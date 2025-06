Magnetický záznam pro domácí použití.

Mám rozepsanou kapitolu o magnetickém záznamu, která je převzatá z toho obludného článku o historii nahrávání. Část o domácích magnetofonech je zaměřen spíše na osobní vzpomínky než na technický popis. Dám ji tedy zvlášť.

Domácí systémy

se vyvíjely pomaleji a se zpožděním. Ty první byly odvozené od drátofonu a vypadaly vlastně jako takové rozšíření gramofonu.

Následující přístroj je z roku 1949, tedy z doby, kdy by člověk už čekal něco jiného.

https://youtu.be/APAh8B_wM_s

Čekal by asi takový přístroj z rané éry, jako je americký Brush SoundMirror BK-401 z roku 1946, který využíval Pfleumerovy papírové pásky. Z hlediska kvality šlo stále o velmi ranou fázi vývoje – a kvalita záznamu tomu odpovídala.

Zde jsou parametry přístroje.

https://www.radiomuseum.org/r/brush_bk401.html

Ukázka zvuku Brush SoundMirror BK-401:

https://youtu.be/5nrgfL30RI8

Ukázka hraje ale překvapivě slušně, není vyloučeno, že byl přístroj na videu někdy upgradován. I když v roce 1946 už to mohlo mít i vysokofrenkvenční předmagnetizaci.

Kotoučové magnetofony pro domácí použití se rozvíjely velmi nesměle. Přiznejme si, kotouče s páskou jsou poměrně nepraktické a drahé.

Na konci padesátých let však nastal zlom – stavidla se otevřela a domácí trh zaplavily kotoučové magnetofony. Některé byly skutečně výjimečné, jiné se staly legendami, další oslovily spíše milovníky technických skvostů a pár z nich zůstalo… no, řekněme rozporuplných.

„Technické skvosty? Co tím myslíš?“

Mám na mysli třeba Nagru – naprostý šperk mezi přístroji. Oficiálně šlo o reportážní zařízení, ale v některých kontextech působila až zbytečně přezdobeně. Seriózní rozhlasáci většinou dávali přednost pragmatičtějšímu řešení, například značce Uher.

Rozšíření domácích magnetofonů, a hlavně pak rozšíření magnetofonu kazetových otevřelo dveře kopírování hudby. Kazetovým magnetofonům věnujeme jiný díl našeho příběhu.

Je zde ještě jedna zajímavá věc, a to jsou pirátské nahrávky vystoupení, koncertů a operních představení.

Dne 27. 1. 1961 se v MET udál dvojitý debut dvou umělců, Leontyne Price a Franca Corelliho. Legenda praví, že ten večer divadlo bylo jako vulkán a prý se zdálo, že obecenstvo divadlo zboří. Dal bych nevím co, abych tam ten večer mohl být. Nahrávka ale žádná neexistuje. Opravdu ne? Najdete ji normálně na YT. Poslouchat se sice nedá, ale zaplať bože za ty dary. Nahrál to někdo v hledišti zřejmě na „elektrický loupač mandlí, který měl pod kabátem. Technicky je to zcela příšerné. Jedna věc je jistá v roce 1961 to kazeťák být nemohl.

https://youtu.be/oODCrsatNPY

Já nyní ale vynechám rozbor všech těch Revoxů, AKAIů, Uherů, Sony a tak dále. Dám vám sem místo toho osobní vzpomínky.

Svoje úplně prvotní setkání s magnetofonem si nepamatuji. Jisté je, že dědeček měl Tesla Sonet Duo. Byl jsem sice dědův miláček, ale on mi nedovolil na to sahat.

Jakožto dítko školou povinné tedy někdy v roce 1980 jsme jako kluci chodili slintat do ulice Ve Smečkách, kde měli za výlohou legendární kotoučák Sony TC-366 se šikmou přední stěnou. V mém okolí se začaly u kamarádů ukazovat magnetofony doma. Tatínek kamaráda byl popelář a na mně nepochopitelném principu, oni doma vždy měli vše jako první. Byl to kazeťák a byla to šokující značka Transylvania. Typ už si dávno nepamatuji vzpomínám si na okouzlení, které jsem pociťoval.

Můj podnikavý otec koupil od známého v práci magnetofon Tesla B4. Ten známý s tím po silvestrovské oslavě, opilý na plech, vypadl z noční tramvaje. Skoro nic se mu nestalo, ale tlakové duralové šasi magnetofonu prasklo. Otec to celé rozebral do posledního šroubku, šasi slepil a sešrouboval jím vymyšlenými svorníky a zase to dal dohromady. Škoda, že jsem ten jeho technický talent nezdědil.

Tesla B4 otevírala neuvěřitelné možnosti. Někdy v té době vysílala Československá TV dobrodružný seriál Robinzoni z Kromborku. My byli s bráchou v té době, kdy to vysílali u babičky. Co s tím? Otec nahrál zvukovou stupu na tu Teslu. Poslech dobrodružného seriálu, přesněji jeho zvukové stopy bez obrazu, otevírá stavidla fantazie neuvěřitelným způsobem. Reálný vizuál seriálu byl ve srovnání s tím ve fantazii pouze slabý odvar a hluboce mě zklamal.

Z tohoto přístroje se stal náš domácí hudební zázrak. Bylo to 4-stopé mono a bylo to dost hrozné. Ale otec tahal nahrávky od známých. Gramofon už jsme měli před tím. Byl to otcova vlastní konstrukce, i když základ byl zakoupen v HiFi klubu. Byl v tom šokující přenoska Shure M31E a hrálo to jako drak. My jako děti jsme měli přísný zákaz na cokoli z toho sahat.

Jenomže v roce 1981 vydal Supraphon reedici alba ABBY Super Trouper a já neodolal a tu desku jsem si pustil. Otec mi však nedal dostatečné proškolení, jak se s deskami zachází a já se dotkl desky rukou. To byl takový řev, že by se od mě pes nevzal kůrku chleba.

Otec odněkud vyšašil kazeťák Sony TC-188 SD a to přeci jen bylo o něčem jiném. Otec uznal, že jako děti potřebujeme hudbu a Teslu B4 jsme s bráchou dostali k použití, s tím, že když budeme chtít něco z gramofonu, že nám to na to táta nahraje.

Začal jsem lovit hudbu, kde se dalo. Víte, co jsem nahrával mimo ABBY? Voskovce a Wericha, Vlastu Buriana a také Holky z naší školky.

Tesla B4 byla na mnoho let mým parťákem.

V roce 1984 jsem nastoupil na gymnázium v Botičské a myslím k 17. narozeninám, tedy v roce 1987, mi otec koupil magnetofon Tesla B116. Teslu zdědil mladší brácha a užil si s ní také mnoho legrace.

V biologickém významu toho slova jsem byl v té době panic, ale operní panic už ne. Jistá potrhlá slavná neuvěřitelná legendární dáma mě sbalila svým hlasem na ruském vydání Verdiho opery Il Trovatore a o moje operní panictví mě vcelku drsně připravila. Udělala ze mě toho magora, kterým jsem.

A modří už vědí, kdo to byl. Byla to madam Leontyne Price.

Operní nahrávky jakož i nahrávky další klasiky nebyly běžně dostupné. Člověk musel lovit. A já tu B116 tahal všude s sebou, po knihovnách, klubech a objevoval barevnou různorodost klasické hudby a opery.

Vzpomínám si, jak jsem během jednoho loupeživého odpoledne nahrával v městské knihovně tři verze Pucciniho Butterfly. Byl jsem do té doby přesvědčen, že tato opera je neskutečně nudná a že při premiéře propadla vcelku oprávněně. To odpoledne jsem zjistil, že jsem se mýlil.

A já vám to nyní dokážu Con onor muore …Tu tu, piccolo iddio

Maria Callas https://youtu.be/xIX5eGjtJvU

Renata Tebaldi https://youtu.be/NnpZX4ehN-0

Leontyne Price https://youtu.be/tHKfzUff4i0

A teď jednu vyberte! Která je nejlepší? Já to ani po 35 letech nevím.

Čas uplynul, všechno mám schované jako pomník těžkotonážní nostalgie, který se podílel na formování toho, kým jsem.