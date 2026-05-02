Maestro Zubin Mehta
Dne 29. 4. 2026 oslavil maestro Zubin Mehta své 90. narozeniny.
Tato dirigentská legenda se narodila v indické Bombaji do bohaté rodiny jako starší syn Mehliho Mehty (1908–2002) a Tehminy Mehtové. Rodina Mehtových patří k etnické skupině tzv. Pársů[i]. Jeho otec byl houslista samouk, který, maje úžasný kulturní rozhled, založil Bombajský symfonický orchestr.
Rodina se přestěhovala do Los Angeles, kde mladý Zubin pokračoval ve studiu hudby u svého otce. V 18 letech nastoupil na Vídeňskou státní konzervatoř, kterou po třech letech absolvoval s titulem dirigent.
Záhy potom vyhrál mezinárodní dirigentskou soutěž v Liverpoolu. Mehta byl v letech 1961–1967 uměleckým vedoucím Montrealského symfonického orchestru, potom také v letech 1962–1978 vedl Losangeleskou filharmonii. Od roku 1967 působil jako hudební konzultant Izraelského filharmonického orchestru, který posléze v letech 1978–1991 vedl. Jeho vztah k Izraelské filharmonii je naprosto unikátní. V roce 1981 byl jmenován jejím doživotním hudebním ředitelem (Music Director for Life). To není jen tak nějaký titul; Mehta s orchestrem prožíval ty nejtěžší chvíle země včetně válečných konfliktů, kdy odmítal odjet a raději s hráči cvičil v krytech. To vybudovalo pouto, které přesahuje hudbu.
Jeho zřejmě nejslavnějším angažmá bylo dirigování slavného vystoupení Tří tenorů (Pavarotti, Domingo, Carreras) v Terme di Caracalla v roce 1990 nebo pod Eiffelovkou v roce 1994.
Nutno podotknout, že tento úspěšný propagační projekt byl mnohými uměleckými kruhy kritizován pro svou „pokleslou úroveň“. Maestro Mehta se nakonec s tímto projektem umělecky rozešel.
Zde bych podotkl, že já jako mladistvý jinoch jsem u koncertu Tří tenorů slzel nadšením a dojetím. Nutno si ale připustit, že to byla vlastně příšerná estráda. Také bych ale dodal, že člověk, který tu estrádu vymyslel, udělal pro propagaci opery strašně moc. Projekt byl navržen a organizován vlastně vkusně a s důstojností. A já bych ty odsudky raději nechal být.
Ještě, než přejdeme k osobním dojmům, maestro Mehta byl dvakrát ženat a je otcem čtyř dětí. Co se týká drbů, proslul též relativně bouřlivým románkem s kanadskou sopranistkou Teresou Stratas. Jejich žhavé schůzky prý údajně o každé přestávce sloužily jako zdroj pobavení všech členů orchestru. A myslím, že to nebyl jediný románek v jeho životě. Jeho výrazný cizokrajný fyzický vzhled přitahoval ženy jako magnet. Vysloužil si na tomto dobyvatelském poli legrační přezdívku „Zubie Baby“.
Nyní osobní dojmy. Maestro Mehta proslul svým přátelským přístupem k sólistům, své dirigentské záměry vždy realizoval s vtipem a nadsázkou. Spolupracoval s těmi největšími umělci 60.–90. let XX. století. Proslul například svou spoluprací s Vladimirem Horowitzem, Isaacem Sternem a dalšími. Zde bychom mohli zmínit jeho přátelství s Leontyne Price, jehož produktem jsou legendární nahrávky Verdiho Il Trovatore z roku 1970 a Pucciniho Toscy z roku 1973.
Zde bych si dovolil osobní poznámku. Když ho sólista moc nebaví a unavuje, maestro diriguje podle metronomních značek s neobyčejně otráveným výrazem ve tváři. Když ze sebe ale sólista vydá alespoň nějakou energii, maestro jí vydá násobek a je zcela úchvatný. Maestro je jeden z posledních dirigentů staré školy, jeho orchestr má vlastní zvuk. A to je v dnešní době vzácné.
„Vážený maestro, přeji vám, i když poněkud opožděně, všechno nejlepší k narozeninám!“
[i] Zde bych zmínil, že jsem vůbec nevěděl, kdo jsou to ti Parsové. Google Gemini dal odpověď: Pársové jsou poměrně malá, ale velmi zajímavá etnická a náboženská komunita v Indii. Jejich původ sahá až do starověké Persie.
Jiří Zedník
Jak chutná polibek Múzy?
Polibek Múzy, ta vzácná esence lidského tvořivého ducha, kdy jedinec upadá do stavu okouzlení blízkého extázi nad něčím, co vytvořil někdo jiný.
Jiří Zedník
Il Trovatore 31. 7. 1962 – jaderná apokalypsa v Salcburku aneb Karajan v akci.
Říkáte, že byl Karajan monstrum a že by se měl vařit v kotli? Nevím, zda se tam opravdu vaří. Jestli se tam vaří, určitě si to zaslouží.
Jiří Zedník
Někdo dětem ukradl dobrodružství
Zjistil jsem, že jsem zřejmě už opravdu starý. Vyrostl jsem na verneovkách, mayovkách a dalších dobrodružných knihách, nechával se unášet těmi báječnými příběhy. Současnou mládež to prý neoslovuje.
Jiří Zedník
Herbert von Karajan: temná zákoutí v duši hudebního génia
Hned v úvodu přiznávám, že text je recyklovaný starší článek. Doplnil jsem některá nová fakta, rozšířil popis nahrávek. Zároveň jsem posílil svůj názor na některé kontroverze.
Jiří Zedník
Tak trochu neregulérní klasifikace dirigentů
Já k dirigentům vzhlížím a k mnohým planu upřímnu láskou. Ale vzhledem k tomu, že profese dirigenta je tak exponovaná, jsou to tvorové mírně výstřední. Zdůrazňuji, že text je pouhý žert a nemá za cíl někoho urazit.
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
1.máj je symbolizován také mimo jiné rozkvetlou latou štěpného bílého šeříku, o který není v...
