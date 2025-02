Vážená Martino, přeji Vám k dnešním narozeninám hodně sil a zdraví do dalších let. Tohle je opravdu velké jméno, které však vzhledem k úpadku popularity opery, mizí pod příkrovem času. Zkusme tomu zabránit.

Martina Arroyo, první afroamerická wagnerovská pěvkyně

Martina Arroyo se narodila 2. února 1937 jako mladší ze dvou dětí Portorikánce Demetria Arroyo a Američanky Lucille Washington. Martinin starší bratr se hudbě nevěnoval a stal se baptistickým knězem. Její otec byl dobře situovaný, což umožnilo matce zůstat doma a věnovat se dětem, s nimiž navštěvovala různé kulturní akce. Tyto rané zážitky vzbudily v Martině zájem o hudbu a vedly ji k návštěvám baletních lekcí. Její matka byla také klavíristkou, což dalo Martině možnost zpívat za doprovodu klavíru. Brzy začala účinkovat v různých sborech.

Od roku 1953 studovala Arroyo na Hunter College, kde v roce 1956 získala titul bakaláře. První lekce operního zpěvu absolvovala u Josepha Turnaua, který působil na zmíněné škole. Turnau ji představil hlasové pedagožce Marince Gurewich, která rozpoznala a dále rozvíjela její talent. V té době se také seznámila se svou manažerkou Theou Dispeker, která ji zastupovala až do své smrti v 90. letech.

Vzhledem k jisté roztěkanosti, kterou Arroyo tehdy vykazovala, a sporům s Marinkou Gurewich její pěvecká kariéra stagnovala. Začala pracovat nejprve jako učitelka a později jako sociální pracovnice. Po vážném rozhovoru s matkou však našla sebereflexi, která jí umožnila vrátit se ke studiu zpěvu.

V roce 1957 se zúčastnila neúspěšného konkurzu do Metropolitní opery. Po tomto neúspěchu dokončila vzdělání na Newyorské univerzitě. 17. září 1958 měla Arroyo vystoupit na koncertě pod širým nebem, ale kvůli dešti byl koncert přesunut do Carnegie Hall. Toto vystoupení a pozitivní recenze otevřely Martině dveře do Metropolitní opery, kde debutovala 14. března 1959 ve vedlejší roli nebeského hlasu ve Verdiho Donu Carlovi (taková šílená čurda!!)

Poté se přesunula do Evropy, kde pracovala na rozvoji své pěvecké kariéry. Postupovala pomalu, dlouho vystupovala spíše v menších operních domech. Na začátku 60. let oscilovala mezi Evropou a Metropolitní operou, kde byla stále považována za interpretku vedlejších rolí. V té době také poprvé vystoupila ve vedlejších rolích Wagnerova Prstenu Nibelungova.

Zásadní zlom nastal v roce 1963, kdy debutovala jako Aida v Operním domě v Curychu. Recenze byly nadšené a tento úspěch se přenesl i do Spojených států. V Metropolitní opeře pak pronikla do hlavních rolí.

Ztvárnila řadu památných rolí po celém světě, včetně Aidy ve Verdiho Aidě, Amelie ve Verdiho Un ballo in maschera, Cio-Cio-San v Pucciniho Madama Butterfly, Donny Anny v Mozartově Donu Giovannim, Elviry ve Verdiho Ernanim, Lady Macbeth ve Verdiho Macbethovi, Leonory ve Verdiho Il trovatore (Trubadúr), Leonory ve Verdiho La forza del destino, Liù v Pucciniho Turandot, Maddaleny v Giordanově Andrei Chénierovi, Santuzzy a titulní role v Mascagniho Cavalleria rusticana, a také titulní roli v Ponchielliho La Gioconda.

Byla rovněž pozoruhodná tím, že se v roce 1968 stala první afroamerickou interpretkou role Elsy ve Wagnerově Lohengrinovi – nejen v Metropolitní opeře, ale v celé historii opery.

V roce 1989 odešla Arroyo do penze. V současnosti je stále aktivní a věnuje se převážně pedagogické činnosti.

Byla dvakrát vdaná. Jejím prvním manželem byl violista Emilio Poggioni, po rozvodu se provdala za Michela Maurela, se kterým zůstala až do jeho smrti v roce 2011.

Přišel čas si ji poslechnout:

Libera me z Verdiho Requiem, dirigent Leonard Bernstein: https://youtu.be/9hp_p0K58yc

Bolero z Verdiho Sicilských nešpor – jedna z nejobtížnějších árií v italském repertoáru: https://youtu.be/IQUFZnvhP2M

Je zvláštní, že tak výjimečný hlas byl tak málo nahráván. Nahrávky však přesto existují:

Sicilské nešpory pod vedením Jamese Levina – naprostý klenot mezi méně hranými Verdiho operami.

Nahrávka Verdiho Maškarního plesu s Riccardem Mutim – velmi kvalitní interpretace.

Nahrávek jistě existuje více, jen Verdiho La forzu nahrála Arroyo vícekrát než jednou, ale já to moc neznám.

To nic nemění na tom, že se Martině Arroyo alespoň částečně podařilo se vymanit ze stínu Leontyne Price a zbudovat si vlastní legendu.

Vše nejlepší k narozeninám, Martino!