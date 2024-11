Milada Šubrtová, český národní klenot

Náš národní klenot, který vzdor všemu upadá pomalu zapomnění. Je to velká škoda a chyba. Snad alespoň tento můj článek přispěje k oživení zašlé slávy této velké umělkyně.

Milada Šubrtová, jedna z nejvýznamnějších českých operních pěvkyň, se narodila 24. května 1924 ve Lhotě u Chříče (okres Kralovice). Patří do generace velkých pěvkyň, jejichž talent přispěl k rozvoji české operní tradice. Přestože měla potenciál uspět na světových scénách, její kariéra byla omezena na země socialistického bloku, zejména SSSR a NDR, kvůli politickým podmínkám své doby.

Začátky a kariéra

Po absolvování obchodní školy začala Šubrtová pracovat jako úřednice. Při zaměstnání studovala zpěv a brzy dostala příležitost krátce působit ve Velké opeře 5. května (dnešní Státní opera Praha). Po administrativní změně se stala členkou souboru Národního divadla v Praze, kde působila 40 let.

Během své kariéry se vypracovala od epizodních rolí až k hlavním ženským postavám. Přestože byla známá především svým lyrickým hlasem, na sklonku kariéry se nebála ani dramatických rolí, například Jenůfy nebo Libuše.

Její hlas byl velmi lyrický a neskutečně nádherný. Bohužel se v té době většina zahraničních oper hrála česky, a to je další problém, který ji omezil v rozletu.

https://youtu.be/qQY2vTOi5Xg

Bože, šálí mě zrak? Inez je snad Naděžda Kniplová.

Přehled rolí nalezneme zde: https://archiv.narodni-divadlo.cz/umelec/3858

Já nyní nějaké role vyberu

Rusalka ve stejnojmenné opeře Antonína Dvořáka, kterou nastudovala v roce 1955 pod vedením dirigenta Zdeňka Chalabaly. Tato role se stala jednou z jejích životních kreací.

Libuše ve slavnostní opeře Bedřicha Smetany „Libuše". Tato role vyžaduje nejen pěveckou virtuozitu, ale i hluboké herecké ztvárnění, což Šubrtová splňovala.

Mařenka v opeře „Prodaná nevěsta" od Bedřicha Smetany, kde její výkon přispěl k popularitě této české opery.

Taťána v „Evženu Oněginovi" Petra Iljiče Čajkovského, kde její interpretace byla vysoce ceněna.

Mimi v „Bohémě" Giacoma Pucciniho, kde její výkon přinesl postavě hlubokou emocionalitu.

Jenůfa v opeře „Její pastorkyňa" od Leoše Janáčka, kde její ztvárnění bylo považováno za jedno z nejlepších.

Milada v opeře „Dalibor" Bedřicha Smetany, kde její dramatický soprán vynikl.

Donna Anna v „Donu Giovannim" Wolfganga Amadea Mozarta, kde její výkon byl vysoce oceňován.

Turandot ve stejnojmenné opeře Giacoma Pucciniho, kde její dramatický soprán exceloval.

ve stejnojmenné opeře Giacoma Pucciniho, kde její dramatický soprán exceloval. Abigaille v „Nabuccu“ Giuseppe Verdiho, kde její výkon byl považován za vrcholný.

Zvláštní je, že tak pohledná žena nikdy nestanula přímo před kamerou. Propůjčila však svůj hlas filmovým herečkám ve filmových ztvárněních oper. (zdroj CSFD)

Milada Šubrtová byla provdána za dirigenta Jana Husa Tichého (1921–2000), se kterým často spolupracovala na jevišti. Společně jsou pochováni na hřbitově ve Chříči.

Ocenění a uznání

Během své kariéry získala řadu významných ocenění, mezi něž patří:

Zasloužilá umělkyně (1966)

(1966) Národní umělkyně (1975)

(1975) Cena Thálie za celoživotní mistrovství v opeře (1998)

Je zde oosbní legenda, kterou neumím potvrdit a kterou mi vykládala matka. Po vpádu vojsk Varšavské Smlouvy byl v televizi přenos Smetanovy Libuše. Paní Šubrtová měla při scéně proroctví prý v očích tak neuvěřitelný vzdor, že to nalilo energii do duší Čechů, kteří to viděli. Matka říkala, že nikdy nebyla tak hrdá na to, že je Češka. Já netuším, zda to byl jen matčin pocit nebo zda to zaznamenal také někdo jiný. Ale já bych tomu asi věřil. I já se cítím být hrdým Čechem, když na to koukám.

Tady to je. Bohužel netuším, zda je to záznam ze zmíněného přenosu:

Milada Šubrtová zemřela 1. 8. 2011 ve věku 87 let.

Nahrávku zmíním jedinou, a to Chalabalovu Rusalku z roku 1963. To je naprostý kulturní klenot a všichni by to měli znát.