozradím. Zatím zkuste hádat. Poslouchal jsem dnes Papouchovo vánoční album a vyplavalo to jako stará vzpomínka. A o tu vzpomínku se s vámi chci podělit.
