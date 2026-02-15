Nadine Sierra, recitál v Obecním domě v Praze, 14. 2. 2026
Nadine Sierra, narozena 14. 5. 1988 na Floridě, přední koloraturní sopranistka.
Recitál začínal předehrou z La Traviaty. Pak přišla Nadine. Překvapilo mě, jak drobná štíhlá žena to je. Zde je třeba asi zmínit ženské přednosti slečny Sierry. Zde definitivně padá pověra, že sopranistka musí být obézní ženština, která váží dvě stě kilo.
Zde bych rozebrala některá hudební čísla recitálu.
Recitál otevírala koloraturní árie „È strano … Sempre Libera!“ z opery La Traviata G. Verdiho. Byl to kombinovaný zážitek. Nadine, oblečena v nádherných šatech s flitry, zpívala ty nejsložitější koloraturní pasáže s naprostou bravurou.
Zde naplno vynikala její ženskost, jakož i krása jejího koloraturního sopránu. Její hlas je na koloraturní soprán docela velký, s projekcí do koncertního sálu nebyl problém.
Následoval „Dorettin sen“ z Pucciniho opery La Rondine. Bylo to zcela báječné.
Následovala předehra k Verdiho opeře „Jeden den králem“. Tento „slavný“ verdiovský propadák mi přišel jako dost netypická volba. Následovala árie z I dějství opery Luisa Miller, „Lo vidi e ‚l primo palpito“ (Luisa) G. Verdiho.
Po Verdim následovala árie ze IV. dějství Gounodovy opery Roméo et Juliette: „Amour, ranime mon courage“. Slečna Sierra dala do árie celou svoji duši a prožitek.
Následovala přestávka. Slečna Sierra se nám převlékla do červených lesklých šatů, které byly zcela úchvatné. Po orchestrálním úvodu na motivy Bernsteinovy West Side Story slečna zpívala směs klasických populárních písní. Zaujalo mě, že slečna zpívala některé písně, které jsou původně určené pro tenor, jako Maria z West Side Story, případně „On the Street Where You Live“ z My Fair Lady. Z muzikálu West Side Story zazněla ještě píseň „I Feel Pretty“ a z muzikálu My Fair Lady ještě „Bed! Bed! I couldn’t go to bed… I could’ve danced all night!“. Zazněly i jiné písně, například „People Will Say We’re in Love“ z muzikálu Oklahoma. Oficiální část recitálu pak uzavírala píseň z druhého dějství Willsonova muzikálu The Music Man „Till There Was You“, kterou tak dobře známe z coveru skupiny The Beatles.
Následovala série přídavků, která obsahovala směs hudebních čísel napříč žánry. Naprostým klenotem večera byla árie „Vissi d’arte“ z Pucciniho Toscy.
Bylo moc zajímavé pozorovat tu zářivou ženskou bytost na jevišti, jak letí na křídlech hudby, kterou evidentně miluje. Během přednesu klasické di Capuovy neapolské písně „O sole mio“ vstoupila slečna Sierra do hlediště mezi diváky, kde rozdávala růže.
Slečna Sierra nechala dnes večer pražskému publiku kus svojí duše. Poslala vděčnému publiku do uší a duší neskutečný oceán krásy. Publikum jí to vrátilo potleskem vestoje.
Celý večer bych ocenil nejvyšší známkou, tedy jako „polibek Múzy“.
Ještě by se asi slušelo uvést, že Pražskou filharmonii celý večer řídil dirigent Rastislav Štúr. Koncert se uskutečnil pod patronací agentury Nachtigall Artists.
Jiří Zedník
