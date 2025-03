Maria Caniglia, soprán

Pod příkrovem dějin umění se ukrývá mnoho umělců a umělkyň, kterým v dobách jejich slávy ležel svět u nohou. Dnes je to všechno zapomenuto a zná je jen pár výstředních bláznů jako jsem já.

Maria Caniglia 5. května 1905 – 16. dubna1979

Maria Caniglia byla jednou z nejvýznamnějších sopranistek v období mezi válkami. Měli bychom to však vzít od začátku. Narodila se v roce 1905 v Neapoli, kde také získala základy hudebního a vokálního vzdělání.

Debutovala jako Straussova v turinském divadle Teatro Regio v roce 1930. V témže roce vystoupila v Janově a také v milánské La Scale, kde pak vystupovala skoro 20 let. Pomohla oživit některé zapadlé tituly jako třeba Verdiho první operu Oberto. Vystupovala s velkým úspěchem po celém světě.

Na konci let 40. začal její hlas vykazovat stopy únavy. Ona sama to sama uznala a v roce 1951 se oficiálně stáhla z jevišť. Její hlas se nakonec zcela rozpadl do neposlouchatelna. Před tím, než k tomu došlo, nafilmovala Toscu, kde vystoupila po boku Franca Corelliho, tedy vlastně vystoupil jen její hlas, tvář jí propůjčila mladá herečka Franca Duvall. Film byl do kin uveden v roce 1956. Únava hlasu je zde docela slyšitelná, avšak film je jinak zcela úžasný. Kdysi dávno mi vyprávěla starší sousedka v domě rodičů, že na tom byla asi 11 v kině. Film je ke shlédnutí zde.

Nahrávala s Beniaminem Giglim, se kterým tvořila umělecký tým snů. Účastnila se nahrávání Verdiho Requiem pod vedením Tullia Serafina. Její nahrávky Aidy, Toscy, La Giocondy, La Wally a další pro studio Cetra jsou mezi skalními milovníky opery stále milovány, a to vzdor tomu, že ji zdánlivě nikdo nezná. Moc zajímavé jsou její kreace ve Wagnerových operách, kde vetkla wagnerovským charakterům tu pravou italskou vášeň, protože je zpívala italsky. Její kreace Elsy v Lohengrinovi exploduje pravou italskou vášní. Je to všechno jiné než běžné. Posuďte zde.

Po odchodu z jevišť v roce 1951, vystupovala pak už jen příležitostně. Její poslední vstoupení se odehrálo v roce 1959 v Káhiře v roli Toscy.

Jejím manželem byl italský hudební skladatel Pino Donati.

Zemřela v Římě 16. dubna 1979.