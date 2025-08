Ljuba Veličkova, která je světu známa jako Ljuba Welitsch, ztělesnění Straussovy Salome

Roli Salome kdysi téměř definitivně ztělesnila Birgit Nilsson ve slavné Soltiho nahrávce z roku 1962. Roky jsem tu nahrávku nekriticky obdivoval a zbožňoval. Birgit byla jen jedna a byla samozřejmě naprosto úžasná.

Pak se mi ale stala taková pikantní příhoda: na Aukru jsem objevil Karajanovu verzi Salome s Hildegard Behrens z roku 1978. Netajím se tím, že jsem Karajanista, ale zrovna tady jsem měl lehké obavy. Tak pozdní Karajan může být cokoli, od naprostého skvostu až po přeleštěnou, sterilizovanou tasemnici. Jenže tahle verze mi doslova vzala dech. Ty plastické hrátky s orchestrem, ta kouzla se zvukem a pak Hildegard Behrens, která je zde tak dívčí a naprosto neopakovatelná.

Zamyslel jsem se a dospěl k závěru, že byla asi chyba ikonizovat jedinou nahrávku, byť naprosto mimořádnou. Začal jsem objevovat další verze: s Montserrat Caballé, s Marií Ewing a další.

Kdo čte můj blog, ví, že můj idol je Leontyne Price (pro přátele prostě Lee). Lee nejen nádherně zpívá, ale umí i výjimečně poutavě vyprávět.

V jednom rozhovoru hovořila o své blízké přítelkyni Ljubě Welitsch. Vyprávěla, že jako mladá studentka viděla v Metropolitní opeře její Salome a ten zážitek označila za život měnící. Prý právě tohle představení rozhodlo, že se vydá na cestu operní sopranistky.

To mě zaujalo. Lee většinou ví, co říká.

Začal jsem tedy pátrat po nahrávce. Našel jsem pouze nahrávku závěrečné scény z roku 1944. Ukázka k poslechu zde. Existuje mnoho záznamů této závěrečné scény, kdy Salome s patologickou něhou olizuje hlavu Jana Křtitele, v podání mnoha umělkyň. Ale nic z toho, co jsem znal, se Ljubině interpretaci ani nepřibližuje. Ta kombinace lascivní zkaženosti a dívčí křehkosti je natolik jedinečná, že se téměř nedá zopakovat.

Bohužel, žádná kompletní nahrávka představení neexistuje. Ljubina pěvecká kariéra byla relativně krátká. Její vrchol nastal těsně před tím, než se záznamy operního umění začaly systematicky pořizovat. Nahrávek je málo a většinou jsou technicky omezené. A tak prostě lepší nahrávku nemáme.

Životopis

Ljuba Veličkova se narodila 10. července 1913 v bulharském Borisovu do rodiny farmáře. Už od dětství projevovala ona i její dvě sestry výrazný hudební talent.

Studovala střední školu v Šumenu a poté dosáhla doktorského titulu v oboru filozofie na univerzitě v Sofii. Hudební zájmy ji však neopustily ani během studií. Zpočátku to vypadalo, že jejím osudem budou housle, ale nakonec zvítězil zpěv. Zpívala ve sborech, studovala hudební teorii a postupně se rozhodla věnovat sólovému zpěvu naplno.

Po obhájení doktorátu získala vládní stipendium a odjela do Vídně studovat zpěv u Thea Lierhammera.

V opeře debutovala v roce 1936 ve vedlejší roli v Charpentierově Louise. Její první hlavní rolí byla Nedda v Komediantech Ruggiera Leoncavalla. Následně působila v operních souborech v Berlíně, Mnichově a Hamburku.

Nástup mezinárodní kariéry jí výrazně zkomplikovala druhá světová válka. V roce 1944 ji však v představení Ariadna na Naxu slyšel sám Richard Strauss. Byl nejen uchvácen jejím hlasem, ale i charismatem. Vybral si ji, aby téhož roku, tedy k příležitosti svých osmdesátin, zpívala roli Salome. Účastnil se zkoušek a osobně s ní roli nastudoval.

V roce 1946 se Ljuba vzdala bulharského občanství, přijala rakouské a změnila si jméno na Ljuba Welitsch.

Po válce se podílela na obnově vídeňské opery pod vedením Franze Salmhofera. Z jejích mezinárodních úspěchů stojí za zmínku mimo jiné senzace, kterou způsobila v londýnské Covent Garden, kde podle dobových kritik dokázala zastínit i slavnou sopranistku Marii Cebotari.

A nyní přichází ten zlomový moment. V roce 1949 vystoupila jako Salome v newyorské Metropolitní opeře. Bylo jí 36 let, ale stále měla dost ženského šarmu, aby v tanci sedmi závojů, a především výjimečným zpěvem, uchvátila publikum.

V roce 1953 však přišlo hlasové přetížení, způsobené nadměrným množstvím závazků. Lékaři diagnostikovali uzlíky na hlasivkách. Následovala operace, ale i když se hlas částečně uzdravil, do své původní podoby se už nikdy nevrátil.

Welitsch se tak musela stáhnout z hlavních rolí. I přesto však zůstala respektovanou a oblíbenou osobností operního světa, zejména díky své přímočaré, přátelské povaze a mimořádnému charismatu.

Byla dvakrát vdaná a dvakrát rozvedená. Obě manželství zůstala bezdětná.

Zemřela 1. září 1996 ve Vídni po sérii mozkových příhod, ve věku 83 let.

Její dobrá přítelkyně, Leontyne Price, se s ní byla ve Vídni koncem léta 1996 rozloučit a v souvislosti s tím měla mít jeden ze svých posledních evropských koncertů. Někdy v té době mi nabízeli cestu na koncert Leontyne Price v prodejně, která byla ve spodní části Václavského náměstí. Bylo mi řečeno, že akce je soukromá a pro uzavřené publikum. Paměť bohužel selhává. Tenkrát mi úplně nedošlo, že je to jedna z posledních příležitostí Lee vidět a opravdu mě to moc a moc mrzí. Myslel jsem si, že mlžení se soukromou akcí je jen obchodní trik. Ale ona to asi byla pravda, protože údaje o takovém koncertu nejdou jednoduše dohledat.

Čas splývá a mně logicky vychází (když se na to dívám zpětně), že to muselo být v souvislosti s úmrtím Ljuby, tedy v roce 1996. Ale jsem ochoten připustit, že koncert byl někdy úplně jindy (asi o pár let dříve), a to co uvádím, je jen paměťový konstrukt.

Každopádně, po úmrtí Ljuby, Leontyne postupně ukončila svou koncertní pěveckou kariéru.